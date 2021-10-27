https://uz.sputniknews.ru/20211027/mirziyoev-poruchil-peresmotret-finansirovanie-zagotovki-xlopka-21124994.html

Мирзиёев поручил пересмотреть финансирование заготовки хлопка

Мирзиёев поручил пересмотреть финансирование заготовки хлопка

Шавкат Мирзиёев подверг критике действующий механизм распределения кредитов для заготовки хлопка. По его словам, он не соответствует требованиям развития... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T21:35+0500

2021-10-27T21:35+0500

2021-10-27T22:05+0500

экономика

узбекистан

хлопок

президент

цб

финансирование

минфин узбекистана

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Президент Узбекистана дал поручение Минфину и ЦБ внедрить новую систему финансирования хлопково-текстильных кластеров, сообщает пресс-служба главы государства.Выступая на видеоселекторном совещании, прошедшем в среду, Шавкат Мирзиёев подверг критике действующий механизм распределения кредитов для заготовки хлопка. По его словам, он не соответствует требованиям развития отрасли.Он отметил, что хлопково-текстильные кластеры просят более длительные сроки кредитования и увеличенные суммы. Поэтому теперь финансирование заготовки хлопка начнется с началом пашни — в октябре, а кредиты будут выделяться сроком на 24 месяца. При этом их льготный период увеличат с 11 до 18 месяцев.Также анонсировано, что на такие меры, как повышение плодородия и продуктивности почв, переход на новые технологии орошения, защита растений, создание современных лабораторий, обучение фермеров, начнут выделять финансовые гранты в размере одного миллиона сумов на каждый гектар хлопковых полей.

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https://uz.sputniknews.ru/20210528/mejdunarodnye-fininstituty-vydelili-130-mln-na-razvitie-xlopkovogo-sektora-18960140.html

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узбекистан, хлопок, президент, цб, финансирование, минфин узбекистана, мирзиёев