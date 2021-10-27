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https://uz.sputniknews.ru/20211027/sostoyanie-ilona-maska-dostiglo-2723-mlrd-21120797.html
Состояние Илона Маска достигло $272,3 млрд
Состояние Илона Маска достигло $272,3 млрд
Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX заработал $36,2 млрд за сутки и снова возглавил список наибогатейших людей мира. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T18:17+0500
2021-10-27T18:17+0500
в мире
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илон маск
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Самым богатым человеком за всю историю стал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, его состояние оценивается в $272,3 млрд, сообщает Forbes.Ранее Илон Маск заработал $36,2 млрд за сутки и снова возглавил список наибогатейших людей мира. Занимается услугами аренды автомобилей компания Hertz приобрела сразу 100 тысяч машин Tesla. Благодаря крупному заказу рыночная цена компании Tesla достигла $1 трлн.Илон Маск основал компанию Tesla (прежде Tesla Motors) в 2003 году. Изначально предприятие специализировалось только на производстве электромобилей, но затем запустило создание солнечных батарей и других энергонакопительных систем.В апреле прошлого года меценат из Узбекистана Алишер Усманов вошел в топ-10 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Основатель и основной акционер USM Holdings занял седьмое место, его состояние на тот момент достигло $13,4 млрд. А возглавил рейтинг основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин - он заработал $19,7 млрд.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/tesla-ofitsialno-nachala-prodazhi-avto-za-bitkoiny-17953932.html
https://uz.sputniknews.ru/20210521/ilon-mask-zayavil-o-vozmojnom-stroitelstve-zavoda-v-rossii-i-skorom-poyavlenii-tesla-v-sng-18842986.html
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forbes, рейтинг, илон маск, tesla

Состояние Илона Маска достигло $272,3 млрд

18:17 27.10.2021
© REUTERS / Steve NesiusОснователь SpaceX Илон Маск после запуска ракеты Falcon 9
Основатель SpaceX Илон Маск после запуска ракеты Falcon 9 - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Steve Nesius
Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX заработал $36,2 млрд за сутки и снова возглавил список наибогатейших людей мира.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Самым богатым человеком за всю историю стал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, его состояние оценивается в $272,3 млрд, сообщает Forbes.
Ранее Илон Маск заработал $36,2 млрд за сутки и снова возглавил список наибогатейших людей мира.
Tesla представила Model Y - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
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25 марта, 13:15
Занимается услугами аренды автомобилей компания Hertz приобрела сразу 100 тысяч машин Tesla. Благодаря крупному заказу рыночная цена компании Tesla достигла $1 трлн.
Илон Маск основал компанию Tesla (прежде Tesla Motors) в 2003 году. Изначально предприятие специализировалось только на производстве электромобилей, но затем запустило создание солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
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Илон Маск заявил о возможном строительстве завода в России и скором появлении Tesla в СНГ
21 мая, 13:35
В апреле прошлого года меценат из Узбекистана Алишер Усманов вошел в топ-10 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Основатель и основной акционер USM Holdings занял седьмое место, его состояние на тот момент достигло $13,4 млрд. А возглавил рейтинг основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин - он заработал $19,7 млрд.
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