Экономика
Эксперт оценил, как вступление Узбекистана в ВТО отразится на развитии фармотрасли
14:00 26.10.2021 (обновлено: 14:01 26.10.2021)
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЦех упаковки готовой продукции на фармацевтическом предприятии
© Sputnik / Сергей Пятаков/
При отмене льгот для местных производителей по условиям ВТО, их конкурентоспособность значительно снизится и импорт возрастет, считает эксперт.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В центре экономических исследований и реформ рассказали, как вступление Узбекистана в ВТО может повлиять на развитие фармпромышленности.
Согласно расчетам, для республики вступление во Всемирную торговую организацию будет сопровождаться ростом импорта в размере 5,8 млн долларов, если снизить тарифы до уровня России (до 5%) и на 6,7 млн долларов, если снизить до уровня Казахстана и Кыргызстана (до 0%).
Сейчас местным фармпроизводителям предлагаются следующие льготы:
лекарственные средства, сырье и вспомогательные материалы, изделия медицинского назначения и медицинская техника освобождены от налога на добавленную стоимость;
налог на добавленную стоимость применяется при импорте лекарственных средств и изделий медицинского назначения, имеющих аналоги в местном производстве;
не применяются импортные таможенные пошлины на технологическое и лабораторное оборудование, комплектующие и запасные части для фармацевтической продукции, "чистые помещения" для фармацевтических производств, сэндвич-панели и системы вентиляции, сырье и материалы, используемые при производстве лекарств, изделия медицинского назначения и упаковочные материалы.
При отмене льгот для местных производителей по условиям ВТО, их конкурентоспособность значительно снизится и импорт возрастет на 23 млн долларов, что приведет к сокращению внутреннего производства на 13%.
Вступление Узбекистана в ВТО
В конце 2017 года Шавкат Мирзиеев заявил о возобновлении работы по вступлению республики в ВТО.
В 2019 году власти передали в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения своей заявки.
Республика намерена получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
В феврале этого года эксперты из Южной Кореи заявили, что если страна расширит экспорт пищевых или сырьевых сельскохозяйственных продуктов как в страны СНГ, так и в Европу и Азию, то вероятность успеха от вступления в ВТО будет высокой. При этом подчеркнули, что взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС поможет в переговорном процессе по вступлению во Всемирную торговую организацию.
В сентябре на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО.
Позже российская сторона выразила готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в вопросах вхождения республики в данную международную торговую организацию.