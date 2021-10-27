Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211027/soglasna-li-rossiya-s-prioritetami-predsedatelstva-uzbekistana-v-shos-21106317.html
Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС
Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС
Председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам саммита в Душанбе 17 сентября. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T08:30+0500
2021-10-27T08:30+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1a/21105754_24:0:1178:649_1920x0_80_0_0_5c9255c0f00d78efd3751824c7f5964d.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Власти России поддерживают приоритеты Узбекистана в его очередном председательстве в ШОС. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, выступая на встрече нацкоординаторов стран-участниц организации с руководством МИД РУз.Спецпредставитель отметил, что председательство Узбекистана нацеливает на реализацию задач консолидации и повышения авторитета ШОС. Он напомнил, что борьба с вызовами и угрозами безопасности присутствует с момента создания ШОС в 2001 году. Напомним: председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам саммита в Душанбе 17 сентября.Мирзиёев отметил, что педседательство Узбекистана будет направлено на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.Вступление Ирана в ШОС и афганская проблематика будут также в повестке председательства Узбекистана в этой организации, заявил замминистра иностранных дел РУз Гайрат Фазылов.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-tashkente-pridumali-kak-ukrepit-sotrudnichestvo-v-shos-do-2027-goda-20783158.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1a/21105754_168:0:1033:649_1920x0_80_0_0_f65f94a86090af78f0e1d179eaf401c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, шавкат мирзиёев, шос

Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС

08:30 27.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Флаги стран-участниц ШОС
Флаги стран-участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам саммита в Душанбе 17 сентября.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Власти России поддерживают приоритеты Узбекистана в его очередном председательстве в ШОС.
Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, выступая на встрече нацкоординаторов стран-участниц организации с руководством МИД РУз.
"Безусловно, все приоритеты, которые были озвучены Шавкатом Миромоновичем (Мирзиёевым. — Sputnik) в его выступлении в Душанбе, нами поддерживаются активно и будет оказывать всяческое содействие в их реализации".
Бахтиер Хакимов - Sputnik Узбекистан
Бахтиер Хакимов
Cпецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Спецпредставитель отметил, что председательство Узбекистана нацеливает на реализацию задач консолидации и повышения авторитета ШОС.
"Мы запустили важнейший процесс расширения ШОС, мы приняли серьезные документы, касающиеся придания дополнительного импульса экономическому, культурному сотрудничеству".
Бахтиер Хакимов - Sputnik Узбекистан
Бахтиер Хакимов
Cпецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Он напомнил, что борьба с вызовами и угрозами безопасности присутствует с момента создания ШОС в 2001 году.
"А сегодня эта задача еще более актуальна, учитывая события, которые происходят на юге. В этом контексте мы будем вместе работать над тем, чтобы решать те задачи, которые мы видим, чтобы ШОС развивалась, укреплялась и продвигалась вперед".
Бахтиер Хакимов - Sputnik Узбекистан
Бахтиер Хакимов
Cпецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Напомним: председательство в ШОС перешло от Таджикистана Узбекистану по итогам саммита в Душанбе 17 сентября.
Мирзиёев отметил, что педседательство Узбекистана будет направлено на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Вступление Ирана в ШОС и афганская проблематика будут также в повестке председательства Узбекистана в этой организации, заявил замминистра иностранных дел РУз Гайрат Фазылов.
Государственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Мирная миссия – 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
Политика
В Ташкенте придумали, как укрепить сотрудничество в ШОС до 2027 года
6 октября, 09:30
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Банки России разрешат переводить деньги в страны СНГ по номеру телефона
08:55Власти РФ предсказали рост количества мигрантов к 2030 году
08:30Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС
ВчераВ Китае представлен дизайн медалей зимней Олимпиады
ВчераПутин и Джонсон обсудили Афганистан: война всех против всех обещает быть долгой
ВчераМинтруд Узбекистана: трудовые мигранты должны знать язык страны, куда они поедут работать
ВчераГосдума РФ ратифицировала соглашение СНГ об обмене данными
ВчераМиллионам детей в Афганистане угрожает голод: как их спасти
ВчераСамые грязные регионы Узбекистана — карта
ВчераВ ташкентском метро появятся пять новых поездов российского производства
ВчераВ Ташкенте откроется представительство Международного фонда сельхозразвития
ВчераВ Узбекистане выявлены три региона, где больше всего незаконно использовали газ
ВчераСтолкновение "лоб в лоб": в страшной аварии в Кашкадарье погибли люди
ВчераМинобороны РФ: на авиабазе в кыргызском Канте появится "военный Интернет"
ВчераТашкентский аэропорт провел первый авиаспоттинг
ВчераДоходы от аренды жилья студентам освободят от налогов
ВчераВ Узбекистан прибыли национальные координаторы государств-членов ШОС
ВчераВ Москве локдауна нет и не планируется — Песков
ВчераНаселение Узбекистана вакцинируют "Спутником Лайт"
ВчераНа Едином портале госуслуг будут доступны архивы ЗАГС