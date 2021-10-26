https://uz.sputniknews.ru/20211026/minoborony-rf-na-aviabaze-v-kyrgyzskom-kante-poyavitsya-voennyy-internet--21100250.html

Минобороны РФ: на авиабазе в кыргызском Канте появится "военный интернет"

Минобороны РФ: на авиабазе в кыргызском Канте появится "военный интернет"

В будущем техника позволит обмениваться данными с самыми отдаленными районами региона. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T17:18+0500

2021-10-26T17:18+0500

2021-10-26T17:21+0500

в мире

кыргызстан

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. На российских военных базах в Кыргызстане и Таджикистане планируется развернуть новые системы связи. Они позволят наладить на территории Центральной Азии безотказную и защищенную связь, а также передачу цифровой информации, сообщает Sputnik Кыргызстан.Отмечается, что в будущем техника позволит обмениваться данными с самыми отдаленными районами региона.Кроме того, до конца этого года завершится обновление 201-й военной базы в Таджикистане. Необходимое оборудование получит как батальон связи, так и другие части, а также подразделения. В следующем году также произойдет и переоснащение базы "Кант". Помимо радиостанций наземных подразделений планируется обновить и изделия, обеспечивающие и обмен информацией с авиацией.По ожиданиям, российские военные в ЦА получат командно-штабные машины, станции спутниковой и радиорелейной связи, а также аппаратные. Новая техника позволит осуществлять передачу цифровых данных в горных районах.

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https://uz.sputniknews.ru/20210730/rossiyskie-voennye-otpravilis-na-uzbeksko-afganskuyu-granitsu--poka-dlya-ucheniy-19890460.html

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кыргызстан, военнослужащие