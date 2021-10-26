https://uz.sputniknews.ru/20211026/ekspert-otsenil-kak-vstuplenie-uzbekistana-v-vto-mojet-otrazitsya-na-razvitii-farmotrasli-21095649.html

Эксперт оценил, как вступление Узбекистана в ВТО отразится на развитии фармотрасли

Эксперт оценил, как вступление Узбекистана в ВТО отразится на развитии фармотрасли

При отмене льгот для местных производителей по условиям ВТО, их конкурентоспособность значительно снизится и импорт возрастет, считает эксперт. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T14:00+0500

2021-10-26T14:00+0500

2021-10-26T14:01+0500

экономика

узбекистан

еаэс

мнение эксперта

вступление

вто

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В центре экономических исследований и реформ рассказали, как вступление Узбекистана в ВТО может повлиять на развитие фармпромышленности.Согласно расчетам, для республики вступление во Всемирную торговую организацию будет сопровождаться ростом импорта в размере 5,8 млн долларов, если снизить тарифы до уровня России (до 5%) и на 6,7 млн долларов, если снизить до уровня Казахстана и Кыргызстана (до 0%).Сейчас местным фармпроизводителям предлагаются следующие льготы:При отмене льгот для местных производителей по условиям ВТО, их конкурентоспособность значительно снизится и импорт возрастет на 23 млн долларов, что приведет к сокращению внутреннего производства на 13%.В феврале этого года эксперты из Южной Кореи заявили, что если страна расширит экспорт пищевых или сырьевых сельскохозяйственных продуктов как в страны СНГ, так и в Европу и Азию, то вероятность успеха от вступления в ВТО будет высокой. При этом подчеркнули, что взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС поможет в переговорном процессе по вступлению во Всемирную торговую организацию.В сентябре на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО.Позже российская сторона выразила готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в вопросах вхождения республики в данную международную торговую организацию.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/tashkent-gotovit-v-etom-godu-novuyu-vstrechu-po-peregovoram-o-vstuplenii-v-vto-18709417.html

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узбекистан, еаэс, мнение эксперта, вступление, вто