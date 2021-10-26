https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-uzbekistane-vveli-myasnye-lgoty-21091545.html
Ввоз и продажу мяса временно освободили от НДС
Ввоз и продажу мяса временно освободили от НДС
Меры направлены на стабилизацию цен на основные виды продовольствия на внутреннем рынке и повышение доходов населения. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T12:13+0500
2021-10-26T12:13+0500
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узбекистан
мясо
налоги
экономика
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон о поправках в налоговый кодекс, отменяющий до конца 2021 года НДС на импорт мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы.Меры направлены на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров.По официальным данным, в январе-сентябре цены на мясо и мясную продукцию в Узбекистане выросли на 13,3% при общей инфляции за девять месяцев на уровне 10,8%.Ранее власти страны до 1 мая 2022 года отменили импортные пошлины при ввозе в страну бананов и цитрусовых в целях стабилизации цен на эти продукты на внутреннем рынке.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/deputaty-nashli-sposob-snizit-tseny-na-myaso-i-kartofel-20965524.html
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узбекистан, мясо, налоги
Ввоз и продажу мяса временно освободили от НДС
12:13 26.10.2021 (обновлено: 12:31 26.10.2021)
Меры направлены на стабилизацию цен на основные виды продовольствия на внутреннем рынке и повышение доходов населения.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана подписал закон
о поправках в налоговый кодекс, отменяющий до конца 2021 года НДС на импорт мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы.
Меры направлены на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров.
"Освобождаются в период с 10 октября по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию РУз", — говорится в документе.
По официальным данным, в январе-сентябре цены на мясо и мясную продукцию в Узбекистане выросли на 13,3% при общей инфляции за девять месяцев на уровне 10,8%.
Ранее власти страны до 1 мая 2022 года отменили
импортные пошлины при ввозе в страну бананов и цитрусовых в целях стабилизации цен на эти продукты на внутреннем рынке.