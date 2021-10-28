https://uz.sputniknews.ru/20211028/uzbekistanki-smogut-anonimno-pojalovatsya-v-sluchae-domogatelstv-21137076.html

Узбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств

Узбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств

По информации Минвуза, пострадавшие и свидетели подобных инцидентов теперь могут позвонить на короткий номер "1006" или написать в Telegram-бот... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T15:43+0500

2021-10-28T15:43+0500

2021-10-28T16:31+0500

общество

горячая линия

министерство высшего и среднего специального образования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21137048_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_93adb7c64a8dd3db97f7c169c334ef35.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Узбекистане создана горячая линия для помощи студенткам, подвергшимся домогательству, ее услугами также смогут воспользоваться свидетели подобных правонарушений, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.По информации Минвуза, пострадавшие и свидетели подобных инцидентов могут позвонить на короткий номер "1006" или написать в Telegram-бот (@himoya_otv_bot).Личные данные заявителей гарантированно сохранятся в тайне, заверили в министерстве. Отмечается, что жертве домогательства окажут всю необходимую помощь и обеспечат предотвращение неправомерных действий. В отношении правонарушителя будут предприняты строгие меры, подчеркнули в госучреждении. Ранее стало известно, что студентки третьего курса Ташкентского государственного университета имени Низами домогался замдекана, а потом он вытолкнул ее из окна. Девушка получила многочисленные переломы и была экстренно госпитализирована. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20211028/saida-mirziyoeva-prokommentirovala-intsident-s-domogatelstvom-v-pedvuze-tashkenta-21127624.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

горячая линия, министерство высшего и среднего специального образования