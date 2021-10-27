https://uz.sputniknews.ru/20211027/v-uzbekistane-studenty-smogut-oplachivat-kontrakt-onlayn-21119848.html

В Узбекистане студенты смогут оплачивать контракт онлайн

В Узбекистане студенты смогут оплачивать контракт онлайн

Новая платежная услуга "Государственная плата за обучение в высших учебных заведениях" доступна на портале интерактивных госуслуг. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T17:39+0500

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общество

студенты

вузы

министерство высшего и среднего специального образования

платное обучение

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Узбекистанские студенты теперь могут оплачивать за обучение онлайн, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. "На Едином портале интерактивных государственных услуг для удобства студентов создана возможность оплаты контракта в электронном формате", - информируется в релизе. Новой платежной услугой "Государственная плата за обучение в высших учебных заведениях" можно воспользоваться здесь. Ранее в Минвузе заявили, что учащиеся очных отделений узбекистанских вузов получат 10% скидку при оплате контракта, если они прошли полный курс вакцинации до 1 ноября этого года. Позже этот бонус распространился и на студентов, обучающимся по суперконтракту на заочном или вечернем отделении.

https://uz.sputniknews.ru/20210929/minvuz-utverdil-razmery-superkontraktov-20698830.html

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студенты, вузы, министерство высшего и среднего специального образования, платное обучение