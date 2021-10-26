https://uz.sputniknews.ru/20211026/na-meste-svalki-v-rayone-charvaka-postroyat--gostinitsu-v-tri-zvezdy-21097426.html

На месте свалки в районе Чарвака построят гостиницу в три звезды

На месте свалки в районе Чарвака построят гостиницу в три звезды

Будущий владелец должен в течение двух лет после покупки инвестировать в проект не менее $2 млн и создать 20 рабочих мест по согласованию с дирекцией турзоны... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T15:29+0500

2021-10-26T15:29+0500

2021-10-26T15:31+0500

общество

чарвакское водохранилище

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Земельный участок в Бостанлыкском районе близ Чарвакского водохранилища выставили на продажу с условием, что на этой территории будет построена гостиница на 50 мест. Предполагается также строительство детской и спортивной площадки, бассейна и малого амфитеатра.Соотетствующий лот размещен на портале E-auksion с подачи управления АУГА по Ташкентской области. Там же указаны и характеристики объекта.Общая площадь предлагаемой территории - 1 гектар. Раньше здесь была свалка мусора, теперь участок решили облагородить.Будущий владелец должен в течение двух лет после покупки инвестировать в проект не менее $2 млн и создать 20 рабочих мест по согласованию с дирекцией турзоны "Чарвак".Стартовая цена лота составляет 2,64 млрд сумов. Заявки на участие принимаются до 23 ноября, аукцион состоится 25 ноября.Напомним, в начале этого месяца был выставлен на продажу комплекс зоны отдыха "Чорвок оромгохи" в Бостанлыкском районе Ташобласти. В этой связи завершился процесс по продаже восьми отдельных лотов этого объекта.

https://uz.sputniknews.ru/20180823/Frantsuzskie-kompanii-budut-razvivat-Charvak-i-Chimgan-9194624.html

чарвакское водохранилище

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чарвакское водохранилище