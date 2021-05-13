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Ташкент готовит в этом году новую встречу по переговорам о вступлении в ВТО
Ташкент готовит в этом году новую встречу по переговорам о вступлении в ВТО
Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и генеральный директор ВТО Нгози Оконжо-Ивеала провели переговоры в онлайн-режиме. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T12:12+0500
2021-05-13T12:12+0500
экономика
сардор умурзаков
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
всемирная торговая организация
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана ведут в этом году подготовку очередного, пятого заседания рабочей группы по присоединению страны к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998-м была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В июле 2020 года власти страны, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва.По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и генеральный директор ВТО Нгози Оконжо-Ивеала в режиме видеоконференции обсудили состояние процесса вступления республики в эту организацию.Стороны обсудили практические вопросы в рамках подготовки к проведению этого мероприятия и наметили дальнейшие совместные шаги."По итогам переговоров была достигнута договоренность о техническом содействии секретариата ВТО с целью приведения национального законодательства в соответствие с нормами соглашений ВТО и подготовки необходимых документов для проведения переговоров с государствами-членами", — добавили в МИВТ.В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019-го узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.В декабре прошлого года Узбекистан получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), на государства которого приходится до 28 процентов всего внешнеторгового оборота республики.В конце апреля премьер-министр РУз Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством республики, а также план мероприятий по реализации этого документа.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Uzbekskiy-lider-pozdravil-Ngozi-Okondzho-Iveala--pervuyu-zhenschinu-vo-glave-VTO-16027031.html
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сардор умурзаков, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, всемирная торговая организация

Ташкент готовит в этом году новую встречу по переговорам о вступлении в ВТО

12:12 13.05.2021
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© AFP / FABRICE COFFRINIШтаб-квартира Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве
Штаб-квартира Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© AFP / FABRICE COFFRINI
Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и генеральный директор ВТО Нгози Оконжо-Ивеала провели переговоры в онлайн-режиме.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана ведут в этом году подготовку очередного, пятого заседания рабочей группы по присоединению страны к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998-м была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В июле 2020 года власти страны, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва.
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По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и генеральный директор ВТО Нгози Оконжо-Ивеала в режиме видеоконференции обсудили состояние процесса вступления республики в эту организацию.
"Одной из первоочередных задач в повестке двустороннего взаимодействия на текущий момент является проведение в текущем году очередного, 5-го заседания рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО", — говорится в публикации на сайте МИВТ.
Стороны обсудили практические вопросы в рамках подготовки к проведению этого мероприятия и наметили дальнейшие совместные шаги.
"По итогам переговоров была достигнута договоренность о техническом содействии секретариата ВТО с целью приведения национального законодательства в соответствие с нормами соглашений ВТО и подготовки необходимых документов для проведения переговоров с государствами-членами", — добавили в МИВТ.
В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019-го узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
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В декабре прошлого года Узбекистан получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), на государства которого приходится до 28 процентов всего внешнеторгового оборота республики.
В конце апреля премьер-министр РУз Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством республики, а также план мероприятий по реализации этого документа.
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