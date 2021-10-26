https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-uzbekistan-pribyli-natsionalnye-koordinatory-gosudarstv-chlenov-shos-21099069.html

В Узбекистан прибыли национальные координаторы государств-членов ШОС

В Узбекистан прибыли национальные координаторы государств-членов ШОС

Национальные координаторы государств-членов ШОС прибыли в Узбекистан для участия в первой встречи в рамках председательства республики в этой организации. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T16:20+0500

2021-10-26T16:20+0500

2021-10-26T16:20+0500

политика

узбекистан

шос

нукус

председательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20567954_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_3f70207587c76c35d5d48b9cd5eaa967.jpg

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Первое в рамках председательства Узбекистана в ШОС заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит сегодня и продлится до 30 октября в Нукусе, передает ИА "Дунё".Стороны обсудят приоритеты председательства республики и План основных мероприятий в рамках ШОС в 2021-2022 годы.Напомним, председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам Душанбинского саммита 17 сентября. Тогда Шавкат Мирзиёев обозначил основные задачи и приоритеты предстоящей работы в рамках международной структуры.Председательство Узбекистана будет направлено в том числе на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/chto-delat-shos-s-afganistanom-uzbekistan-gotovitsya-k-predsedatelstvu-v-organizatsii-20914239.html

узбекистан

нукус

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, шос, нукус, председательство