https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistantsa-osudili-na-dva-goda-za-izbienie-vracha-21116039.html
Узбекистанца осудили на два года за избиение врача
Узбекистанца осудили на два года за избиение врача
Суд признал виновными двух жителей Намангана, летом этого года жестоко избивших врача семейной поликлиники. Подсудимые свою вину признали и принесли извинения... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T15:27+0500
2021-10-27T15:27+0500
2021-10-27T15:27+0500
происшествия
узбекистан
наманган
приговор
минздрав узбекистана
врачи
суд
избиение
судебное заседание
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Наманганский городской суд по уголовным делам вынес приговор в отношении двух человек, избивших в июле дежурного врача семейной поликлиники №10 города Намангана, сообщает Минздрав.Судебный процесс в отношении подсудимых прошел в открытом режиме. Как отмечается, они приходятся друг другу братьями. 28 июля один из них привел в поликлинику другого и, недовольный поставленным диагнозом, набросился на медицинского работника.В результате нападения врач потерял сознание и был доставлен в областное отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.На заседании братья свою вину признали и принесли извинения потерпевшему. На основании этого, а также свидетельских показаний, заключения судебно-медицинской экспертизы и других доказательств по уголовному делу суд признал их виновными.Его брат получил наказание в виде 360 часов обязательных общественных работ. С учетом времени, проведенного под стражей, ему осталось отработать лишь 144 часа.
https://uz.sputniknews.ru/20210618/sudy-i-sessii-uzbekskogo-parlamenta-budut-translirovat-v-pryamom-efire-19303125.html
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узбекистан, наманган, приговор, минздрав узбекистана, врачи, суд, избиение, судебное заседание
Узбекистанца осудили на два года за избиение врача
Суд признал виновными двух жителей Намангана, летом этого года жестоко избивших врача семейной поликлиники. Подсудимые свою вину признали и принесли извинения потерпевшему.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik.
Наманганский городской суд по уголовным делам вынес приговор в отношении двух человек, избивших в июле дежурного врача семейной поликлиники №10 города Намангана, сообщает
Минздрав.
Судебный процесс в отношении подсудимых прошел в открытом режиме. Как отмечается, они приходятся друг другу братьями. 28 июля один из них привел в поликлинику другого и, недовольный поставленным диагнозом, набросился на медицинского работника.
В результате нападения врач потерял сознание и был доставлен в областное отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.
На заседании братья свою вину признали и принесли извинения потерпевшему. На основании этого, а также свидетельских показаний, заключения судебно-медицинской экспертизы и других доказательств по уголовному делу суд признал их виновными.
“Один из нападавших признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части второй статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана и приговорен к двум годам лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Его брат получил наказание в виде 360 часов обязательных общественных работ. С учетом времени, проведенного под стражей, ему осталось отработать лишь 144 часа.