https://uz.sputniknews.ru/20211026/minoborony-rf-na-aviabaze-v-kyrgyzskom-kante-poyavitsya-voennyy-internet--21100250.html
Минобороны РФ: на авиабазе в кыргызском Канте появится "военный интернет"
Минобороны РФ: на авиабазе в кыргызском Канте появится "военный интернет"
В будущем техника позволит обмениваться данными с самыми отдаленными районами региона. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T17:18+0500
2021-10-26T17:18+0500
2021-10-26T17:21+0500
в мире
кыргызстан
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. На российских военных базах в Кыргызстане и Таджикистане планируется развернуть новые системы связи. Они позволят наладить на территории Центральной Азии безотказную и защищенную связь, а также передачу цифровой информации, сообщает Sputnik Кыргызстан.Отмечается, что в будущем техника позволит обмениваться данными с самыми отдаленными районами региона.Кроме того, до конца этого года завершится обновление 201-й военной базы в Таджикистане. Необходимое оборудование получит как батальон связи, так и другие части, а также подразделения. В следующем году также произойдет и переоснащение базы "Кант". Помимо радиостанций наземных подразделений планируется обновить и изделия, обеспечивающие и обмен информацией с авиацией.По ожиданиям, российские военные в ЦА получат командно-штабные машины, станции спутниковой и радиорелейной связи, а также аппаратные. Новая техника позволит осуществлять передачу цифровых данных в горных районах.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/vrag-ne-proydet-spetsnazovtsy-uzbekistana-i-rossii-proveli-uchebnyy-boy-na-poligone-termez-19972703.html
https://uz.sputniknews.ru/20210730/rossiyskie-voennye-otpravilis-na-uzbeksko-afganskuyu-granitsu--poka-dlya-ucheniy-19890460.html
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кыргызстан, военнослужащие
Минобороны РФ: на авиабазе в кыргызском Канте появится "военный интернет"
17:18 26.10.2021 (обновлено: 17:21 26.10.2021)
В будущем техника позволит обмениваться данными с самыми отдаленными районами региона.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
На российских военных базах в Кыргызстане и Таджикистане планируется развернуть новые системы связи. Они позволят наладить на территории Центральной Азии безотказную и защищенную связь, а также передачу цифровой информации, сообщает
Sputnik Кыргызстан.
Отмечается, что в будущем техника позволит обмениваться данными с самыми отдаленными районами региона.
Кроме того, до конца этого года завершится обновление 201-й военной базы в Таджикистане. Необходимое оборудование получит как батальон связи, так и другие части, а также подразделения.
В следующем году также произойдет и переоснащение базы "Кант". Помимо радиостанций наземных подразделений планируется обновить и изделия, обеспечивающие и обмен информацией с авиацией.
По ожиданиям, российские военные в ЦА получат командно-штабные машины, станции спутниковой и радиорелейной связи, а также аппаратные. Новая техника позволит осуществлять передачу цифровых данных в горных районах.