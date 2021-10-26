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В Ташкенте состоится Неделя женского предпринимательства
В Ташкенте состоится Неделя женского предпринимательства
Основное внимание на масштабном мероприятии будет уделено роли деловых кругов и бизнес-сообществ в расширении юридических и экономических возможностей женщин. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
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общество
узбекистан
ташкент
права женщин
женщины
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Неделя женского предпринимательства "Успешные подходы к расширению экономических прав и возможностей женщин: опыт Узбекистана и мирового сообщества" пройдет в Ташкенте с 15 по 19 ноября, сообщает пресс-служба столичного хокимията. Основное внимание планируется уделить обсуждению роли деловых кругов и бизнес-сообществ в расширении юридических и экономических возможностей женщин. В мероприятии примут участие женщины-предприниматели из Узбекистана, руководители государственных и негосударственных организаций, представители бизнес-ассоциаций из Израиля и Украины, послы ряда стран, зарубежные бизнес-эксперты, сотрудники научно-исследовательских и международных финансовых институтов, а также страховых компаний.В рамках Недели состоится церемония награждения победительниц конкурса об освещении деятельности Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл".В июне этого года в Ташкенте прошел Международный бизнес-форум "Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане". В рамках мероприятия участники рассмотрели перспективы реализации предпринимательского потенциала женщин ЦА, а также пути усовершенствования законодательной базы и экономической политики для поощрения участия женщин на рынке труда.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/tsb-i-ebrr-razrabotal-plan-podderzhki-zhenschinam-predprinimatelnitsam-17938278.html
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узбекистан, ташкент, права женщин, женщины

В Ташкенте состоится Неделя женского предпринимательства

13:07 26.10.2021 (обновлено: 13:08 26.10.2021)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФинансовый форум
Финансовый форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Основное внимание на масштабном мероприятии будет уделено роли деловых кругов и бизнес-сообществ в расширении юридических и экономических возможностей женщин.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Неделя женского предпринимательства "Успешные подходы к расширению экономических прав и возможностей женщин: опыт Узбекистана и мирового сообщества" пройдет в Ташкенте с 15 по 19 ноября, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Основное внимание планируется уделить обсуждению роли деловых кругов и бизнес-сообществ в расширении юридических и экономических возможностей женщин.
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В мероприятии примут участие женщины-предприниматели из Узбекистана, руководители государственных и негосударственных организаций, представители бизнес-ассоциаций из Израиля и Украины, послы ряда стран, зарубежные бизнес-эксперты, сотрудники научно-исследовательских и международных финансовых институтов, а также страховых компаний.
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В июне этого года в Ташкенте прошел Международный бизнес-форум "Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане". В рамках мероприятия участники рассмотрели перспективы реализации предпринимательского потенциала женщин ЦА, а также пути усовершенствования законодательной базы и экономической политики для поощрения участия женщин на рынке труда.
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