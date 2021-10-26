Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211026/ekspert-otsenil-kak-vstuplenie-uzbekistana-v-vto-mojet-otrazitsya-na-razvitii-farmotrasli-21095649.html
Эксперт оценил, как вступление Узбекистана в ВТО отразится на развитии фармотрасли
Эксперт оценил, как вступление Узбекистана в ВТО отразится на развитии фармотрасли
При отмене льгот для местных производителей по условиям ВТО, их конкурентоспособность значительно снизится и импорт возрастет, считает эксперт. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T14:00+0500
2021-10-26T14:01+0500
экономика
узбекистан
еаэс
мнение эксперта
вступление
вто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/198/88/1988872_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_f599481b87a5a8e6c92ff0f274d8c8fe.jpg
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В центре экономических исследований и реформ рассказали, как вступление Узбекистана в ВТО может повлиять на развитие фармпромышленности.Согласно расчетам, для республики вступление во Всемирную торговую организацию будет сопровождаться ростом импорта в размере 5,8 млн долларов, если снизить тарифы до уровня России (до 5%) и на 6,7 млн долларов, если снизить до уровня Казахстана и Кыргызстана (до 0%).Сейчас местным фармпроизводителям предлагаются следующие льготы:При отмене льгот для местных производителей по условиям ВТО, их конкурентоспособность значительно снизится и импорт возрастет на 23 млн долларов, что приведет к сокращению внутреннего производства на 13%.В феврале этого года эксперты из Южной Кореи заявили, что если страна расширит экспорт пищевых или сырьевых сельскохозяйственных продуктов как в страны СНГ, так и в Европу и Азию, то вероятность успеха от вступления в ВТО будет высокой. При этом подчеркнули, что взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС поможет в переговорном процессе по вступлению во Всемирную торговую организацию.В сентябре на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО.Позже российская сторона выразила готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в вопросах вхождения республики в данную международную торговую организацию.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/tashkent-gotovit-v-etom-godu-novuyu-vstrechu-po-peregovoram-o-vstuplenii-v-vto-18709417.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/198/88/1988872_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ddbf7655e023e111e97ed1d516e4642c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, еаэс, мнение эксперта, вступление, вто

Эксперт оценил, как вступление Узбекистана в ВТО отразится на развитии фармотрасли

14:00 26.10.2021 (обновлено: 14:01 26.10.2021)
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЦех упаковки готовой продукции на фармацевтическом предприятии
Цех упаковки готовой продукции на фармацевтическом предприятии - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
Перейти в фотобанк
При отмене льгот для местных производителей по условиям ВТО, их конкурентоспособность значительно снизится и импорт возрастет, считает эксперт.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В центре экономических исследований и реформ рассказали, как вступление Узбекистана в ВТО может повлиять на развитие фармпромышленности.
Согласно расчетам, для республики вступление во Всемирную торговую организацию будет сопровождаться ростом импорта в размере 5,8 млн долларов, если снизить тарифы до уровня России (до 5%) и на 6,7 млн долларов, если снизить до уровня Казахстана и Кыргызстана (до 0%).
Сейчас местным фармпроизводителям предлагаются следующие льготы:
лекарственные средства, сырье и вспомогательные материалы, изделия медицинского назначения и медицинская техника освобождены от налога на добавленную стоимость;
налог на добавленную стоимость применяется при импорте лекарственных средств и изделий медицинского назначения, имеющих аналоги в местном производстве;
не применяются импортные таможенные пошлины на технологическое и лабораторное оборудование, комплектующие и запасные части для фармацевтической продукции, "чистые помещения" для фармацевтических производств, сэндвич-панели и системы вентиляции, сырье и материалы, используемые при производстве лекарств, изделия медицинского назначения и упаковочные материалы.
При отмене льгот для местных производителей по условиям ВТО, их конкурентоспособность значительно снизится и импорт возрастет на 23 млн долларов, что приведет к сокращению внутреннего производства на 13%.
Штаб-квартира Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
Экономика
Ташкент готовит в этом году новую встречу по переговорам о вступлении в ВТО
13 мая, 12:12
Вступление Узбекистана в ВТО

В конце 2017 года Шавкат Мирзиеев заявил о возобновлении работы по вступлению республики в ВТО.

В 2019 году власти передали в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения своей заявки.

Республика намерена получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

В феврале этого года эксперты из Южной Кореи заявили, что если страна расширит экспорт пищевых или сырьевых сельскохозяйственных продуктов как в страны СНГ, так и в Европу и Азию, то вероятность успеха от вступления в ВТО будет высокой. При этом подчеркнули, что взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС поможет в переговорном процессе по вступлению во Всемирную торговую организацию.
В сентябре на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО.
Позже российская сторона выразила готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в вопросах вхождения республики в данную международную торговую организацию.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:12Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых
14:41Президент Узбекистана получит свои штандарт и знак
14:18Принцесса Японии Мако лишилась императорского статуса
14:00Эксперт оценил, как вступление Узбекистана в ВТО отразится на развитии фармотрасли
13:34Зима близко, а газ брать негде. Придется ли Европе идти на уступки России
13:07В Ташкенте состоится Неделя женского предпринимательства
13:01Андрей Русаков о выборах в Узбекистане, транспортных барьерах и возможностях ЕАЭС
12:54В Духовном собрании мусульман РФ предложили создать в Госдуме комиссию по миграции
12:13Ввоз и продажу мяса временно освободили от НДС
12:04Гигант посреди пустыни: как работает Кандымский ГПК в Узбекистане — эксклюзивные фото
11:20Узбекистан согласует с РФ признание сертификатов о вакцинации уже в ноябре
11:13Узбекистан в 2020 году выбросил в атмосферу 924,4 тыс. тонн загрязняющих веществ
11:12КФУ и Банковско-финансовая академия Узбекистана реализуют программу двойных дипломов
10:53Китайская месть: у Европы остановятся тысячи предприятий
10:30Америка: "Россия не в упадке, все гораздо хуже"
09:53Госкомстат подсчитал, где в Узбекистане образуется много токсичных и нетоксичных отходов
09:37Соседи по Центральной Азии поздравили Мирзиёева с победой на выборах
08:55Итоги выборов в Узбекистане показали один важный момент — эксперт
08:29Как изменятся отношения РФ и Узбекистана после победы Мирзиёева на выборах
ВчераВ Узбекистане обнулена ставка акциза при продаже импортного газа