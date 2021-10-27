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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/grajdan-afganistana-s-istekshim-srokom-vizy-vydvoryat-iz-uzbekistana-ne-budut-21116438.html
Граждан Афганистана с истекшим сроком визы выдворять из Узбекистана не будут
Граждан Афганистана с истекшим сроком визы выдворять из Узбекистана не будут
Граница для физических лиц между РУз и Афганистаном остается пока закрытой, предупредили в МВД. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T16:04+0500
2021-10-27T16:04+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
ташкент
афганистан
виза
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Граждане Афганистана, у которых истекает срок визы в Узбекистане, не будут выдворяться на родину, так как граница для физлиц между странами еще закрыта.Кроме того, иностранцам, не нарушающим порядок пребывания в республике, визы, как правило, продлеваются.Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель МВД РУз.Он уточнил, что если афганские граждане нарушили порядок пребывания в Узбекистане, то они не будут высланы на родину, а будут только привлечены к административной ответственности — им придется заплатить штраф от 126 до 505 долларов.По данным МВД, сейчас на территории Узбекистана находятся 13 658 граждан Афганистана, в том числе 13 032 проживают временно, большинство из них прибыли в соседнюю республику по делам бизнеса, а также к родственникам.Для продления виз афганцам необходимо обратиться в миграционные отделы по месту временного проживания в Узбекистане. Ассоциация "Права человека в Центральной Азии" (AHRCA), международное партнерство по правам человека (IPHR) и Норвежский Хельсинкский комитет (NHC) между тем заявили, что более 70 гражданам Афганистана, находящимся в Узбекистане, грозит депортация на родину. По данным правозащитников, в середине августа 2021 года, после прихода талибов к власти, они получили узбекские визы на три месяца и теперь опасаются, что их не продлят, поскольку прибыли в страну не по приглашению, а вынужденно.Ранее глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что Ташкент не принимает беженцев из Афганистана и не видит в этом необходимости, поскольку узбекская сторона не фиксирует поток людей, вынужденно покидающих соседнюю страну. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekistan-ne-planiruet-prinimat-afganskix-bejentsev--kamilov-21035070.html
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узбекистан, ташкент, афганистан, виза, радикальное движение "талибан"

Граждан Афганистана с истекшим сроком визы выдворять из Узбекистана не будут

16:04 27.10.2021
© REUTERS / Jorge SilvaАфганцы у центра выдачи паспортов в Кабуле
Афганцы у центра выдачи паспортов в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Jorge Silva
Граница для физических лиц между РУз и Афганистаном остается пока закрытой, предупредили в МВД.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Граждане Афганистана, у которых истекает срок визы в Узбекистане, не будут выдворяться на родину, так как граница для физлиц между странами еще закрыта.
Кроме того, иностранцам, не нарушающим порядок пребывания в республике, визы, как правило, продлеваются.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель МВД РУз.
"Никаких притесняющих моментов нет. В настоящее время такой вопрос не стоит, потому что у нас граница с Афганистаном закрыта (для физлиц.— Sputnik)", — сказал представитель МВД.
Он уточнил, что если афганские граждане нарушили порядок пребывания в Узбекистане, то они не будут высланы на родину, а будут только привлечены к административной ответственности — им придется заплатить штраф от 126 до 505 долларов.
По данным МВД, сейчас на территории Узбекистана находятся 13 658 граждан Афганистана, в том числе 13 032 проживают временно, большинство из них прибыли в соседнюю республику по делам бизнеса, а также к родственникам.
Для продления виз афганцам необходимо обратиться в миграционные отделы по месту временного проживания в Узбекистане.
"С согласия владельца жилплощади их регистрируют. Всем иностранным гражданам, не нарушающим закон Узбекистана и правила пребывания в республике, визы продлеваются", — добавили в МВД.
Ассоциация "Права человека в Центральной Азии" (AHRCA), международное партнерство по правам человека (IPHR) и Норвежский Хельсинкский комитет (NHC) между тем заявили, что более 70 гражданам Афганистана, находящимся в Узбекистане, грозит депортация на родину.
По данным правозащитников, в середине августа 2021 года, после прихода талибов к власти, они получили узбекские визы на три месяца и теперь опасаются, что их не продлят, поскольку прибыли в страну не по приглашению, а вынужденно.
Ранее глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что Ташкент не принимает беженцев из Афганистана и не видит в этом необходимости, поскольку узбекская сторона не фиксирует поток людей, вынужденно покидающих соседнюю страну.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
Общество
Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев – Камилов
22 октября, 20:52

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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