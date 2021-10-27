https://uz.sputniknews.ru/20211027/glavnyy-trener-paxtakora-raskritikoval-futbolnye-polya-v-uzbekistane-21110077.html

Главный тренер "Пахтакора" раскритиковал футбольные поля в Узбекистане

Главный тренер "Пахтакора" раскритиковал футбольные поля в Узбекистане

Питер Хюистра отметил, что без хорошего поля никогда не будет качественного футбола, что приведет к отсутствию красивой игры и разочарованию болельщиков. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

фк "пахтакор"

тренер

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Футбольные поля в Узбекистане раскритиковал главный тренер "Пахтакора", голландский специалист Питер Хюистра, сообщает пресс-служба столичного ФК.По его словам, "в Нидерландах на такое поле не выпустят даже собаку погулять". Он также добавил, что хорошие поля помогают талантливым футболистам в карьерном росте, молодые дарования не смогут развиваться, играя на плохих полях."Поля – это лицо Суперлиги. В прошлом сезоне состояние полей было хорошим, но через год произошло что-то, в последнее время мы играем только на плохом поле на выезде. Мне было бы неудобно, если бы в клубе, где я работаю, было такое поле", – пояснил голландский тренер во время послематчевой пресс-конференции в Джизаке, когда "Пахтакор" уступил "Согдиане".Эксперт также отметил, что без хорошего поля никогда не будет качественного футбола, что приведет к отсутствию красивой игры и разочарованию болельщиков. Питер Хюистра возглавил ФК "Пахтакор" в январе этого года - с 2017-м он работал помощником экс-тренера национального клуба Шоты Арвеладзе.

https://uz.sputniknews.ru/20210618/paxtakor-obnarodoval-svedeniya-o-zarplatax-futbolistov-trenerov-i-personala-19307957.html

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фк "пахтакор", тренер