https://uz.sputniknews.ru/20211029/ekspert-nazval-zaprosy-reshenie-kotoryx-ojidayut-ot-mirzieeva-posle-pereizbraniya-21157770.html

Какие задачи стоят перед Мирзиёевым в ближайшие пять лет президентства

Какие задачи стоят перед Мирзиёевым в ближайшие пять лет президентства

Согласно прогнозам эксперта, после выборов страна продолжит курс на укрепление отношений с соседями, с Россией и другими странами, а также будет продолжать... 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T19:54+0500

2021-10-29T19:54+0500

2021-10-29T20:01+0500

общество

президентские выборы в узбекистане

стратегия развития

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0f/18741532_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c37d93dd4791c6ac78287a2116d2b18d.jpg

ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Исполнительный директор центра "Стратегия развития" Элдор Туляков назвал задачи, которые стоят перед Шавкатом Мирзиёевым после его переизбрания на президентский пост."Исходя из географической расположенности страны, самым актуальным вопросом являются вопросы экологии, вопросы Арала и Приаралья. Кроме того, население хочет больше рабочих мест и зарплату, которая удовлетворяет их потребности", - ответил Туляков на соответствующий вопрос РИА Новости.По его оценке, существует также общественный запрос на предоставление качественных медицинских и образовательных услуг. Что касается международной политики Узбекистана, указал Туляков, страна уже начинает налаживать контакты с Южной Азией, поэтому это направление внешней политики будет оставаться важным для Ташкента. Кроме того, страна продолжит курс на укрепление отношений с соседями, с Россией и другими странами, прогнозирует эксперт.Ранее Центризбирком объявил официальные итоги выборов президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев победил, набрав 80,12% голосов. Инаугурация может пройти уже на следующей неделе.

https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-uzbekistane-otkroyutsya-filialy-esche-dvux-rossiyskix-vuzov-21143835.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президентские выборы в узбекистане, стратегия развития, мнение эксперта