https://uz.sputniknews.ru/20211027/taliby-provedut-v-afganistane-perepis-naseleniya-21112277.html

Талибы проведут в Афганистане перепись населения

Талибы проведут в Афганистане перепись населения

Решение было принято на заседании временного правительства страны. В рамках мероприятия талибы также рассмотрели вопросы борьбы с наркоторговлей, повышение... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T12:33+0500

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афганистан

радикальное движение "талибан"

перепись населения

в мире

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Перепись населения Афганистана планируют провести захватившие власть в стране представители радикального движения "Талибан"*. Об этом написал в Twitter замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.По его словам, это решение было принято на заседании временного правительства страны, в ходе которого участники также обсудили вопросы экономики и других сфер государства.В рамках мероприятия талибы также рассмотрели вопросы борьбы с наркоторговлей, повышение квалификации религиозных деятелей и ситуацию со здравоохранением в стране.Последняя перепись населения в Афганистане проводилась в 1979 году (42 года назад). Согласно данным, тогда в республике проживали 15,5 млн человек. По опубликованным в конце 2020 года оценкам афганского Национального управления статистики и информации, население страны составляло 32,9 млн жителей. В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Уже 15 числа того же месяца они вошли в Кабул. На следующий день боевики заявили о окончании войны.Американские военнослужащие покинули кабульский аэропорт в ночь на 31 августа. Это действие ознаменовало собой завершение почти 20-летнего вооруженного присутствия США в Афганистане. В сентябре талибы заявили, что последняя из 34 афганских провинций Панджшер полностью перешла под их контроль. Позже они объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост министра иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. *"Талибан" – радикальное террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-navodyat-svoi-poryadki-no-drugie-strany-priznavat-ix-ne-speshat-20400994.html

https://uz.sputniknews.ru/20210818/kak-vyglyadit-afganistan-pri-talibax--video-20127425.html

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афганистан, радикальное движение "талибан", перепись населения