https://uz.sputniknews.ru/20211029/rusistov-so-vsego-mira-priglasili-na-povyshenie-kvalifikatsii-21153499.html

Русистов со всего мира пригласили на повышение квалификации

Русистов со всего мира пригласили на повышение квалификации

В рамках проекта будут представлены требования профессионального стандарта преподавателя русского языка как иностранного, разработанного институтом им. А... 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T15:03+0500

2021-10-29T15:03+0500

2021-10-29T15:03+0500

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина объявил набор в Зимнюю школу. Обучение будет проводиться бесплатно в онлайн-формате для преподавателей русского языка и предметов на русском языке со всего мира. Инициативу поддержали в Россотрудничестве.Заявить об участии в проекте нужно до 5 декабря 2021 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале "Образование на русском" и пройти диагностическое тестирование профессиональных компетенций.На основе результатов тестирования специалисты института им. А. Пушкина сформируют программу Зимней школы, учитывая актуальные потребности участников, рассказала проректор по учебно-воспитательной работе вуза Елена Колтакова.Консультационные и методические мероприятия начнутся 13 декабря и до конца месяца будут проводиться лекции, мастер-классы, профессиональные дискуссии. Слушатели обсудят теорию и практику преподавания русского языка как иностранного, активные процессы в русском языке, современную русская литература. Отдельно поговорят и о том, как обучать детей-билингвов, какое значение имеют цифровые технологии в образовании и что предполагает гибридное обучение. Также планируется подискутировать об использовании электронных образовательных ресурсов.Участники Зимней школы познакомятся с результатами научных исследований, просветительскими проектами института им. А. Пушкина, смогут обменяться опытом с коллегами из других стран. В рамках проекта будут представлены требования профессионального стандарта преподавателя русского языка как иностранного, разработанного институтом им. А. Пушкина. Этот стандарт успешно прошел апробацию среди русистов многих стран и учитывает, в том числе, универсальные требования к преподавателю в любой сфере: уровень владения русским языком, методические, психолого-педагогические, общекультурные компетенции. Участники Зимней школы получат также возможность пройти профессиональную сертификацию. Преподаватели, успешно выполнившие задания, получат сертификат Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.Летом этого года более 700 учителей-русистов из всех регионов Узбекистана прошли обучение на семинаре, организованном Российским университетом дружбы народов. Семинар проводился по инициативе Министерства занятости и трудовых отношений. С октября педагоги начали обучать трудовых мигрантов.

https://uz.sputniknews.ru/20201105/Prosto-i-genialno-chem-uzbekistanskie-uchitelya-rusisty-udivili-kolleg-iz-RF-15331848.html

https://uz.sputniknews.ru/20201105/Rusist-ob-izuchenii-russkogo-kak-inostrannogo-vyuchit-yazyk-mozhno-tolko-na-lyubvi-15331422.html

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образование, русский язык, высшее образование