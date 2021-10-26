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https://uz.sputniknews.ru/20211026/goskomstat-podschital-gde-v-uzbekistane-obrazuetsya-mnogo-toksichnyx-i-netoksichnyx-otxodov-21089034.html
Госкомстат подсчитал, где в Узбекистане образуется много токсичных и нетоксичных отходов
Госкомстат подсчитал, где в Узбекистане образуется много токсичных и нетоксичных отходов
Согласно информации Госкомстата, по итогам 2020 года в республике появилось 125,6 млн тонн бытовых отходов. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T09:53+0500
2021-10-26T09:55+0500
общество
сбор мусора
мусор
вывоз мусора
твердые бытовые отходы
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В некоторых областях Узбекистана промышленные предприятия образуют больше всего токсичных и нетоксичных отходов, в каких именно - выяснили в Государственном комитете по статистике. Согласно информации Госкомстата, по итогам 2020 года в республике появилось 125,6 млн тонн бытовых отходов. Отмечается, что их наибольшая часть образовалась в Навоийской – 48,2%, Ташкентской – 34,6% и Джизакской – 9,1% областях.Меньше всего отходов зафиксировано в Сырдарьинской области – 0,01%, Каракалпакстане – 0,02% и Ферганской области – 0,03 %.Напомним: в Узбекистане выброс твердого бытового и строительного мусора, а также слив жидких бытовых отходов в неположенных местах облагается штрафом. В частности, при нарушении правил, граждане должны выплатить неустойку в размере до трех БРВ (810 тысяч сумов), при повторном действии - от пяти до 10 БРВ (1,35 млн - 2,7 млн сумов). Должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 20 БРВ (5,4 млн сумов), при повторном - от 20 до 30 БРВ (5,4 млн - 8,1 млн сумов). В ряде махаллей Ташкента с 2021 года началось внедрение раздельного сбора мусора. До 2023-го данную систему планируется создать во всех районах столицы.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/ekologichnyy-proekt-v-tashkente-otkrylas-tochka-hashar-week-joy-sergeli-17806646.html
https://uz.sputniknews.ru/20210202/Chisto-serdechnoe-vozzvanie-kak-otuchit-tashkenttsev-musorit-15915032.html
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сбор мусора, мусор, вывоз мусора, твердые бытовые отходы

Госкомстат подсчитал, где в Узбекистане образуется много токсичных и нетоксичных отходов

09:53 26.10.2021 (обновлено: 09:55 26.10.2021)
CC0 / Unsplash / Bas Emmen / Бытовые отходы
Бытовые отходы - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
CC0 / Unsplash / Bas Emmen /
Согласно информации Госкомстата, по итогам 2020 года в республике появилось 125,6 млн тонн бытовых отходов.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В некоторых областях Узбекистана промышленные предприятия образуют больше всего токсичных и нетоксичных отходов, в каких именно - выяснили в Государственном комитете по статистике.
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Согласно информации Госкомстата, по итогам 2020 года в республике появилось 125,6 млн тонн бытовых отходов. Отмечается, что их наибольшая часть образовалась в Навоийской – 48,2%, Ташкентской – 34,6% и Джизакской – 9,1% областях.
Меньше всего отходов зафиксировано в Сырдарьинской области – 0,01%, Каракалпакстане – 0,02% и Ферганской области – 0,03 %.
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Напомним: в Узбекистане выброс твердого бытового и строительного мусора, а также слив жидких бытовых отходов в неположенных местах облагается штрафом. В частности, при нарушении правил, граждане должны выплатить неустойку в размере до трех БРВ (810 тысяч сумов), при повторном действии - от пяти до 10 БРВ (1,35 млн - 2,7 млн сумов). Должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 20 БРВ (5,4 млн сумов), при повторном - от 20 до 30 БРВ (5,4 млн - 8,1 млн сумов).
В ряде махаллей Ташкента с 2021 года началось внедрение раздельного сбора мусора. До 2023-го данную систему планируется создать во всех районах столицы.
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