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https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-dvux-rayonax-tashkenta-vremenno-otklyuchat-gaz--21128559.html
В двух районах Ташкента временно отключат газ
В двух районах Ташкента временно отключат газ
По данным " Худудгаз Пойтахт", газоснабжение будет приостановлено 28 октября с 10.00 утра до 17.00 вечера. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T10:09+0500
2021-10-28T10:09+0500
общество
ташкент
газоснабжение
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Жители Янгихаётского и Мирзо-Улугбекского районов временно останутся без газа в связи с запланированными ремонтными работами, сообщает пресс-служба "Худудгаз Пойтахт".Отмечается, что в махалле "Ходжа" Янгихаётского района планируется подключить новое газораспределительное устройство высокого давления к действующему газопроводу для улучшения газоснабжения.В связи со сложившейся ситуацией, 28 октября с 11.00 утра до 17.00 вечера на время прекратится подача природного газа к 15 многоквартирным домам, 448 жилым домам и 36 оптовым потребителям. Помимо этого, запланированы работы по подключению наземного газопровода среднего давления D-57 мм к действующему газопроводу на улице Абдуллаева Мирзо-Улугбекского района. В данной местности газоснабжение будет временно приостановлено 28 октября с 10.00 до 17.00. Газ отключат в 268 многоквартирных домах и у 1 оптового потребителя.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/uzbekistan-gotov-zakupat-gaz-za-rubejom---prezident-20860212.html
https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-uzbekistane-vyyavleny-tri-regiona-gde-bolshe-vsego-nezakonno-ispolzovali-gaz-21101042.html
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ташкент, газоснабжение

В двух районах Ташкента временно отключат газ

10:09 28.10.2021
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки.
Зажжение газовой конфорки. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Стрингер
По данным " Худудгаз Пойтахт", газоснабжение будет приостановлено 28 октября с 10.00 утра до 17.00 вечера.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Жители Янгихаётского и Мирзо-Улугбекского районов временно останутся без газа в связи с запланированными ремонтными работами, сообщает пресс-служба "Худудгаз Пойтахт".
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Отмечается, что в махалле "Ходжа" Янгихаётского района планируется подключить новое газораспределительное устройство высокого давления к действующему газопроводу для улучшения газоснабжения.
В связи со сложившейся ситуацией, 28 октября с 11.00 утра до 17.00 вечера на время прекратится подача природного газа к 15 многоквартирным домам, 448 жилым домам и 36 оптовым потребителям.
Предупреждение об опасности рядом с трубой газопровода на фасаде здания. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
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Помимо этого, запланированы работы по подключению наземного газопровода среднего давления D-57 мм к действующему газопроводу на улице Абдуллаева Мирзо-Улугбекского района. В данной местности газоснабжение будет временно приостановлено 28 октября с 10.00 до 17.00. Газ отключат в 268 многоквартирных домах и у 1 оптового потребителя.
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