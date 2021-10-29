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Мигранты-нарушители рискуют стать жертвами торговли людьми — Генпрокуратура
Мигранты-нарушители рискуют стать жертвами торговли людьми — Генпрокуратура
По сравнению с международными правовыми нормами понятие принудительного труда в законодательстве России существенно расширено. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T16:08+0500
2021-10-29T16:08+0500
общество
мигранты
торговля
преступление
генпрокуратура россии
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Мигранты, нарушающие законодательство, нередко становятся жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми.Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании ШОС.Лишь за 2020 год в РФ было возбуждено около тысячи уголовных дел о преступлениях в миграционной сфере.В Генпрокуратуре подчеркнули, что эта проблема "тесно связана с использованием рабского труда, имеющего высокий уровень латентности, поскольку во многих случаях сами жертвы избегают контактов с правоохранительными органами". Краснов отметил, что по сравнению с международными правовыми нормами понятие принудительного труда в российском законодательстве существенно расширено. Любая работа может быть признана принудительной, если доказана ее недобровольность и наличие угрозы применения наказания. Правоохранители реагируют в тех случаях, когда работодатели игнорируют требования закона при оформлении трудовых отношений с сотрудниками. Власти активно борются с практикой заключения договоров, не обеспечивающих предоставление необходимых правовых и социальных гарантий работникам.Ранее в МВД сообщили, что в России снизилось число мигрантов-нелегалов.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/ponaexali-tut-top-5-mifov-o-migrantax-v-kotorye-veryat-moskvichi-20708009.html
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мигранты, торговля, преступление, генпрокуратура россии, трудовые мигранты

Мигранты-нарушители рискуют стать жертвами торговли людьми — Генпрокуратура

16:08 29.10.2021
© Pexels / Oluwarotimi IsolaСилуэт мужчины
Силуэт мужчины - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
© Pexels / Oluwarotimi Isola
По сравнению с международными правовыми нормами понятие принудительного труда в законодательстве России существенно расширено.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Мигранты, нарушающие законодательство, нередко становятся жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми.
Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании ШОС.
"Генпрокурор России отметил, что наряду с женщинами и детьми жертвами торговли нередко становятся лица, нарушившие законодательство при въезде и пребывании в государстве. Такие мигранты становятся легкой добычей преступников. В этой связи под постоянным контролем прокуратуры находятся вопросы соблюдения миграционного законодательства", — передает РИА Новости сообщение ведомства.
Лишь за 2020 год в РФ было возбуждено около тысячи уголовных дел о преступлениях в миграционной сфере.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что эта проблема "тесно связана с использованием рабского труда, имеющего высокий уровень латентности, поскольку во многих случаях сами жертвы избегают контактов с правоохранительными органами".
Краснов отметил, что по сравнению с международными правовыми нормами понятие принудительного труда в российском законодательстве существенно расширено.
Любая работа может быть признана принудительной, если доказана ее недобровольность и наличие угрозы применения наказания.
Правоохранители реагируют в тех случаях, когда работодатели игнорируют требования закона при оформлении трудовых отношений с сотрудниками.
Власти активно борются с практикой заключения договоров, не обеспечивающих предоставление необходимых правовых и социальных гарантий работникам.
Ранее в МВД сообщили, что в России снизилось число мигрантов-нелегалов.
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