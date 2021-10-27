https://uz.sputniknews.ru/20211027/sostoyanie-ilona-maska-dostiglo-2723-mlrd-21120797.html

Состояние Илона Маска достигло $272,3 млрд

Состояние Илона Маска достигло $272,3 млрд

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX заработал $36,2 млрд за сутки и снова возглавил список наибогатейших людей мира. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T18:17+0500

2021-10-27T18:17+0500

2021-10-27T18:17+0500

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Самым богатым человеком за всю историю стал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, его состояние оценивается в $272,3 млрд, сообщает Forbes.Ранее Илон Маск заработал $36,2 млрд за сутки и снова возглавил список наибогатейших людей мира. Занимается услугами аренды автомобилей компания Hertz приобрела сразу 100 тысяч машин Tesla. Благодаря крупному заказу рыночная цена компании Tesla достигла $1 трлн.Илон Маск основал компанию Tesla (прежде Tesla Motors) в 2003 году. Изначально предприятие специализировалось только на производстве электромобилей, но затем запустило создание солнечных батарей и других энергонакопительных систем.В апреле прошлого года меценат из Узбекистана Алишер Усманов вошел в топ-10 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Основатель и основной акционер USM Holdings занял седьмое место, его состояние на тот момент достигло $13,4 млрд. А возглавил рейтинг основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин - он заработал $19,7 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20210325/tesla-ofitsialno-nachala-prodazhi-avto-za-bitkoiny-17953932.html

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