https://uz.sputniknews.ru/20211027/stolitsa-tadjikistana-raportovala-o-stoprotsentnoy-vaktsinatsii-goroda-21114320.html

В Душанбе отчитались о стопроцентной вакцинации жителей

В Душанбе отчитались о стопроцентной вакцинации жителей

Минздрав Таджикистана заявил о полной вакцинации населения Душанбе. По данным ведомства, первую прививку получил каждый душанбинец, второй компонент сделали... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T14:35+0500

2021-10-27T14:35+0500

2021-10-27T16:21+0500

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Практически все жители Душанбе полностью вакцинировались от коронавируса, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на заявление управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи.По данным ведомства, первую прививку получил каждый душанбинец, второй компонент сделали уже 93 процента столичного населения.Что касается страны, то полностью иммунизированы уже свыше 2,13 миллиона человек, а первую дозу вакцины получили 2,72 миллиона граждан республики. Это 36,6 процента и 45,9 процента соответственно.Первый пациент с COVID-19 в Таджикистане был обнаружен 30 апреля. С того дня по 25 октября инфекция выявлена у 17 086 больных. 16 960 пациентов вылечились, 124 скончались.С середине сентября в стране прекратили фиксировать новые случаи заболевания. Лишь 15 октября обнаружено два факта заболевания. Больше коронавирус в республике не выявлялся.

https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistan-i-tadjikistan-vozobnovili-avtobusnye-reysy-prervannye-iz-za-covid-21106911.html

https://uz.sputniknews.ru/20211025/masshtabnye-ucheniya-odkb-zavershilis-v-tadjikistane--video-21069853.html

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таджикистан, душанбе, вакцина, коронавирус covid-19