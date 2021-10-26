https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-tashkente-sostoitsya-nedelya-jenskogo-predprinimatelstva-21094121.html

В Ташкенте состоится Неделя женского предпринимательства

В Ташкенте состоится Неделя женского предпринимательства

Основное внимание на масштабном мероприятии будет уделено роли деловых кругов и бизнес-сообществ в расширении юридических и экономических возможностей женщин. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

ташкент

права женщин

женщины

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Неделя женского предпринимательства "Успешные подходы к расширению экономических прав и возможностей женщин: опыт Узбекистана и мирового сообщества" пройдет в Ташкенте с 15 по 19 ноября, сообщает пресс-служба столичного хокимията. Основное внимание планируется уделить обсуждению роли деловых кругов и бизнес-сообществ в расширении юридических и экономических возможностей женщин. В мероприятии примут участие женщины-предприниматели из Узбекистана, руководители государственных и негосударственных организаций, представители бизнес-ассоциаций из Израиля и Украины, послы ряда стран, зарубежные бизнес-эксперты, сотрудники научно-исследовательских и международных финансовых институтов, а также страховых компаний.В рамках Недели состоится церемония награждения победительниц конкурса об освещении деятельности Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл".В июне этого года в Ташкенте прошел Международный бизнес-форум "Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане". В рамках мероприятия участники рассмотрели перспективы реализации предпринимательского потенциала женщин ЦА, а также пути усовершенствования законодательной базы и экономической политики для поощрения участия женщин на рынке труда.

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https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-prevratit-molodej-i-jenschin-v-predprinimateley--kak-19371947.html

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