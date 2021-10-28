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"Узбекистон темир йуллари" вводит 25% скидку на провоз более ста вида товаров
"Узбекистон темир йуллари" вводит 25% скидку на провоз более ста вида товаров
Какие наименования продукции вошли в перечень, читайте в обзоре. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T15:28+0500
2021-10-28T15:30+0500
экономика
узбекистон темир йуллари
грузоперевозки
товары
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" вводят 25% скидку на перевозку некоторых сырьевых товаров.Льгота станет доступна с 1 ноября. В перечень импортируемого сырья вошли 114 наименований товаров. В частности, гречиха, просо, железные руды, химическая и кабельно-проводниковая продукция, бумага, синтетические волокна.В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам встречи с отечественными предпринимателями поручил профильным ведомствам пересмотреть для производственных предприятий железнодорожные тарифы на ввоз в республику необходимого сырья, не производимого в стране. Одним из основных партнеров РУз является Россия. Накануне в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что Россия и Узбекистан планируют нарастить объем железнодорожных взаимных поставок продукции до 1 миллиона тонн к 2030 году.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-rasschityvayut-zapustit-agroekspressy-v-rf-v-noyabre-21046269.html
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узбекистон темир йуллари, грузоперевозки, товары

"Узбекистон темир йуллари" вводит 25% скидку на провоз более ста вида товаров

15:28 28.10.2021 (обновлено: 15:30 28.10.2021)
© Sputnik / Владимир ТрефиловГречневая крупа на столе
Гречневая крупа на столе - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
Какие наименования продукции вошли в перечень, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" вводят 25% скидку на перевозку некоторых сырьевых товаров.
Льгота станет доступна с 1 ноября.
"АО "Узбекистон темир йуллари" объявляет о предоставлении с 1 ноября 2021 года скидки в размере 25% на перевозки сырьевых грузов в импортном сообщении назначением на железнодорожные станции АО "Узбекистон темир йуллари", — сообщили в компании.
В перечень импортируемого сырья вошли 114 наименований товаров. В частности, гречиха, просо, железные руды, химическая и кабельно-проводниковая продукция, бумага, синтетические волокна.
В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам встречи с отечественными предпринимателями поручил профильным ведомствам пересмотреть для производственных предприятий железнодорожные тарифы на ввоз в республику необходимого сырья, не производимого в стране.
Одним из основных партнеров РУз является Россия.
Накануне в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что Россия и Узбекистан планируют нарастить объем железнодорожных взаимных поставок продукции до 1 миллиона тонн к 2030 году.
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