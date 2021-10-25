https://uz.sputniknews.ru/20211025/shavkat-mirziyoev-predvaritelno-pobejdaet-na-vyborax-v-uzbekistane-21076314.html

Шавкат Мирзиёев предварительно побеждает на выборах в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев предварительно побеждает на выборах в Узбекистане

ЦИК обнародовал предварительные результаты президентских выборов, прошедших в воскресенье. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T16:14+0500

2021-10-25T16:14+0500

2021-10-25T16:19+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Победу на выборах в Узбекистане одерживает действующий президент страны Шавкат Мирзиёев — он набрал, на данный момент, 80,1% голосов избирателей.Данные на 25 октября 16.00 озвучил председатель ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев.Мирзиёева между тем уже успели поздравить президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Остальные голоса избирателей распределились следующим образом:Как прошли выборыВыборы президента Узбекистана состоялись в воскресенье, 24 октября. Граждане могли отдать голос за одного из пяти кандидатов: Шавката Мирзиёева (УзЛиДеп), Максуду Варисову (НДПУ), Бахрома Абдухалимова (СДП "Адолат"), Алишера Кадырова ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродова (Экологическая партия).В выборах также поучаствовали наблюдатели из 50 стран и десятка международных организаций. Свою оценку ходу голосования дали в том числе миссии от СНГ, ШОС и ОБСЕ. Наблюдатели от международных организаций отметили хорошую организацию, открытость и демократичность выборов. Существенных нарушений не выявлено.На подведение окончательных итогов у ЦИК есть время до 31 октября. Новый глава государства должен вступить в должность не позднее двух месяцев со дня голосования.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента