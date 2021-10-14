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Что делать ШОС с Афганистаном: Узбекистан готовится к председательству в организации
Что делать ШОС с Афганистаном: Узбекистан готовится к председательству в организации
ШОС напрямую не взаимодействует с Афганистаном, несмотря на то что эта республика сохраняет за собой статус наблюдателя в организации. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T20:28+0500
2021-10-14T21:44+0500
политика
узбекистан
афганистан
шос
транспортный коридор
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. О приоритетах председательства Узбекистана в ШОС говорили за круглым столом в посольстве республики в России. К диалогу пригласили представителей диппредставительств стран-членов ШОС в Москве и государств-партнеров организации. На вопросы журналистов и сотрудников дипкорпуса отвечали национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов и специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, речь, в частности, шла о вероятности какого-либо взаимодействия ШОС с Афганистаном до тех пор, пока талибы* еще находятся в статусе запрещенной террористической организации.В настоящий момент, подчеркнул Рахматулла Нуримбетов, ШОС напрямую не взаимодействует с Афганистаном, несмотря на то что эта республика сохраняет за собой статус наблюдателя в данной организации. По словам спикера, подготовка к проведению регулярных встреч в формате "ШОС — Афганистан" на высоком уровне, инициированные Шавкатом Мирзиёевым, уже началась. Известно, что в рамках председательства Узбекистана в этой структуре такие встречи будут организованы, однако точные даты называть пока рано, поскольку в приоритете — другие важные мероприятия в рамках ШОС: в ноябре состоится заседание Совета глав правительств стран-членов организации, на котором рассмотрят экономические вопросы.На Узбекистан, как на принимающую сторону ШОС, ложится особая ответственность за регулярные контакты с новыми членами структуры. Работа ведется в соответствии с нормативными документами.В первую очередь запланированы переговоры с Ираном. Существует четкий алгоритм действий, в рамках которого будет отстаиваться консолидированная позиция организации. Ирану предложат взять на себя определенные обязательства, которые он должен выполнить, чтобы стать членом структуры. Отдельно остановились и на задаче развития транспортной взаимосвязанности. Для Узбекистана этот вопрос является приоритетом во внешней политике. Это обусловлено географическим положением республики в сердце Центральной Азии.Как отметил Нуримбетов, актуальность данной задачи продиктована экономическими преимуществами, которые могут быть расширены, если государства-члены ШОС будут связаны надежными транспортными коридорами. Речь, в частности, о прокладывании транспортного пути из ЦА в Афганистан, отметил спикер, что позволит вовлечь республику в Южной Азии в региональные экономические и политические процессы. Такое решение будет способствовать мирному развитию. В этом заинтересован не только сам Афганистан, но и все соседние страны. Транспортная взаимосвязанность на многосторонних площадках, в том числе ШОС, — это один из важных приоритетов предстоящей совместной работы в рамках организации, заключил спикер.Напомним, председательство в ШОС в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.Выступая на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, Шавкат Мирзиёев обозначил основные задачи и приоритеты предстоящей работы в рамках международной структуры.Председательство Узбекистана будет направлено в том числе на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.
https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-shos-odobrili-vstuplenie-irana-v-kachestve-postoyannogo-chlena-20540323.html
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узбекистан, афганистан, шос, транспортный коридор

Что делать ШОС с Афганистаном: Узбекистан готовится к председательству в организации

20:28 14.10.2021 (обновлено: 21:44 14.10.2021)
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Флажок и планшеты с символикой ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
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ШОС напрямую не взаимодействует с Афганистаном, несмотря на то что эта республика сохраняет за собой статус наблюдателя в организации.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. О приоритетах председательства Узбекистана в ШОС говорили за круглым столом в посольстве республики в России. К диалогу пригласили представителей диппредставительств стран-членов ШОС в Москве и государств-партнеров организации. На вопросы журналистов и сотрудников дипкорпуса отвечали национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов и специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, речь, в частности, шла о вероятности какого-либо взаимодействия ШОС с Афганистаном до тех пор, пока талибы* еще находятся в статусе запрещенной террористической организации.
В настоящий момент, подчеркнул Рахматулла Нуримбетов, ШОС напрямую не взаимодействует с Афганистаном, несмотря на то что эта республика сохраняет за собой статус наблюдателя в данной организации.

"Некоторые страны-члены международной структуры поддерживают двусторонние связи с Афганистаном, но от имени ШОС таких контактов нет, поскольку для этого необходимо признание новых властей Афганистана со стороны всех восьми государств-членов ШОС. К примеру, на саммите в Душанбе представителей этой страны не было".

Рахматулла Нуримбетов
Национальный координатор Республики Узбекистан по делам ШОС
По словам спикера, подготовка к проведению регулярных встреч в формате "ШОС — Афганистан" на высоком уровне, инициированные Шавкатом Мирзиёевым, уже началась. Известно, что в рамках председательства Узбекистана в этой структуре такие встречи будут организованы, однако точные даты называть пока рано, поскольку в приоритете — другие важные мероприятия в рамках ШОС: в ноябре состоится заседание Совета глав правительств стран-членов организации, на котором рассмотрят экономические вопросы.
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На Узбекистан, как на принимающую сторону ШОС, ложится особая ответственность за регулярные контакты с новыми членами структуры. Работа ведется в соответствии с нормативными документами.
В первую очередь запланированы переговоры с Ираном. Существует четкий алгоритм действий, в рамках которого будет отстаиваться консолидированная позиция организации. Ирану предложат взять на себя определенные обязательства, которые он должен выполнить, чтобы стать членом структуры.

"Речь, в частности, о присоединении и ратификации более 40 международных документов ШОС: это и хартия ШОС, и Договор о долгосрочной дружбе и добрососедстве, и Конвенция по борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Государство-участник должно присоединиться ко всем этим документам".

Рахматулла Нуримбетов
Национальный координатор Республики Узбекистан по делам ШОС
Отдельно остановились и на задаче развития транспортной взаимосвязанности. Для Узбекистана этот вопрос является приоритетом во внешней политике. Это обусловлено географическим положением республики в сердце Центральной Азии.
Как отметил Нуримбетов, актуальность данной задачи продиктована экономическими преимуществами, которые могут быть расширены, если государства-члены ШОС будут связаны надежными транспортными коридорами.
Речь, в частности, о прокладывании транспортного пути из ЦА в Афганистан, отметил спикер, что позволит вовлечь республику в Южной Азии в региональные экономические и политические процессы. Такое решение будет способствовать мирному развитию. В этом заинтересован не только сам Афганистан, но и все соседние страны.
Транспортная взаимосвязанность на многосторонних площадках, в том числе ШОС, — это один из важных приоритетов предстоящей совместной работы в рамках организации, заключил спикер.
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Напомним, председательство в ШОС в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.
Выступая на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, Шавкат Мирзиёев обозначил основные задачи и приоритеты предстоящей работы в рамках международной структуры.
Председательство Узбекистана будет направлено в том числе на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Какие станы входят в структуру ШОС

В настоящий момент в состав международной организации входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.

Готовится к полноценному членству Иран. В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.

Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

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