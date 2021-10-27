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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistan-ponizit-valyutnye-riski-po-kreditam-21121450.html
Узбекистанцам пересчитают валютные кредиты — условия и размеры
Узбекистанцам пересчитают валютные кредиты — условия и размеры
Кредиты в размере не превышающем один миллион долларов США, выделенные в иностранной валюте, переведут в национальную валюту. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T18:40+0500
2021-10-27T20:05+0500
экономика
узбекистан
постановление
президент
центральный банк республики узбекистан
кредит
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Узбекистане приняты дополнительные меры по снижению нагрузки на субъекты предпринимательства, связанной с исполнением ими кредитных обязательств в иностранной валюте. Соответствующее постановление подписал президент страны.Документ принят в рамках исполнения задач, определенных по итогам открытого диалога президента Узбекистана с предпринимателями, проведенного 20 августа 2021 года. Его цель — обеспечение субъектов предпринимательства долгосрочными кредитными средствами и снижение их валютных рисков.Для этого финансовые заимствования не превышающие одного миллиона долларов, выделенные в иностранной валюте, переводятся банками в национальную валюту. При этом Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности компенсируется покрытие процентных расходов.Компенсация будет предоставляться в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более пяти процентных пунктов. Это касается кредитов субъектов предпринимательства, имеющих действующие договоры о предоставлении компенсации, не превышающих эквивалента одного миллиона долларов США, и процентной ставки, не превышающей 1,75-кратного размера основной ставки ЦБ.При этом Фонду разрешается производить перерасчет действующих размеров компенсаций по указанным кредитам и пропорционально изменять их общий размер.Также определено, что с 1 ноября 2021 года кредиты (займы), привлеченные за счет средств международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций от имени Республики Узбекистан в иностранной валюте в целях финансирования предпринимательских проектов, перекредитуются финансовым организациям, принимающим участие в проектах, на срок не менее 10 лет либо на срок их привлечения.Агентству по международному сотрудничеству и развитию при МИВТ поручено публиковать по итогам каждого квартала на своем официальном веб-сайте информацию о субпроектах, финансируемых в рамках проектов, а также результаты мониторинга их своевременной и эффективной реализации.
https://uz.sputniknews.ru/20210808/uzbekistan-uvelichil-summu-subsidiy-po-ipotechnym-kreditam-19994898.html
https://uz.sputniknews.ru/20210512/uzbekistan-podderjit-kreditami-odnu-iz-samyx-perspektivnyx-sfer-ekonomiki-18690747.html
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узбекистан, постановление, президент, центральный банк республики узбекистан, кредит

Узбекистанцам пересчитают валютные кредиты — условия и размеры

18:40 27.10.2021 (обновлено: 20:05 27.10.2021)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Кредиты в размере не превышающем один миллион долларов США, выделенные в иностранной валюте, переведут в национальную валюту.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Узбекистане приняты дополнительные меры по снижению нагрузки на субъекты предпринимательства, связанной с исполнением ими кредитных обязательств в иностранной валюте. Соответствующее постановление подписал президент страны.
Документ принят в рамках исполнения задач, определенных по итогам открытого диалога президента Узбекистана с предпринимателями, проведенного 20 августа 2021 года. Его цель — обеспечение субъектов предпринимательства долгосрочными кредитными средствами и снижение их валютных рисков.
Для этого финансовые заимствования не превышающие одного миллиона долларов, выделенные в иностранной валюте, переводятся банками в национальную валюту. При этом Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности компенсируется покрытие процентных расходов.
Строительство жилого дома - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
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Компенсация будет предоставляться в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более пяти процентных пунктов. Это касается кредитов субъектов предпринимательства, имеющих действующие договоры о предоставлении компенсации, не превышающих эквивалента одного миллиона долларов США, и процентной ставки, не превышающей 1,75-кратного размера основной ставки ЦБ.
При этом Фонду разрешается производить перерасчет действующих размеров компенсаций по указанным кредитам и пропорционально изменять их общий размер.
Также определено, что с 1 ноября 2021 года кредиты (займы), привлеченные за счет средств международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций от имени Республики Узбекистан в иностранной валюте в целях финансирования предпринимательских проектов, перекредитуются финансовым организациям, принимающим участие в проектах, на срок не менее 10 лет либо на срок их привлечения.
Агентству по международному сотрудничеству и развитию при МИВТ поручено публиковать по итогам каждого квартала на своем официальном веб-сайте информацию о субпроектах, финансируемых в рамках проектов, а также результаты мониторинга их своевременной и эффективной реализации.
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