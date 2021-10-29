https://uz.sputniknews.ru/20211029/sotrudniki-antimonopolnogo-komiteta-massovo-uvolnyayutsya---v-chem-prichina-21158064.html
Сотрудники Антимонопольного комитета массово увольняются - в чем причина
Сотрудники Антимонопольного комитета массово увольняются - в чем причина
Пользователи сети задаются вопросом – что происходит с одним из самых оперативно реагирующих на запросы населения ведомств, в чем причина массовой утечки... 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T20:45+0500
2021-10-29T20:45+0500
2021-10-29T20:45+0500
общество
узбекистан
увольнение
антимонопольный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. На сайте Антимонопольного комитета Узбекистана обновили информацию о руководителях управлений: более трети управляющих должностей – свободны. Пользователи сети задаются вопросом – что происходит с одним из самых оперативно реагирующих на запросы населения ведомств, в чем причина массовой утечки кадров. Однако официального ответа со стороны руководства пока нет.Последний пост в официальном Telegram-канале АМК был размещен вчера. В пятницу вечером руководитель пресс-службы комитета Манзура Хасанова опубликовала в своем Telegram-канале ролик, в котором сказано, что команда из шести человек отработала свой последний день в комитете и также покинула офис.Напомним, в марте этого года в Антимонопольном комитете сменился председатель. Пост занял 44-летний Шахрух Шарахметов, который с 2019 по 2020 годы работал заместителем министра финансов, а с июля 2020 года – заместителем министра здравоохранения.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/amk-zapodozril-sgovor-v-povyshenii-tsen-na-xlopkovoe-maslo-18535742.html
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узбекистан, увольнение, антимонопольный комитет узбекистана
Сотрудники Антимонопольного комитета массово увольняются - в чем причина
Пользователи сети задаются вопросом – что происходит с одним из самых оперативно реагирующих на запросы населения ведомств, в чем причина массовой утечки кадров.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik.
На сайте Антимонопольного комитета Узбекистана обновили
информацию о руководителях управлений: более трети управляющих должностей – свободны.
Пользователи сети задаются вопросом – что происходит с одним из самых оперативно реагирующих на запросы населения ведомств, в чем причина массовой утечки кадров. Однако официального ответа со стороны руководства пока нет.
Последний пост в официальном Telegram-канале
АМК был размещен вчера.
В пятницу вечером руководитель пресс-службы комитета Манзура Хасанова опубликовала в своем Telegram-канале
ролик, в котором сказано, что команда из шести человек отработала свой последний день в комитете и также покинула офис.
Напомним, в марте этого года в Антимонопольном комитете сменился
председатель. Пост занял 44-летний Шахрух Шарахметов, который с 2019 по 2020 годы работал заместителем министра финансов, а с июля 2020 года
– заместителем министра здравоохранения.