https://uz.sputniknews.ru/20211028/doktor-myasnikov-razveyal-populyarnyy-mif-o-krasnom-myase-21134928.html
Доктор Мясников развеял популярный миф о красном мясе
Доктор Мясников развеял популярный миф о красном мясе
При этом медик предупредил, сколько раз в неделю можно употреблять красное мясо, чтобы не нанести вред организму. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T14:20+0500
2021-10-28T14:20+0500
2021-10-28T14:20+0500
общество
здоровье
мясо
врач
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о предубеждениях, существовавших вокруг красного мяса.Раньше считалось, что мясо провоцирует развитие сердечно-сосудистых и иных заболеваний, однако все изменилось в 2020 году незадолго до начала пандемии COVID-19.Получается, что данные, в которых долгое время никто не сомневался, были пересмотрены совсем недавно. Однако все же нельзя сказать, что красное мясо абсолютно безопасно для здоровья. Однако врач предупредил: есть мясо нужно в умеренных количествах. Оптимальный частота употребления — максимум три раза в неделю.Ранее Мясников назвал опасные для почек продукты. На первый взгляд они безобидны, но на самом деле повышают риск образования камней в почках.
https://uz.sputniknews.ru/20210627/kakie-produkty-mojno-est-posle-istecheniya-sroka-godnosti--top-15-19429646.html
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здоровье, мясо, врач
Доктор Мясников развеял популярный миф о красном мясе
При этом медик предупредил, сколько раз в неделю можно употреблять красное мясо, чтобы не нанести вред организму.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о предубеждениях, существовавших вокруг красного мяса.
Раньше считалось, что мясо провоцирует развитие сердечно-сосудистых и иных заболеваний, однако все изменилось в 2020 году незадолго до начала пандемии COVID-19.
Получается, что данные, в которых долгое время никто не сомневался, были пересмотрены совсем недавно. Однако все же нельзя сказать, что красное мясо абсолютно безопасно для здоровья.
"В больших количествах (красное мясо. — Sputnik) может увеличить (развитие. — Sputnik) онкологию кишечника. Про сердце мы теперь не столь уверены… Сегодня уже не столь категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия", — отметил Мясников.
Однако врач предупредил: есть мясо нужно в умеренных количествах. Оптимальный частота употребления — максимум три раза в неделю.
Ранее Мясников назвал
опасные для почек продукты. На первый взгляд они безобидны, но на самом деле повышают риск образования камней в почках.