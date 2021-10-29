https://uz.sputniknews.ru/20211029/migranty-narushiteli-riskuyut-stat-jertvami-torgovli-lyudmi--genprokuratura-21151831.html

Мигранты-нарушители рискуют стать жертвами торговли людьми — Генпрокуратура

Мигранты-нарушители рискуют стать жертвами торговли людьми — Генпрокуратура

По сравнению с международными правовыми нормами понятие принудительного труда в законодательстве России существенно расширено. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T16:08+0500

2021-10-29T16:08+0500

2021-10-29T16:08+0500

общество

мигранты

торговля

преступление

генпрокуратура россии

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1d/21154856_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f06e5921e07488c52316c2297bdb2b3.jpg

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Мигранты, нарушающие законодательство, нередко становятся жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми.Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании ШОС.Лишь за 2020 год в РФ было возбуждено около тысячи уголовных дел о преступлениях в миграционной сфере.В Генпрокуратуре подчеркнули, что эта проблема "тесно связана с использованием рабского труда, имеющего высокий уровень латентности, поскольку во многих случаях сами жертвы избегают контактов с правоохранительными органами". Краснов отметил, что по сравнению с международными правовыми нормами понятие принудительного труда в российском законодательстве существенно расширено. Любая работа может быть признана принудительной, если доказана ее недобровольность и наличие угрозы применения наказания. Правоохранители реагируют в тех случаях, когда работодатели игнорируют требования закона при оформлении трудовых отношений с сотрудниками. Власти активно борются с практикой заключения договоров, не обеспечивающих предоставление необходимых правовых и социальных гарантий работникам.Ранее в МВД сообщили, что в России снизилось число мигрантов-нелегалов.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/ponaexali-tut-top-5-mifov-o-migrantax-v-kotorye-veryat-moskvichi-20708009.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мигранты, торговля, преступление, генпрокуратура россии, трудовые мигранты