Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-uzbekistane-vveli-myasnye-lgoty-21091545.html
Ввоз и продажу мяса временно освободили от НДС
Ввоз и продажу мяса временно освободили от НДС
Меры направлены на стабилизацию цен на основные виды продовольствия на внутреннем рынке и повышение доходов населения. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T12:13+0500
2021-10-26T12:31+0500
узбекистан
мясо
налоги
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1a/21092205_0:380:2048:1532_1920x0_80_0_0_b9eb286a36c130cf1c577f05bcc37a0e.jpg
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон о поправках в налоговый кодекс, отменяющий до конца 2021 года НДС на импорт мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы.Меры направлены на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров.По официальным данным, в январе-сентябре цены на мясо и мясную продукцию в Узбекистане выросли на 13,3% при общей инфляции за девять месяцев на уровне 10,8%.Ранее власти страны до 1 мая 2022 года отменили импортные пошлины при ввозе в страну бананов и цитрусовых в целях стабилизации цен на эти продукты на внутреннем рынке.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/deputaty-nashli-sposob-snizit-tseny-na-myaso-i-kartofel-20965524.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1a/21092205_0:188:2048:1724_1920x0_80_0_0_917206d4bd8e1a04215ce4f825cd52dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, мясо, налоги

Ввоз и продажу мяса временно освободили от НДС

12:13 26.10.2021 (обновлено: 12:31 26.10.2021)
© Pexels / Julian PeterКусок мяса
Кусок мяса - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Pexels / Julian Peter
Меры направлены на стабилизацию цен на основные виды продовольствия на внутреннем рынке и повышение доходов населения.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон о поправках в налоговый кодекс, отменяющий до конца 2021 года НДС на импорт мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы.
Меры направлены на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственных товаров.
"Освобождаются в период с 10 октября по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию РУз", — говорится в документе.
По официальным данным, в январе-сентябре цены на мясо и мясную продукцию в Узбекистане выросли на 13,3% при общей инфляции за девять месяцев на уровне 10,8%.
Ранее власти страны до 1 мая 2022 года отменили импортные пошлины при ввозе в страну бананов и цитрусовых в целях стабилизации цен на эти продукты на внутреннем рынке.
Мясник в шапке Санта-Клауса за стеклом перед стоящим в очереди покупателем в одном из магазинов Лондона, Великобритания - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
Общество
Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель
19 октября, 13:40
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:12Дэниел Чжоу: компания Huawei заинтересована в разработках российских ученых
14:41Президент Узбекистана получит свои штандарт и знак
14:18Принцесса Японии Мако лишилась императорского статуса
14:00Эксперт оценил, как вступление Узбекистана в ВТО отразится на развитии фармотрасли
13:34Зима близко, а газ брать негде. Придется ли Европе идти на уступки России
13:07В Ташкенте состоится Неделя женского предпринимательства
13:01Андрей Русаков о выборах в Узбекистане, транспортных барьерах и возможностях ЕАЭС
12:54В Духовном собрании мусульман РФ предложили создать в Госдуме комиссию по миграции
12:13Ввоз и продажу мяса временно освободили от НДС
12:04Гигант посреди пустыни: как работает Кандымский ГПК в Узбекистане — эксклюзивные фото
11:20Узбекистан согласует с РФ признание сертификатов о вакцинации уже в ноябре
11:13Узбекистан в 2020 году выбросил в атмосферу 924,4 тыс. тонн загрязняющих веществ
11:12КФУ и Банковско-финансовая академия Узбекистана реализуют программу двойных дипломов
10:53Китайская месть: у Европы остановятся тысячи предприятий
10:30Америка: "Россия не в упадке, все гораздо хуже"
09:53Госкомстат подсчитал, где в Узбекистане образуется много токсичных и нетоксичных отходов
09:37Соседи по Центральной Азии поздравили Мирзиёева с победой на выборах
08:55Итоги выборов в Узбекистане показали один важный момент — эксперт
08:29Как изменятся отношения РФ и Узбекистана после победы Мирзиёева на выборах
ВчераВ Узбекистане обнулена ставка акциза при продаже импортного газа