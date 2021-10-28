https://uz.sputniknews.ru/20211028/doktor-myasnikov-razveyal-populyarnyy-mif-o-krasnom-myase-21134928.html

Доктор Мясников развеял популярный миф о красном мясе

Доктор Мясников развеял популярный миф о красном мясе

При этом медик предупредил, сколько раз в неделю можно употреблять красное мясо, чтобы не нанести вред организму. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T14:20+0500

2021-10-28T14:20+0500

2021-10-28T14:20+0500

общество

здоровье

мясо

врач

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о предубеждениях, существовавших вокруг красного мяса.Раньше считалось, что мясо провоцирует развитие сердечно-сосудистых и иных заболеваний, однако все изменилось в 2020 году незадолго до начала пандемии COVID-19.Получается, что данные, в которых долгое время никто не сомневался, были пересмотрены совсем недавно. Однако все же нельзя сказать, что красное мясо абсолютно безопасно для здоровья. Однако врач предупредил: есть мясо нужно в умеренных количествах. Оптимальный частота употребления — максимум три раза в неделю.Ранее Мясников назвал опасные для почек продукты. На первый взгляд они безобидны, но на самом деле повышают риск образования камней в почках.

https://uz.sputniknews.ru/20210627/kakie-produkty-mojno-est-posle-istecheniya-sroka-godnosti--top-15-19429646.html

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здоровье, мясо, врач