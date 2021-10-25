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Шавкат Мирзиёев предварительно побеждает на выборах в Узбекистане
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211025/shavkat-mirziyoev-predvaritelno-pobejdaet-na-vyborax-v-uzbekistane-21076314.html
Шавкат Мирзиёев предварительно побеждает на выборах в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев предварительно побеждает на выборах в Узбекистане
ЦИК обнародовал предварительные результаты президентских выборов, прошедших в воскресенье. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T16:14+0500
2021-10-25T16:19+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Победу на выборах в Узбекистане одерживает действующий президент страны Шавкат Мирзиёев — он набрал, на данный момент, 80,1% голосов избирателей.Данные на 25 октября 16.00 озвучил председатель ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев.Мирзиёева между тем уже успели поздравить президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Остальные голоса избирателей распределились следующим образом:Как прошли выборыВыборы президента Узбекистана состоялись в воскресенье, 24 октября. Граждане могли отдать голос за одного из пяти кандидатов: Шавката Мирзиёева (УзЛиДеп), Максуду Варисову (НДПУ), Бахрома Абдухалимова (СДП "Адолат"), Алишера Кадырова ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродова (Экологическая партия).В выборах также поучаствовали наблюдатели из 50 стран и десятка международных организаций. Свою оценку ходу голосования дали в том числе миссии от СНГ, ШОС и ОБСЕ. Наблюдатели от международных организаций отметили хорошую организацию, открытость и демократичность выборов. Существенных нарушений не выявлено.На подведение окончательных итогов у ЦИК есть время до 31 октября. Новый глава государства должен вступить в должность не позднее двух месяцев со дня голосования.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента

Шавкат Мирзиёев предварительно побеждает на выборах в Узбекистане

16:14 25.10.2021 (обновлено: 16:19 25.10.2021)
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOСитуация перед выборами президента Узбекистана
Ситуация перед выборами президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
ЦИК обнародовал предварительные результаты президентских выборов, прошедших в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Победу на выборах в Узбекистане одерживает действующий президент страны Шавкат Мирзиёев — он набрал, на данный момент, 80,1% голосов избирателей.
Данные на 25 октября 16.00 озвучил председатель ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев.
Мирзиёева между тем уже успели поздравить президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Остальные голоса избирателей распределились следующим образом:
Максуда Варисова (НДПУ) — 6,6%;
Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") — 5,5%;
Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) — 4,1%;
Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат") — 3,4%.
© Sputnik / Дильшода РахматоваПредварительные итоги выборов
Предварительные итоги выборов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
Предварительные итоги выборов
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Как прошли выборы

Выборы президента Узбекистана состоялись в воскресенье, 24 октября.
Граждане могли отдать голос за одного из пяти кандидатов: Шавката Мирзиёева (УзЛиДеп), Максуду Варисову (НДПУ), Бахрома Абдухалимова (СДП "Адолат"), Алишера Кадырова ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродова (Экологическая партия).

По данным ЦИК, явка избирателей составила 80,4%. Свой голос отдали 16,212 миллиона граждан.

В выборах также поучаствовали наблюдатели из 50 стран и десятка международных организаций. Свою оценку ходу голосования дали в том числе миссии от СНГ, ШОС и ОБСЕ.
Наблюдатели от международных организаций отметили хорошую организацию, открытость и демократичность выборов. Существенных нарушений не выявлено.
На подведение окончательных итогов у ЦИК есть время до 31 октября. Новый глава государства должен вступить в должность не позднее двух месяцев со дня голосования.
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
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