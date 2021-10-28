https://uz.sputniknews.ru/20211028/uzbekiston-temir-yullari-vvodyat-25-skidku-na-provoz-bolee-sta-vida-tovarov-21136644.html

"Узбекистон темир йуллари" вводит 25% скидку на провоз более ста вида товаров

"Узбекистон темир йуллари" вводит 25% скидку на провоз более ста вида товаров

Какие наименования продукции вошли в перечень, читайте в обзоре. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T15:28+0500

2021-10-28T15:28+0500

2021-10-28T15:30+0500

экономика

узбекистон темир йуллари

грузоперевозки

товары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21136746_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_a2193aef99d8ffd144d10943974ba6ca.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" вводят 25% скидку на перевозку некоторых сырьевых товаров.Льгота станет доступна с 1 ноября. В перечень импортируемого сырья вошли 114 наименований товаров. В частности, гречиха, просо, железные руды, химическая и кабельно-проводниковая продукция, бумага, синтетические волокна.В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам встречи с отечественными предпринимателями поручил профильным ведомствам пересмотреть для производственных предприятий железнодорожные тарифы на ввоз в республику необходимого сырья, не производимого в стране. Одним из основных партнеров РУз является Россия. Накануне в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что Россия и Узбекистан планируют нарастить объем железнодорожных взаимных поставок продукции до 1 миллиона тонн к 2030 году.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-rasschityvayut-zapustit-agroekspressy-v-rf-v-noyabre-21046269.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистон темир йуллари, грузоперевозки, товары