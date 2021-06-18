https://uz.sputniknews.ru/20210618/sudy-i-sessii-uzbekskogo-parlamenta-budut-translirovat-v-pryamom-efire-19303125.html

Суды и сессии узбекского парламента будут транслировать в прямом эфире

Суды и сессии узбекского парламента будут транслировать в прямом эфире

В конце года в Узбекистане вводится практика трансляции ряда заседаний по телевидению и в сети "Интернет". Кроме того, разрабатывается концепция нового... 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T16:45+0500

2021-06-18T16:45+0500

2021-06-18T16:57+0500

общество

сенат олий мажлиса узбекистана

парламент

суд

заседание

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. С 1 декабря 2021 года ряд заседаний в Узбекистане, в том числе судебные и сессии Закпалаты, будут транслироваться в прямом эфире по ТВ и в Интернете.Об этом сообщили на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций во время обсуждения указа президента "О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля", принятого 16 июня.Как было отмечено: трансляции подлежат незакрытые заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, сессии областного, районного, городского Кенгаша народных депутатов. То же самое касается и судебных заседаний по гражданским делам, посягающим на права и свободы граждан и общественный порядок, по делам о правонарушениях в области охраны здоровья населения, экологии, охраны окружающей среды и природопользования, в том числе связанных с профессиональной деятельностью государственных служащих, а также по отдельным семейным спорам. Конечно, с согласия сторон.Также будет разработана концепция проекта нового закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", а по итогам каждого года будет определять индекс открытости госорганов и организаций, говорится в сообщении Telegram-канала официальной правительственной информации.Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев утвердил перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в открытом доступе всеми органами госвласти.Правила распространяются в том числе на Счетную палату, Центральный банк, суды, органы прокуратуры, а также государственные унитарные предприятия и хозяйствующие субъекты с госдолей 50 и более процентов.Ежегодно до 1 марта они должны размещать отчеты о своей деятельности (за исключением госсекретов и сведений, предназначенных для служебного пользования) на своих официальных веб-сайтах.До 10 марта необходимо будет проинформировать о месте и времени их обсуждения с общественностью, а до 1 апреля — провести пресс-конференции для обсуждения отчета о своей деятельности.

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сенат олий мажлиса узбекистана, парламент, суд, заседание