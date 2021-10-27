https://uz.sputniknews.ru/20211027/frukty-i-ovoschi-dlya-eksporta-zastraxuyut-ot-pogodnyx-riskov-21125361.html
Фрукты и овощи для экспорта застрахуют от погодных рисков
Фрукты и овощи для экспорта застрахуют от погодных рисков
Шавкат Мирзиёев озвучил меры поддержки сельхозпроизводителей, в особенности агрокластеров. В частности, речь идет о страховании урожая от природных катаклизмов... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T22:06+0500
2021-10-27T22:06+0500
2021-10-27T22:25+0500
экономика
узбекистан
шавкат мирзиёев
фрукты
сельское хозяйство
страхование
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. С 2022 года государство будет компенсировать половину затрат на страхование плодоовощной продукции от погодных условий для экспортирующих компаний. Об этом на совещании по вопросам сельского хозяйства заявил президент Шавкат Мирзиёев.Также отрасль, как крупные кластеры так и индивидуальные хозяйства, планируется поддержать льготными кредитами.Проблема сохранения урожая в неблагополучные годы стоит в Узбекистане довольно остро. Наиболее уязвимы к этому овощи, фрукты и ягоды, на которые приходится значительная доля экспорта Узбекистана. В частности, в феврале текущего года многие фермеры из Ферганской, Бухарской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей высказывали опасения, что из-за внезапных и сильных морозов может пострадать от 35 до 70% урожая косточковых культур (абрикосы, черешня и т. п.).Механизм страхования от погодных рисков поможет фермерам и агрокластерам минимизировать потери в неурожайные годы и не попасть в долги, продолжая развиваться и вкладывать средства в эффективные технологии и селекцию для разработки более устойчивых внешним факторам сортов.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-rasschityvayut-zapustit-agroekspressy-v-rf-v-noyabre-21046269.html
https://uz.sputniknews.ru/20210225/Sadovody-Uzbekistana-otsenili-riski-poter-urozhaya-pri-rezkom-pokholodanii-16075910.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, фрукты, сельское хозяйство, страхование
Фрукты и овощи для экспорта застрахуют от погодных рисков
22:06 27.10.2021 (обновлено: 22:25 27.10.2021)
Шавкат Мирзиёев озвучил меры поддержки сельхозпроизводителей, в особенности агрокластеров. В частности, речь идет о страховании урожая от природных катаклизмов частично за счет бюджета.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. С 2022 года государство будет компенсировать половину затрат на страхование плодоовощной продукции от погодных условий для экспортирующих компаний.
Об этом на совещании по вопросам сельского хозяйства заявил
президент Шавкат Мирзиёев.
Со следующего года среди компаний будет проводиться конкурс по страхованию овощей и фруктов от погодных рисков и неурожайных сезонов. Для кластеров и фермеров с экспортными контрактами 50% затрат возьмет на себя государство.
Также отрасль, как крупные кластеры так и индивидуальные хозяйства, планируется поддержать льготными кредитами.
Проблема сохранения урожая в неблагополучные годы стоит в Узбекистане довольно остро. Наиболее уязвимы к этому овощи, фрукты и ягоды, на которые приходится значительная доля экспорта Узбекистана. В частности, в феврале текущего года многие фермеры из Ферганской, Бухарской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей высказывали опасения, что из-за внезапных и сильных морозов может пострадать от 35 до 70% урожая косточковых культур (абрикосы, черешня и т. п.).
Механизм страхования от погодных рисков поможет фермерам и агрокластерам минимизировать потери в неурожайные годы и не попасть в долги, продолжая развиваться и вкладывать средства в эффективные технологии и селекцию для разработки более устойчивых внешним факторам сортов.