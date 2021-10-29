Какие задачи стоят перед Мирзиёевым в ближайшие пять лет президентства

ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Исполнительный директор центра "Стратегия развития" Элдор Туляков назвал задачи, которые стоят перед Шавкатом Мирзиёевым после его переизбрания на президентский пост."Исходя из географической расположенности страны, самым актуальным вопросом являются вопросы экологии, вопросы Арала и Приаралья. Кроме того, население хочет больше рабочих мест и зарплату, которая удовлетворяет их потребности", - ответил Туляков на соответствующий вопрос РИА Новости.По его оценке, существует также общественный запрос на предоставление качественных медицинских и образовательных услуг. Что касается международной политики Узбекистана, указал Туляков, страна уже начинает налаживать контакты с Южной Азией, поэтому это направление внешней политики будет оставаться важным для Ташкента. Кроме того, страна продолжит курс на укрепление отношений с соседями, с Россией и другими странами, прогнозирует эксперт.Ранее Центризбирком объявил официальные итоги выборов президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев победил, набрав 80,12% голосов. Инаугурация может пройти уже на следующей неделе.
Согласно прогнозам эксперта, после выборов страна продолжит курс на укрепление отношений с соседями, с Россией и другими странами, а также будет продолжать налаживать контакты с Южной Азией.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Исполнительный директор центра "Стратегия развития" Элдор Туляков назвал задачи, которые стоят перед Шавкатом Мирзиёевым после его переизбрания на президентский пост.
"Исходя из географической расположенности страны, самым актуальным вопросом являются вопросы экологии, вопросы Арала и Приаралья. Кроме того, население хочет больше рабочих мест и зарплату, которая удовлетворяет их потребности", - ответил Туляков на соответствующий вопрос РИА Новости.
По его оценке, существует также общественный запрос на предоставление качественных медицинских и образовательных услуг.
Молодежь недовольна тем, что когда они хотят учиться, нет возможности, потому что вузов не хватает. Хотя только за последние пять лет были созданы 50 вузов – это почти вдвое больше, чем было до реализации "Стратегии действий". В "Стратегии" также уделяется особое внимание тому, чтобы привлечь международные вузы в Узбекистан. Среди них лидируют российские вузы. Этим путем мы охват вузами нашей молодежи повысили в 2,5 раза. Востребованность есть, но государство старается решить этот вопрос.
Элдор Туляков
Исполнительный директор центра "Стратегия развития"
Что касается международной политики Узбекистана, указал Туляков, страна уже начинает налаживать контакты с Южной Азией, поэтому это направление внешней политики будет оставаться важным для Ташкента. Кроме того, страна продолжит курс на укрепление отношений с соседями, с Россией и другими странами, прогнозирует эксперт.
Выборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
Ранее Центризбирком объявил официальные итоги выборов президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев победил, набрав 80,12% голосов. Инаугурация может пройти уже на следующей неделе.