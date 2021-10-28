https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-dvux-rayonax-tashkenta-vremenno-otklyuchat-gaz--21128559.html

В двух районах Ташкента временно отключат газ

В двух районах Ташкента временно отключат газ

По данным " Худудгаз Пойтахт", газоснабжение будет приостановлено 28 октября с 10.00 утра до 17.00 вечера. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T10:09+0500

2021-10-28T10:09+0500

2021-10-28T10:09+0500

общество

ташкент

газоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21128532_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_27a0898b6e8366e83b2d4488b83c458b.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Жители Янгихаётского и Мирзо-Улугбекского районов временно останутся без газа в связи с запланированными ремонтными работами, сообщает пресс-служба "Худудгаз Пойтахт".Отмечается, что в махалле "Ходжа" Янгихаётского района планируется подключить новое газораспределительное устройство высокого давления к действующему газопроводу для улучшения газоснабжения.В связи со сложившейся ситуацией, 28 октября с 11.00 утра до 17.00 вечера на время прекратится подача природного газа к 15 многоквартирным домам, 448 жилым домам и 36 оптовым потребителям. Помимо этого, запланированы работы по подключению наземного газопровода среднего давления D-57 мм к действующему газопроводу на улице Абдуллаева Мирзо-Улугбекского района. В данной местности газоснабжение будет временно приостановлено 28 октября с 10.00 до 17.00. Газ отключат в 268 многоквартирных домах и у 1 оптового потребителя.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/uzbekistan-gotov-zakupat-gaz-za-rubejom---prezident-20860212.html

https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-uzbekistane-vyyavleny-tri-regiona-gde-bolshe-vsego-nezakonno-ispolzovali-gaz-21101042.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, газоснабжение