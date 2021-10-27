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В Душанбе отчитались о стопроцентной вакцинации жителей
В Душанбе отчитались о стопроцентной вакцинации жителей
Минздрав Таджикистана заявил о полной вакцинации населения Душанбе. По данным ведомства, первую прививку получил каждый душанбинец, второй компонент сделали... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T14:35+0500
2021-10-27T16:21+0500
в мире
таджикистан
душанбе
вакцина
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Практически все жители Душанбе полностью вакцинировались от коронавируса, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи.По данным ведомства, первую прививку получил каждый душанбинец, второй компонент сделали уже 93 процента столичного населения.Что касается страны, то полностью иммунизированы уже свыше 2,13 миллиона человек, а первую дозу вакцины получили 2,72 миллиона граждан республики. Это 36,6 процента и 45,9 процента соответственно.Первый пациент с COVID-19 в Таджикистане был обнаружен 30 апреля. С того дня по 25 октября инфекция выявлена у 17 086 больных. 16 960 пациентов вылечились, 124 скончались.С середине сентября в стране прекратили фиксировать новые случаи заболевания. Лишь 15 октября обнаружено два факта заболевания. Больше коронавирус в республике не выявлялся.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistan-i-tadjikistan-vozobnovili-avtobusnye-reysy-prervannye-iz-za-covid-21106911.html
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таджикистан, душанбе, вакцина, коронавирус covid-19

В Душанбе отчитались о стопроцентной вакцинации жителей

14:35 27.10.2021 (обновлено: 16:21 27.10.2021)
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса иностранцев
Вакцинация от коронавируса иностранцев - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Антон Денисов
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Минздрав Таджикистана заявил о полной вакцинации населения Душанбе. По данным ведомства, первую прививку получил каждый душанбинец, второй компонент сделали уже 93 процента всего населения столицы.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Практически все жители Душанбе полностью вакцинировались от коронавируса, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи.
По данным ведомства, первую прививку получил каждый душанбинец, второй компонент сделали уже 93 процента столичного населения.

"В Душанбе до настоящего времени обоими компонентами вакцины от коронавирусной инфекции привились 93,4 процента граждан, 100% населения столицы уже получили одну дозу вакцины", — говорится в сообщении.

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Что касается страны, то полностью иммунизированы уже свыше 2,13 миллиона человек, а первую дозу вакцины получили 2,72 миллиона граждан республики. Это 36,6 процента и 45,9 процента соответственно.
Первый пациент с COVID-19 в Таджикистане был обнаружен 30 апреля. С того дня по 25 октября инфекция выявлена у 17 086 больных. 16 960 пациентов вылечились, 124 скончались.
С середине сентября в стране прекратили фиксировать новые случаи заболевания. Лишь 15 октября обнаружено два факта заболевания. Больше коронавирус в республике не выявлялся.
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