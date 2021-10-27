https://uz.sputniknews.ru/20211027/vlasti-rossii-predskazali-rost-kolichestva-migrantov-k-2030-godu-21106519.html

Власти РФ предсказали рост количества мигрантов к 2030 году

Власти РФ предсказали рост количества мигрантов к 2030 году

Плановые значения могут быть скорректированы с учетом ситуации, связанной с распространением COVID-19, подчеркнули в Минэкономразвития. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T08:55+0500

2021-10-27T08:55+0500

2021-10-27T09:00+0500

россия

мигранты

министерство экономического развития

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Российское правительство ждет к 2030 году постепенного увеличения в стране числа мигрантов, если на ситуацию не повлияет COVID. Это следует из Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, опубликованного на сайте Минэкономразвития.В частности, по прогнозным показателям, приведенным в плане, коэффициент прироста числа мигрантов в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, уменьшится до 14,6, а затем начнет постепенно расти — до 16,2 и 16,3 в 2023 и 2024 годах соответственно.Между тем в 2019-м этот коэффициент составлял 19,4, в 2018-м — 8,5, а в 2017-м — 24,43.Данное значение рассчитывается как показатель прироста мигрантов по сравнению с убывшими гражданами на 10 тысяч населения страны.Привлекать мигрантов, как следует из плана, предполагается за счет иностранных специалистов, готовых интегрироваться в общество.Для повышения привлекательности страны в миграционном плане власти будут развивать программы поддержки русского языка за рубежом. Ранее в Духовном собрании мусульман РФ предложили создать в Госдуме комиссию по миграции.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/chemu-nauchat-detey-migrantov-v-rf-ocherednoy-etap-obrazovatelnoy-programmy-20952333.html

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мигранты, министерство экономического развития