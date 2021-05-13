https://uz.sputniknews.ru/20210513/tashkent-gotovit-v-etom-godu-novuyu-vstrechu-po-peregovoram-o-vstuplenii-v-vto-18709417.html

Ташкент готовит в этом году новую встречу по переговорам о вступлении в ВТО

Ташкент готовит в этом году новую встречу по переговорам о вступлении в ВТО

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и генеральный директор ВТО Нгози Оконжо-Ивеала провели переговоры в онлайн-режиме. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T12:12+0500

2021-05-13T12:12+0500

2021-05-13T12:12+0500

экономика

сардор умурзаков

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

всемирная торговая организация

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана ведут в этом году подготовку очередного, пятого заседания рабочей группы по присоединению страны к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998-м была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В июле 2020 года власти страны, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва.По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и генеральный директор ВТО Нгози Оконжо-Ивеала в режиме видеоконференции обсудили состояние процесса вступления республики в эту организацию.Стороны обсудили практические вопросы в рамках подготовки к проведению этого мероприятия и наметили дальнейшие совместные шаги."По итогам переговоров была достигнута договоренность о техническом содействии секретариата ВТО с целью приведения национального законодательства в соответствие с нормами соглашений ВТО и подготовки необходимых документов для проведения переговоров с государствами-членами", — добавили в МИВТ.В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019-го узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.В декабре прошлого года Узбекистан получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), на государства которого приходится до 28 процентов всего внешнеторгового оборота республики.В конце апреля премьер-министр РУз Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством республики, а также план мероприятий по реализации этого документа.

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сардор умурзаков, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, всемирная торговая организация