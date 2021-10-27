https://uz.sputniknews.ru/20211027/frukty-i-ovoschi-dlya-eksporta-zastraxuyut-ot-pogodnyx-riskov-21125361.html

Фрукты и овощи для экспорта застрахуют от погодных рисков

Фрукты и овощи для экспорта застрахуют от погодных рисков

Шавкат Мирзиёев озвучил меры поддержки сельхозпроизводителей, в особенности агрокластеров. В частности, речь идет о страховании урожая от природных катаклизмов... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T22:06+0500

2021-10-27T22:06+0500

2021-10-27T22:25+0500

экономика

узбекистан

шавкат мирзиёев

фрукты

сельское хозяйство

страхование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/254/38/2543873_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_14b533a492b1e9641290fc92253e49f4.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. С 2022 года государство будет компенсировать половину затрат на страхование плодоовощной продукции от погодных условий для экспортирующих компаний. Об этом на совещании по вопросам сельского хозяйства заявил президент Шавкат Мирзиёев.Также отрасль, как крупные кластеры так и индивидуальные хозяйства, планируется поддержать льготными кредитами.Проблема сохранения урожая в неблагополучные годы стоит в Узбекистане довольно остро. Наиболее уязвимы к этому овощи, фрукты и ягоды, на которые приходится значительная доля экспорта Узбекистана. В частности, в феврале текущего года многие фермеры из Ферганской, Бухарской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей высказывали опасения, что из-за внезапных и сильных морозов может пострадать от 35 до 70% урожая косточковых культур (абрикосы, черешня и т. п.).Механизм страхования от погодных рисков поможет фермерам и агрокластерам минимизировать потери в неурожайные годы и не попасть в долги, продолжая развиваться и вкладывать средства в эффективные технологии и селекцию для разработки более устойчивых внешним факторам сортов.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-rasschityvayut-zapustit-agroekspressy-v-rf-v-noyabre-21046269.html

https://uz.sputniknews.ru/20210225/Sadovody-Uzbekistana-otsenili-riski-poter-urozhaya-pri-rezkom-pokholodanii-16075910.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, шавкат мирзиёев, фрукты, сельское хозяйство, страхование