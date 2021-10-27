https://uz.sputniknews.ru/20211027/vlasti-rossii-predskazali-rost-kolichestva-migrantov-k-2030-godu-21106519.html
Власти РФ предсказали рост количества мигрантов к 2030 году
Власти РФ предсказали рост количества мигрантов к 2030 году
Плановые значения могут быть скорректированы с учетом ситуации, связанной с распространением COVID-19, подчеркнули в Минэкономразвития. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T08:55+0500
2021-10-27T08:55+0500
2021-10-27T09:00+0500
россия
мигранты
министерство экономического развития
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Российское правительство ждет к 2030 году постепенного увеличения в стране числа мигрантов, если на ситуацию не повлияет COVID. Это следует из Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, опубликованного на сайте Минэкономразвития.В частности, по прогнозным показателям, приведенным в плане, коэффициент прироста числа мигрантов в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, уменьшится до 14,6, а затем начнет постепенно расти — до 16,2 и 16,3 в 2023 и 2024 годах соответственно.Между тем в 2019-м этот коэффициент составлял 19,4, в 2018-м — 8,5, а в 2017-м — 24,43.Данное значение рассчитывается как показатель прироста мигрантов по сравнению с убывшими гражданами на 10 тысяч населения страны.Привлекать мигрантов, как следует из плана, предполагается за счет иностранных специалистов, готовых интегрироваться в общество.Для повышения привлекательности страны в миграционном плане власти будут развивать программы поддержки русского языка за рубежом. Ранее в Духовном собрании мусульман РФ предложили создать в Госдуме комиссию по миграции.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/chemu-nauchat-detey-migrantov-v-rf-ocherednoy-etap-obrazovatelnoy-programmy-20952333.html
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мигранты, министерство экономического развития
Власти РФ предсказали рост количества мигрантов к 2030 году
08:55 27.10.2021 (обновлено: 09:00 27.10.2021)
Плановые значения могут быть скорректированы с учетом ситуации, связанной с распространением COVID-19, подчеркнули в Минэкономразвития.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Российское правительство ждет к 2030 году постепенного увеличения в стране числа мигрантов, если на ситуацию не повлияет COVID.
Это следует из Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, опубликованного
на сайте Минэкономразвития.
Согласно документу, в 2021 году показатель миграционного прироста составит 27,3, а в 2030 году — 27,4. При этом в примечании к прогнозу указывается, что "плановые значения могут быть скорректированы с учетом ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции".
В частности, по прогнозным показателям, приведенным в плане, коэффициент прироста числа мигрантов в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, уменьшится до 14,6, а затем начнет постепенно расти — до 16,2 и 16,3 в 2023 и 2024 годах соответственно.
Между тем в 2019-м этот коэффициент составлял 19,4, в 2018-м — 8,5, а в 2017-м — 24,43.
Данное значение рассчитывается как показатель прироста мигрантов по сравнению с убывшими гражданами на 10 тысяч населения страны.
Привлекать мигрантов, как следует из плана, предполагается за счет иностранных специалистов, готовых интегрироваться в общество.
"Это обеспечивается путем создания стимулов для получения образования в России, реализации комплекса мер по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. На постоянной основе будут создаваться условия для увеличения потока в Россию из-за рубежа талантливой молодежи и квалифицированных кадров, привлечение и закрепление инвесторов", — сообщается в документе.
Для повышения привлекательности страны в миграционном плане власти будут развивать программы поддержки русского языка за рубежом.
Ранее в Духовном собрании мусульман РФ предложили
создать в Госдуме комиссию по миграции.