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Мирзиёев поручил пересмотреть финансирование заготовки хлопка
Мирзиёев поручил пересмотреть финансирование заготовки хлопка
Шавкат Мирзиёев подверг критике действующий механизм распределения кредитов для заготовки хлопка. По его словам, он не соответствует требованиям развития... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T21:35+0500
2021-10-27T22:05+0500
экономика
узбекистан
хлопок
президент
цб
финансирование
минфин узбекистана
мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Президент Узбекистана дал поручение Минфину и ЦБ внедрить новую систему финансирования хлопково-текстильных кластеров, сообщает пресс-служба главы государства.Выступая на видеоселекторном совещании, прошедшем в среду, Шавкат Мирзиёев подверг критике действующий механизм распределения кредитов для заготовки хлопка. По его словам, он не соответствует требованиям развития отрасли.Он отметил, что хлопково-текстильные кластеры просят более длительные сроки кредитования и увеличенные суммы. Поэтому теперь финансирование заготовки хлопка начнется с началом пашни — в октябре, а кредиты будут выделяться сроком на 24 месяца. При этом их льготный период увеличат с 11 до 18 месяцев.Также анонсировано, что на такие меры, как повышение плодородия и продуктивности почв, переход на новые технологии орошения, защита растений, создание современных лабораторий, обучение фермеров, начнут выделять финансовые гранты в размере одного миллиона сумов на каждый гектар хлопковых полей.
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узбекистан, хлопок, президент, цб, финансирование, минфин узбекистана, мирзиёев

Мирзиёев поручил пересмотреть финансирование заготовки хлопка

21:35 27.10.2021 (обновлено: 22:05 27.10.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев подверг критике действующий механизм распределения кредитов для заготовки хлопка. По его словам, он не соответствует требованиям развития отрасли.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Президент Узбекистана дал поручение Минфину и ЦБ внедрить новую систему финансирования хлопково-текстильных кластеров, сообщает пресс-служба главы государства.
Выступая на видеоселекторном совещании, прошедшем в среду, Шавкат Мирзиёев подверг критике действующий механизм распределения кредитов для заготовки хлопка. По его словам, он не соответствует требованиям развития отрасли.

"В настоящее время кредиты кластерам предоставляются сроком на 11 месяцев. На выращивание и переработку хлопка-сырца уходит не менее 24 месяцев. Хотя подготовка земли к посадке начинается в октябре, кредит рассматривается 3-4 месяца и выделяется с января по февраль. Эта старая система теперь будет полностью изменена", — сказал президент.

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Он отметил, что хлопково-текстильные кластеры просят более длительные сроки кредитования и увеличенные суммы. Поэтому теперь финансирование заготовки хлопка начнется с началом пашни — в октябре, а кредиты будут выделяться сроком на 24 месяца. При этом их льготный период увеличат с 11 до 18 месяцев.

"Кластер будет погашать полученный кредит после превращения сырья в готовую продукцию — не ранее, чем оно будет переработано в пряжу или ткань. На внедрение этой системы из бюджета будет направлено 10 триллионов сумов. С этой целью до конца года в Фонд поддержки сельского хозяйства будет выделено дополнительно 100 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Также анонсировано, что на такие меры, как повышение плодородия и продуктивности почв, переход на новые технологии орошения, защита растений, создание современных лабораторий, обучение фермеров, начнут выделять финансовые гранты в размере одного миллиона сумов на каждый гектар хлопковых полей.
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