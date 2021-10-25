https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-uzbekistane-zapustyat-18-elektrostantsiy-do-2025-goda-21084811.html

В Узбекистане запустят 18 электростанций до 2025 года

В Узбекистане запустят 18 электростанций до 2025 года

По информации Министерства энергетики, в республике планируется построить и ввести в эксплуатацию тепловые, солнечные и ветряные электростанции общей мощностью... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T19:32+0500

2021-10-25T19:32+0500

2021-10-25T19:32+0500

общество

министерство энергетики узбекистана

ветряная электростанция

солнечная электростанция

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Узбекистане построят и введут в эксплуатацию 18 электростанций общей мощностью 7 331 МВт к 2025 году, сообщает пресс-служба Минэнерго. По информации министерства, две солнечные и ветряные электростанции (800 МВт) появятся в Навоийской области. В настоящее время здесь уже введена в эксплуатацию ФЭС (100 МВт) в Карманинском районе. Ее построила компания Masdar (ОАЭ).К тому же в ближайшие два года построят две ФЭС (320 МВт) в Самаркандской области и одну ФЭС (220 МВт) в Джизакской области.Помимо этого, в республике появятся тепловые электростанции: две в Сырдарьинской области (1720 МВт), три в Ташкентской области (710 МВт), и по одной в Бухарской, Хорезмской, Сурхандарьинской областях.Также будут введены в эксплуатацию ветряные станции: две в Бухарской области, одна в Навоийской области и одна в Каракалпакстане. Кроме того, объявлены тендеры на строительство тепловых, солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2000 МВт в разных регионах страны.

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https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-minenergo-obyavili-tender-po-proektu-stroitelstva-trex-novyx-fes-20403640.html

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министерство энергетики узбекистана, ветряная электростанция, солнечная электростанция