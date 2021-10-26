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В Узбекистан прибыли национальные координаторы государств-членов ШОС
В Узбекистан прибыли национальные координаторы государств-членов ШОС
Национальные координаторы государств-членов ШОС прибыли в Узбекистан для участия в первой встречи в рамках председательства республики в этой организации. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T16:20+0500
2021-10-26T16:20+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Первое в рамках председательства Узбекистана в ШОС заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит сегодня и продлится до 30 октября в Нукусе, передает ИА "Дунё".Стороны обсудят приоритеты председательства республики и План основных мероприятий в рамках ШОС в 2021-2022 годы.Напомним, председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам Душанбинского саммита 17 сентября. Тогда Шавкат Мирзиёев обозначил основные задачи и приоритеты предстоящей работы в рамках международной структуры.Председательство Узбекистана будет направлено в том числе на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/chto-delat-shos-s-afganistanom-uzbekistan-gotovitsya-k-predsedatelstvu-v-organizatsii-20914239.html
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узбекистан, шос, нукус, председательство

В Узбекистан прибыли национальные координаторы государств-членов ШОС

16:20 26.10.2021
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги участников заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Флаги участников заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
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Национальные координаторы государств-членов ШОС прибыли в Узбекистан для участия в первой встречи в рамках председательства республики в этой организации.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Первое в рамках председательства Узбекистана в ШОС заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит сегодня и продлится до 30 октября в Нукусе, передает ИА "Дунё".
Стороны обсудят приоритеты председательства республики и План основных мероприятий в рамках ШОС в 2021-2022 годы.
Какие страны входят в структуру ШОС

В настоящий момент в состав международной организации входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.

Готовится к полноценному членству Иран. В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.

Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

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14 октября, 20:28
Напомним, председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам Душанбинского саммита 17 сентября. Тогда Шавкат Мирзиёев обозначил основные задачи и приоритеты предстоящей работы в рамках международной структуры.
Председательство Узбекистана будет направлено в том числе на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.
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