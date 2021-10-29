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Какая выгода Узбекистану от "Сибура"
Какая выгода Узбекистану от "Сибура"
Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев "не видит отрицательных сторон" у проектов российского "Сибура" в Узбекистане. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии. Представители компании посетили завод по производству синтетического жидкого топлива и изучили проект по расширению производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса.Почему "Сибур" хочет "зайти" именно в эти сегменты, какие выгоды от совместной реализации проекта получит Узбекистан, а также какие перспективы у нефтехимического сектора республики, корреспонденту и ведущей Sputnik разъяснил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.По мнению эксперта, такое сотрудничество в первую очередь скажется на качестве продукции, а также на привлечении зарубежных партнеров, которые прежде при работе с Узбекистаном сталкивались с различными "неконтрактными особенностями".Помимо этого, ожидается вложение социальную инфраструктуру и экологию.
https://uz.sputniknews.ru/20211022/rossiyskiy-sibur-zainteresovalsya-proektami-uzbekistana-v-nefteximii-21020436.html
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шуртанский гхк, узбекистан, "сибур"

Какая выгода Узбекистану от "Сибура"

14:16 29.10.2021 (обновлено: 14:33 29.10.2021)
Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев "не видит отрицательных сторон" у проектов российского "Сибура" в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии. Представители компании посетили завод по производству синтетического жидкого топлива и изучили проект по расширению производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса.
Почему "Сибур" хочет "зайти" именно в эти сегменты, какие выгоды от совместной реализации проекта получит Узбекистан, а также какие перспективы у нефтехимического сектора республики, корреспонденту и ведущей Sputnik разъяснил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.
По мнению эксперта, такое сотрудничество в первую очередь скажется на качестве продукции, а также на привлечении зарубежных партнеров, которые прежде при работе с Узбекистаном сталкивались с различными "неконтрактными особенностями".
"Заход крупного игрока как Сибур означает, что многие иностранные и российские компании в первую очередь снимут страновые риски приобретения у узбекской компании и будут покупать у крупной российской компании. Это означает, что однозначно повысится спрос на продукцию. Второй момент, как я уже говорил, приобретение такого объекта однозначно связано с инвестиционной программой. Соответственно, расширение мощностей, увеличение глубины переработки, расширение линейки – это то, что нас ждет. Это, опять-таки, снижает себестоимость продукции внутри страны, позволяет развивать мелкие производства, и позволяет наполнить бюджет и увеличить рабочие места", - считает Гусев.
Помимо этого, ожидается вложение социальную инфраструктуру и экологию.
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Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии
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