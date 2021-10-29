https://uz.sputniknews.ru/20211029/kakaya-vygoda-uzbekistanu-ot-sibura-21151705.html

Какая выгода Узбекистану от "Сибура"

Какая выгода Узбекистану от "Сибура"

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев "не видит отрицательных сторон" у проектов российского "Сибура" в Узбекистане. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T14:16+0500

2021-10-29T14:16+0500

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шуртанский гхк

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"сибур"

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии. Представители компании посетили завод по производству синтетического жидкого топлива и изучили проект по расширению производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса.Почему "Сибур" хочет "зайти" именно в эти сегменты, какие выгоды от совместной реализации проекта получит Узбекистан, а также какие перспективы у нефтехимического сектора республики, корреспонденту и ведущей Sputnik разъяснил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.По мнению эксперта, такое сотрудничество в первую очередь скажется на качестве продукции, а также на привлечении зарубежных партнеров, которые прежде при работе с Узбекистаном сталкивались с различными "неконтрактными особенностями".Помимо этого, ожидается вложение социальную инфраструктуру и экологию.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/rossiyskiy-sibur-zainteresovalsya-proektami-uzbekistana-v-nefteximii-21020436.html

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шуртанский гхк, узбекистан, "сибур"