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https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-uzbekistane-zapustyat-18-elektrostantsiy-do-2025-goda-21084811.html
В Узбекистане запустят 18 электростанций до 2025 года
В Узбекистане запустят 18 электростанций до 2025 года
По информации Министерства энергетики, в республике планируется построить и ввести в эксплуатацию тепловые, солнечные и ветряные электростанции общей мощностью... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T19:32+0500
2021-10-25T19:32+0500
общество
министерство энергетики узбекистана
ветряная электростанция
солнечная электростанция
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Узбекистане построят и введут в эксплуатацию 18 электростанций общей мощностью 7 331 МВт к 2025 году, сообщает пресс-служба Минэнерго. По информации министерства, две солнечные и ветряные электростанции (800 МВт) появятся в Навоийской области. В настоящее время здесь уже введена в эксплуатацию ФЭС (100 МВт) в Карманинском районе. Ее построила компания Masdar (ОАЭ).К тому же в ближайшие два года построят две ФЭС (320 МВт) в Самаркандской области и одну ФЭС (220 МВт) в Джизакской области.Помимо этого, в республике появятся тепловые электростанции: две в Сырдарьинской области (1720 МВт), три в Ташкентской области (710 МВт), и по одной в Бухарской, Хорезмской, Сурхандарьинской областях.Также будут введены в эксплуатацию ветряные станции: две в Бухарской области, одна в Навоийской области и одна в Каракалпакстане. Кроме того, объявлены тендеры на строительство тепловых, солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2000 МВт в разных регионах страны.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/kompaniya-iz-oae-stala-investorom-dlya-stroitelstva-fes-v-dvux-oblastyax-uzbekistana-18829106.html
https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-minenergo-obyavili-tender-po-proektu-stroitelstva-trex-novyx-fes-20403640.html
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министерство энергетики узбекистана, ветряная электростанция, солнечная электростанция

В Узбекистане запустят 18 электростанций до 2025 года

19:32 25.10.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаТуракурганская тепловая электростанция
Туракурганская тепловая электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
По информации Министерства энергетики, в республике планируется построить и ввести в эксплуатацию тепловые, солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 7 331 МВт.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Узбекистане построят и введут в эксплуатацию 18 электростанций общей мощностью 7 331 МВт к 2025 году, сообщает пресс-служба Минэнерго.
По информации министерства, две солнечные и ветряные электростанции (800 МВт) появятся в Навоийской области. В настоящее время здесь уже введена в эксплуатацию ФЭС (100 МВт) в Карманинском районе. Ее построила компания Masdar (ОАЭ).
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К тому же в ближайшие два года построят две ФЭС (320 МВт) в Самаркандской области и одну ФЭС (220 МВт) в Джизакской области.
Помимо этого, в республике появятся тепловые электростанции: две в Сырдарьинской области (1720 МВт), три в Ташкентской области (710 МВт), и по одной в Бухарской, Хорезмской, Сурхандарьинской областях.
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Также будут введены в эксплуатацию ветряные станции: две в Бухарской области, одна в Навоийской области и одна в Каракалпакстане.
Кроме того, объявлены тендеры на строительство тепловых, солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2000 МВт в разных регионах страны.
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