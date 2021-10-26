В Узбекистан прибыли национальные координаторы государств-членов ШОС

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Первое в рамках председательства Узбекистана в ШОС заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит сегодня и продлится до 30 октября в Нукусе, передает ИА "Дунё".Стороны обсудят приоритеты председательства республики и План основных мероприятий в рамках ШОС в 2021-2022 годы.Напомним, председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам Душанбинского саммита 17 сентября. Тогда Шавкат Мирзиёев обозначил основные задачи и приоритеты предстоящей работы в рамках международной структуры.Председательство Узбекистана будет направлено в том числе на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Национальные координаторы государств-членов ШОС прибыли в Узбекистан для участия в первой встречи в рамках председательства республики в этой организации.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Первое в рамках председательства Узбекистана в ШОС заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит сегодня и продлится до 30 октября в Нукусе, передает ИА "Дунё".
Стороны обсудят приоритеты председательства республики и План основных мероприятий в рамках ШОС в 2021-2022 годы.
Какие страны входят в структуру ШОС
В настоящий момент в состав международной организации входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.
Готовится к полноценному членству Иран. В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.
Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Напомним, председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам Душанбинского саммита 17 сентября. Тогда Шавкат Мирзиёев обозначил основные задачи и приоритеты предстоящей работы в рамках международной структуры.
Председательство Узбекистана будет направлено в том числе на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.