https://uz.sputniknews.ru/20211027/soglasna-li-rossiya-s-prioritetami-predsedatelstva-uzbekistana-v-shos-21106317.html
Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС
Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС
Председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам саммита в Душанбе 17 сентября. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T08:30+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Власти России поддерживают приоритеты Узбекистана в его очередном председательстве в ШОС. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, выступая на встрече нацкоординаторов стран-участниц организации с руководством МИД РУз.Спецпредставитель отметил, что председательство Узбекистана нацеливает на реализацию задач консолидации и повышения авторитета ШОС. Он напомнил, что борьба с вызовами и угрозами безопасности присутствует с момента создания ШОС в 2001 году. Напомним: председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам саммита в Душанбе 17 сентября.Мирзиёев отметил, что педседательство Узбекистана будет направлено на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.Вступление Ирана в ШОС и афганская проблематика будут также в повестке председательства Узбекистана в этой организации, заявил замминистра иностранных дел РУз Гайрат Фазылов.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-tashkente-pridumali-kak-ukrepit-sotrudnichestvo-v-shos-do-2027-goda-20783158.html
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Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС
Председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам саммита в Душанбе 17 сентября.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Власти России поддерживают приоритеты Узбекистана в его очередном председательстве в ШОС.
Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, выступая на встрече нацкоординаторов стран-участниц организации с руководством МИД РУз.
"Безусловно, все приоритеты, которые были озвучены Шавкатом Миромоновичем (Мирзиёевым. — Sputnik) в его выступлении в Душанбе, нами поддерживаются активно и будет оказывать всяческое содействие в их реализации".
Бахтиер Хакимов
Cпецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Спецпредставитель отметил, что председательство Узбекистана нацеливает на реализацию задач консолидации и повышения авторитета ШОС.
"Мы запустили важнейший процесс расширения ШОС, мы приняли серьезные документы, касающиеся придания дополнительного импульса экономическому, культурному сотрудничеству".
Бахтиер Хакимов
Cпецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Он напомнил, что борьба с вызовами и угрозами безопасности присутствует с момента создания ШОС в 2001 году.
"А сегодня эта задача еще более актуальна, учитывая события, которые происходят на юге. В этом контексте мы будем вместе работать над тем, чтобы решать те задачи, которые мы видим, чтобы ШОС развивалась, укреплялась и продвигалась вперед".
Бахтиер Хакимов
Cпецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Напомним: председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам саммита в Душанбе 17 сентября.
Мирзиёев отметил
, что педседательство Узбекистана будет направлено на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Вступление Ирана в ШОС и афганская проблематика будут также в повестке председательства Узбекистана в этой организации, заявил замминистра иностранных дел РУз Гайрат Фазылов.