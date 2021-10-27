https://uz.sputniknews.ru/20211027/soglasna-li-rossiya-s-prioritetami-predsedatelstva-uzbekistana-v-shos-21106317.html

Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС

Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС

Председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам саммита в Душанбе 17 сентября. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T08:30+0500

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политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

шос

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Власти России поддерживают приоритеты Узбекистана в его очередном председательстве в ШОС. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, выступая на встрече нацкоординаторов стран-участниц организации с руководством МИД РУз.Спецпредставитель отметил, что председательство Узбекистана нацеливает на реализацию задач консолидации и повышения авторитета ШОС. Он напомнил, что борьба с вызовами и угрозами безопасности присутствует с момента создания ШОС в 2001 году. Напомним: председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам саммита в Душанбе 17 сентября.Мирзиёев отметил, что педседательство Узбекистана будет направлено на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.Вступление Ирана в ШОС и афганская проблематика будут также в повестке председательства Узбекистана в этой организации, заявил замминистра иностранных дел РУз Гайрат Фазылов.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-tashkente-pridumali-kak-ukrepit-sotrudnichestvo-v-shos-do-2027-goda-20783158.html

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