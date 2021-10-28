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Узбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств
Узбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств
По информации Минвуза, пострадавшие и свидетели подобных инцидентов теперь могут позвонить на короткий номер "1006" или написать в Telegram-бот... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T15:43+0500
2021-10-28T16:31+0500
общество
горячая линия
министерство высшего и среднего специального образования
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Узбекистане создана горячая линия для помощи студенткам, подвергшимся домогательству, ее услугами также смогут воспользоваться свидетели подобных правонарушений, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.По информации Минвуза, пострадавшие и свидетели подобных инцидентов могут позвонить на короткий номер "1006" или написать в Telegram-бот (@himoya_otv_bot).Личные данные заявителей гарантированно сохранятся в тайне, заверили в министерстве. Отмечается, что жертве домогательства окажут всю необходимую помощь и обеспечат предотвращение неправомерных действий. В отношении правонарушителя будут предприняты строгие меры, подчеркнули в госучреждении. Ранее стало известно, что студентки третьего курса Ташкентского государственного университета имени Низами домогался замдекана, а потом он вытолкнул ее из окна. Девушка получила многочисленные переломы и была экстренно госпитализирована. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/saida-mirziyoeva-prokommentirovala-intsident-s-domogatelstvom-v-pedvuze-tashkenta-21127624.html
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горячая линия, министерство высшего и среднего специального образования

Узбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств

15:43 28.10.2021 (обновлено: 16:31 28.10.2021)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабочее место диспетчера
Рабочее место диспетчера - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
По информации Минвуза, пострадавшие и свидетели подобных инцидентов теперь могут позвонить на короткий номер "1006" или написать в Telegram-бот (@himoya_otv_bot).
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Узбекистане создана горячая линия для помощи студенткам, подвергшимся домогательству, ее услугами также смогут воспользоваться свидетели подобных правонарушений, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.
По информации Минвуза, пострадавшие и свидетели подобных инцидентов могут позвонить на короткий номер "1006" или написать в Telegram-бот (@himoya_otv_bot).
Личные данные заявителей гарантированно сохранятся в тайне, заверили в министерстве.
Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
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Саида Мирзиёева прокомментировала инцидент с домогательством в педвузе Ташкента
09:39
Отмечается, что жертве домогательства окажут всю необходимую помощь и обеспечат предотвращение неправомерных действий. В отношении правонарушителя будут предприняты строгие меры, подчеркнули в госучреждении.
Ранее стало известно, что студентки третьего курса Ташкентского государственного университета имени Низами домогался замдекана, а потом он вытолкнул ее из окна. Девушка получила многочисленные переломы и была экстренно госпитализирована. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Следствие продолжается.
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