https://uz.sputniknews.ru/20211007/syrtsa-vyvezennogo-ne-stoit-ekspert-otsenil-xlopkovuyu-strategiyu-uzbekistana-20819302.html
Сырца вывезенного не стоит: эксперт оценил хлопковую стратегию Узбекистана
Сырца вывезенного не стоит: эксперт оценил хлопковую стратегию Узбекистана
Пока мировые цены на хлопок рекордно растут, Узбекистан постепенно снижает посевные площади хлопчатника и экспорт сырья. Откажется ли республика от "белого... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T21:39+0500
2021-10-07T21:39+0500
2021-10-07T21:55+0500
видео
узбекистан
хлопок
экспорт
сельское хозяйство
текстиль
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Чем привлекателен узбекский хлопок и насколько он конкурентоспособен сегодня, а также насколько хлопководство экономически выгодно бюджету и фермерам, корреспондент и ведущая Sputnik Анна Черкасова обсудила с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом.В советские годы хлопководство было в республике основной отраслью сельского хозяйства: в Узбекской ССР собирали 5-6 млн тонн "белого золота". Сегодня объемы производства культуры уменьшились до 1,1-1,3 млн тонн из-за сокращения посевных площадей.В последние годы произошли изменения в этой отрасли и появились кластеры – система, которая применяется не только в хлопководстве. Вертикально интегрированная структура, в которую входит первичное производство сельхозсырья и переработка, логистика и выпуск готовой продукции, существенно выгоднее одиночных компаний."В 2017 году функционировал один хлопково-текстильный кластер, а сегодня насчитывается уже 73, приносящие более 70% урожая хлопка", — подчеркнул эксперт.Кластерная система обеспечивает здоровую конкуренцию внутри отрасли, позволяя всем предприятиям слаженно работать и выживать.Большая часть производимого в Узбекистане хлопкового сырья сегодня перерабатывается на местных предприятиях. В прошлом году 500 объектов текстильной отрасли переработали около 60% хлопка-сырца.Кроме того, республике важно повышать уровень механизации при уборке и обработке, уходить от ручного труда, как это делают мировые лидеры – Китай, США и другие."Любая механизация требует расходов, но и ручной труд стоит денег. Техническое оснащение для Узбекистана – это экономическая необходимость и путь к повышению эффективности культуры", — пояснил доктор экономических наук.Узбекский хлопок отличается высоким качеством и входит в пятерку самых востребованных в мире. В основном хлопок из Узбекистана поставляется в Китай, Иран и Бангладеш, а по общим объемам его экспорта республика в последние годы занимает 8-9 места с долей около 2.5% мирового рынка, причем, она постепенно снижается в пользу готовых товаров.По его словам, снижение экспорта узбекского хлопка-сырца можно объяснить не только падением объемов его производства в пользу других сельхозкультур, но и ставкой Узбекистана на глубокую переработку. Леонид Холод уверен, что это правильная стратегия, которая позволит больше заработать на готовой продукции и создаст дополнительные рабочие места в стране."В любом случае хлопоководство занимает свое место в республике, и никакая культура его не съест – главное, грамотно развивать отрасль", — заключил эксперт.Полную версию интервью смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20200421/Pochemu-uzbekskiy-khlopok-ne-puskayut-na-mirovoy-rynok--mnenie-13970505.html
https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-uzbekistane-utverjdena-plata-za-sbor-xlopka-20416413.html
https://uz.sputniknews.ru/20150917/482803.html
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узбекистан, хлопок, экспорт, сельское хозяйство, текстиль
Сырца вывезенного не стоит: эксперт оценил хлопковую стратегию Узбекистана
21:39 07.10.2021 (обновлено: 21:55 07.10.2021)
Пока мировые цены на хлопок рекордно растут, Узбекистан постепенно снижает посевные площади хлопчатника и экспорт сырья. Откажется ли республика от "белого золота" и ручной уборки этой сельхозкультуры — мнение эксперта Sputnik.
Чем привлекателен узбекский хлопок и насколько он конкурентоспособен сегодня, а также насколько хлопководство экономически выгодно бюджету и фермерам, корреспондент и ведущая Sputnik Анна Черкасова обсудила с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом.
В советские годы хлопководство было в республике основной отраслью сельского хозяйства: в Узбекской ССР собирали 5-6 млн тонн "белого золота". Сегодня объемы производства культуры уменьшились до 1,1-1,3 млн тонн из-за сокращения посевных площадей.
"Эти объемы тоже неплохи для Узбекистана, который сегодня занимает шестое место среди крупнейших стран-производителей хлопка после Китая, Индии, США, Пакистана и Бразилии", — отметил Леонид Холод.
В последние годы произошли изменения в этой отрасли и появились кластеры – система, которая применяется не только в хлопководстве. Вертикально интегрированная структура, в которую входит первичное производство сельхозсырья и переработка, логистика и выпуск готовой продукции, существенно выгоднее одиночных компаний.
"В 2017 году функционировал один хлопково-текстильный кластер, а сегодня насчитывается уже 73, приносящие более 70% урожая хлопка", — подчеркнул эксперт.
Кластерная система обеспечивает здоровую конкуренцию внутри отрасли, позволяя всем предприятиям слаженно работать и выживать.
Большая часть производимого в Узбекистане хлопкового сырья сегодня перерабатывается на местных предприятиях. В прошлом году 500 объектов текстильной отрасли переработали около 60% хлопка-сырца.
"Перед страной стоит задача увеличить внутреннюю переработку хлопка до 70-73% и нарастить экспорт пряжи, текстиля, масел. Это вполне достижимо за счет увеличения мощностей имеющихся фабрик и заводов", — Уверен Леонид Холод.
Кроме того, республике важно повышать уровень механизации при уборке и обработке, уходить от ручного труда, как это делают мировые лидеры – Китай, США и другие.
"Любая механизация требует расходов, но и ручной труд стоит денег. Техническое оснащение для Узбекистана – это экономическая необходимость и путь к повышению эффективности культуры", — пояснил доктор экономических наук.
Узбекский хлопок отличается высоким качеством и входит в пятерку самых востребованных в мире. В основном хлопок из Узбекистана поставляется в Китай, Иран и Бангладеш, а по общим объемам его экспорта республика в последние годы занимает 8-9 места с долей около 2.5% мирового рынка, причем, она постепенно снижается в пользу готовых товаров.
"Хлопковая продукция также поставляется в страны ЕАЭС на сумму более 270 млн. долларов, что составляет 9,8% от стоимости всего узбекского экспорта в Союз", — добавляет эксперт.
По его словам, снижение экспорта узбекского хлопка-сырца можно объяснить не только падением объемов его производства в пользу других сельхозкультур, но и ставкой Узбекистана на глубокую переработку. Леонид Холод уверен, что это правильная стратегия, которая позволит больше заработать на готовой продукции и создаст дополнительные рабочие места в стране.
"В любом случае хлопоководство занимает свое место в республике, и никакая культура его не съест – главное, грамотно развивать отрасль", — заключил эксперт.
Полную версию интервью смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан
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