https://uz.sputniknews.ru/20211028/uzbekistanki-smogut-anonimno-pojalovatsya-v-sluchae-domogatelstv-21137076.html
Узбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств
Узбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств
По информации Минвуза, пострадавшие и свидетели подобных инцидентов теперь могут позвонить на короткий номер "1006" или написать в Telegram-бот... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T15:43+0500
2021-10-28T15:43+0500
2021-10-28T16:31+0500
общество
горячая линия
министерство высшего и среднего специального образования
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Узбекистане создана горячая линия для помощи студенткам, подвергшимся домогательству, ее услугами также смогут воспользоваться свидетели подобных правонарушений, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.По информации Минвуза, пострадавшие и свидетели подобных инцидентов могут позвонить на короткий номер "1006" или написать в Telegram-бот (@himoya_otv_bot).Личные данные заявителей гарантированно сохранятся в тайне, заверили в министерстве. Отмечается, что жертве домогательства окажут всю необходимую помощь и обеспечат предотвращение неправомерных действий. В отношении правонарушителя будут предприняты строгие меры, подчеркнули в госучреждении. Ранее стало известно, что студентки третьего курса Ташкентского государственного университета имени Низами домогался замдекана, а потом он вытолкнул ее из окна. Девушка получила многочисленные переломы и была экстренно госпитализирована. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/saida-mirziyoeva-prokommentirovala-intsident-s-domogatelstvom-v-pedvuze-tashkenta-21127624.html
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горячая линия, министерство высшего и среднего специального образования
Узбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств
15:43 28.10.2021 (обновлено: 16:31 28.10.2021)
По информации Минвуза, пострадавшие и свидетели подобных инцидентов теперь могут позвонить на короткий номер "1006" или написать в Telegram-бот (@himoya_otv_bot).
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
В Узбекистане создана горячая линия для помощи студенткам, подвергшимся домогательству, ее услугами также смогут воспользоваться свидетели подобных правонарушений, сообщает
пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.
По информации Минвуза, пострадавшие и свидетели подобных инцидентов могут позвонить на короткий номер "1006" или написать в Telegram-бот (@himoya_otv_bot).
Личные данные заявителей гарантированно сохранятся в тайне, заверили в министерстве.
Отмечается, что жертве домогательства окажут всю необходимую помощь и обеспечат предотвращение неправомерных действий. В отношении правонарушителя будут предприняты строгие меры, подчеркнули в госучреждении.
Ранее стало известно, что студентки третьего курса Ташкентского государственного университета имени Низами домогался
замдекана, а потом он вытолкнул ее из окна. Девушка получила многочисленные переломы и была экстренно госпитализирована. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Следствие продолжается.