Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20211027/glavnyy-trener-paxtakora-raskritikoval-futbolnye-polya-v-uzbekistane-21110077.html
Главный тренер "Пахтакора" раскритиковал футбольные поля в Узбекистане
Главный тренер "Пахтакора" раскритиковал футбольные поля в Узбекистане
Питер Хюистра отметил, что без хорошего поля никогда не будет качественного футбола, что приведет к отсутствию красивой игры и разочарованию болельщиков. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T11:25+0500
2021-10-27T11:46+0500
спорт
фк "пахтакор"
тренер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1b/21110207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea6b9fe8cd30147fa1aadfb03af400f1.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Футбольные поля в Узбекистане раскритиковал главный тренер "Пахтакора", голландский специалист Питер Хюистра, сообщает пресс-служба столичного ФК.По его словам, "в Нидерландах на такое поле не выпустят даже собаку погулять". Он также добавил, что хорошие поля помогают талантливым футболистам в карьерном росте, молодые дарования не смогут развиваться, играя на плохих полях."Поля – это лицо Суперлиги. В прошлом сезоне состояние полей было хорошим, но через год произошло что-то, в последнее время мы играем только на плохом поле на выезде. Мне было бы неудобно, если бы в клубе, где я работаю, было такое поле", – пояснил голландский тренер во время послематчевой пресс-конференции в Джизаке, когда "Пахтакор" уступил "Согдиане".Эксперт также отметил, что без хорошего поля никогда не будет качественного футбола, что приведет к отсутствию красивой игры и разочарованию болельщиков. Питер Хюистра возглавил ФК "Пахтакор" в январе этого года - с 2017-м он работал помощником экс-тренера национального клуба Шоты Арвеладзе.
https://uz.sputniknews.ru/20210618/paxtakor-obnarodoval-svedeniya-o-zarplatax-futbolistov-trenerov-i-personala-19307957.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1b/21110207_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3a009c36cef365ed39a704922a9a85c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фк "пахтакор", тренер

Главный тренер "Пахтакора" раскритиковал футбольные поля в Узбекистане

11:25 27.10.2021 (обновлено: 11:46 27.10.2021)
© AFP / MUSTAFA ABUMUNESПитер Хюистра
Питер Хюистра - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© AFP / MUSTAFA ABUMUNES
Питер Хюистра отметил, что без хорошего поля никогда не будет качественного футбола, что приведет к отсутствию красивой игры и разочарованию болельщиков.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Футбольные поля в Узбекистане раскритиковал главный тренер "Пахтакора", голландский специалист Питер Хюистра, сообщает пресс-служба столичного ФК.
По его словам, "в Нидерландах на такое поле не выпустят даже собаку погулять". Он также добавил, что хорошие поля помогают талантливым футболистам в карьерном росте, молодые дарования не смогут развиваться, играя на плохих полях.
Спортивный директор ФК Пахтакор Джафар Ирисметов во время тренировки игроков - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2021
Спорт
"Пахтакор" обнародовал сведения о зарплатах футболистов, тренеров и персонала
18 июня, 21:23
"Поля – это лицо Суперлиги. В прошлом сезоне состояние полей было хорошим, но через год произошло что-то, в последнее время мы играем только на плохом поле на выезде. Мне было бы неудобно, если бы в клубе, где я работаю, было такое поле", – пояснил голландский тренер во время послематчевой пресс-конференции в Джизаке, когда "Пахтакор" уступил "Согдиане".
Эксперт также отметил, что без хорошего поля никогда не будет качественного футбола, что приведет к отсутствию красивой игры и разочарованию болельщиков.
Питер Хюистра возглавил ФК "Пахтакор" в январе этого года - с 2017-м он работал помощником экс-тренера национального клуба Шоты Арвеладзе.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:36Встреча глав МИД стран-соседей Афганистана: что планируют обсудить
13:18На абордаж! Российские моряки спасли от пиратов панамский контейнеровоз
12:36Чусовитина зарегистрировала свою школу
12:33Талибы проведут в Афганистане перепись населения
12:04Туристов, привитых "Спутником V", могут пустить в Израиль — инициатива на рассмотрении
11:37"Результат присутствия США в Афганистане – страдания и убийства" - президент ИРИ
11:35Власти Афганистана пока не разрешили ввоз помощи ООН из узбекского Термеза
11:25Главный тренер "Пахтакора" раскритиковал футбольные поля в Узбекистане
11:17В штаб-квартире Sputnik стартовал очный модуль для журналистов из СНГ
10:59В Европе побеждает "октябрьская революция"
10:41Власти Узбекистана ограничат должников по алиментам в праве на вождение авто
10:27От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это платит
10:17В Узбекистане работникам могут увеличить длительность оплачиваемого отпуска
09:34Узбекистан и Таджикистан возобновили автобусные рейсы, прерванные из-за COVID
09:20Банки России разрешат переводить деньги в страны СНГ по номеру телефона
08:55Власти РФ предсказали рост количества мигрантов к 2030 году
08:30Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС
ВчераВ Китае представлен дизайн медалей зимней Олимпиады
ВчераПутин и Джонсон обсудили Афганистан: война всех против всех обещает быть долгой
ВчераМинтруд Узбекистана: трудовые мигранты должны знать язык страны, куда они поедут работать