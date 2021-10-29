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Что такое гибридная вакцинация и когда ее разрешат в Узбекистане – Отабеков
Что такое гибридная вакцинация и когда ее разрешат в Узбекистане – Отабеков
Перебои с поставками вакцин вызывают проблемы. В связи с этим, есть вероятность, что ​​гибридная вакцинация вскоре будет разрешена, отметил слен Штаба. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T19:10+0500
2021-10-29T19:10+0500
общество
узбекистан
вакцина
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Член Штаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине Нурмат Отабеков высказался по вопросу ревакцинации в случае ослабления иммунитета. По его словам, пока нет показаний по вакцинации другим препаратом через некоторое время после вакцинации одним. Всемирная организация здравоохранения также не давала подобных указаний.ВОЗ работает над решением этой задачи. Перебои с поставками вакцин вызывают проблемы. В связи с этим, есть вероятность, что ​​гибридная вакцинация вскоре будет разрешена. Однако документа, согласно которому можно проводить ревакцинацию с указанием последовательности и интервалов введения вакцины, пока нет.Как только появится разрешение на официальном уровне, общественность и весь медицинский персонал будет проинформирован, заключил медик.Неделю назад Нурмат Отабеков заявил, что Узбекистан рассчитывает привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных. По его словам, на сегодняшний день охват населения полным курсом вакцинации составляет 26%. К концу года этот процент планируется довести до 70-75%.Российский препарат поступает как непосредственно из России, так и производится в стране. Сейчас в Узбекистане разлито уже 450 тысяч доз "Спутника V", из которых 120 тысяч использовано. Еще 330 тысяч произведено, но ожидает одобрения института Гамалеи (именно там был разработан препарат).
https://uz.sputniknews.ru/20211026/naselenie-uzbekistana-vaktsiniruyut-sputnikom-layt-21097196.html
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узбекистан, вакцина, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Что такое гибридная вакцинация и когда ее разрешат в Узбекистане – Отабеков

19:10 29.10.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровВакцинация в Ташкенте
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Перебои с поставками вакцин вызывают проблемы. В связи с этим, есть вероятность, что ​​гибридная вакцинация вскоре будет разрешена, отметил слен Штаба.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Член Штаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине Нурмат Отабеков высказался по вопросу ревакцинации в случае ослабления иммунитета.
По его словам, пока нет показаний по вакцинации другим препаратом через некоторое время после вакцинации одним. Всемирная организация здравоохранения также не давала подобных указаний.
Не разработан порядок когда завершаем один курс вакцинации одним препаратом, а второй курс - с другим. В мировой медицине это называется гибридной вакцинацией.
Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан
Нурмат Отабеков
Член Штаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине
ВОЗ работает над решением этой задачи. Перебои с поставками вакцин вызывают проблемы. В связи с этим, есть вероятность, что ​​гибридная вакцинация вскоре будет разрешена. Однако документа, согласно которому можно проводить ревакцинацию с указанием последовательности и интервалов введения вакцины, пока нет.
Как только появится разрешение на официальном уровне, общественность и весь медицинский персонал будет проинформирован, заключил медик.
Российский препарат Спутник Лайт от коронавирусной инфекции COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
Общество
Население Узбекистана вакцинируют "Спутником Лайт"
26 октября, 16:11
Неделю назад Нурмат Отабеков заявил, что Узбекистан рассчитывает привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных. По его словам, на сегодняшний день охват населения полным курсом вакцинации составляет 26%. К концу года этот процент планируется довести до 70-75%.
Российский препарат поступает как непосредственно из России, так и производится в стране. Сейчас в Узбекистане разлито уже 450 тысяч доз "Спутника V", из которых 120 тысяч использовано. Еще 330 тысяч произведено, но ожидает одобрения института Гамалеи (именно там был разработан препарат).
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