https://uz.sputniknews.ru/20211026/naselenie-uzbekistana-vaktsiniruyut-sputnikom-layt-21097196.html

Население Узбекистана вакцинируют "Спутником Лайт"

Население Узбекистана вакцинируют "Спутником Лайт"

Глава СЭС также рассказал, как сформировать коллективный иммунитет от COVID-19 в республике. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T16:11+0500

2021-10-26T16:11+0500

2021-10-26T16:11+0500

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ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Власти Узбекистана считают вакцину "Спутник Лайт" удобной и полезной для прививания населения от COVID-19 и намерены ее использовать в стране.Об этом РИА Новости сообщил глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) РУз Баходир Юсупалиев.Глава СЭС отметил, что однодозовые препараты очень удобные и "в идеале прийти к однодозовым вакцинам это было бы очень полезно".Напомним, что в стране уже полгода активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из препаратов:Узбекское предприятие Jurabek Laboratories в сентябре освоило серийное производство российской вакцины, в середине октября препарат начал поступать на внутренний рынок. Мощности производства в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют 2 миллиона доз в месяц.Замглавы СЭС Нурмат Отабеков ранее отмечал, что планируется привить "Спутником V" около двух миллионов жителей республики — это 10% от общего числа вакцинированных.Что касается "Спутника Лайт", то его российская сторона также отправляет в Узбекистан. Партия из 12 тысяч доз вакцины была передана республике 12 октября — препарат получат граждане страны, отправляющиеся на работу в Россию в рамках пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.Создание коллективного иммунитета в УзбекистанеЮсупалиев заявил, что власти Узбекистана создали резерв вакцин против COVID-19 для вакцинации 18 миллионов человек.Это, как ожидается, позволит обеспечить коллективный иммунитет от заболевания.Юсупалиев пояснил, что из 21 миллиона человек старше 18 лет, которые проживают в Узбекистане, для обеспечения коллективного иммунитета от COVID-19 необходимо вакцинировать как раз минимум 18 миллионов граждан.Также, стоит учитывать, то что 15-20% из общего числа людей, которым нужно прививаться, по признанной статистике будут иметь противопоказания к прививкам. Вице-премьер РУз Бехзод Мусаев ранее заявлял, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/proizvodstvo-vaktsin-v-uzbekistane-kak-sozdayut-sputnik-v-v-jurabek-laboratories--foto-21009284.html

https://uz.sputniknews.ru/20211026/uzbekistan-soglasuet-s-rf-priznanie-sertifikatov-o-vaktsinatsii-uje-v-noyabre-21091069.html

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вакцинация, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане