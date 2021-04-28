https://uz.sputniknews.ru/20210428/amk-zapodozril-sgovor-v-povyshenii-tsen-na-xlopkovoe-maslo-18535742.html
АМК заподозрил сговор в повышении цен на хлопковое масло
АМК заподозрил сговор в повышении цен на хлопковое масло
АМК проверяет наличие согласованных действий хозяйствующих субъектов с целью искусственного изменения объема предложения хлопкового масла на внутреннем рынке... 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T15:09+0500
2021-04-28T15:09+0500
2021-04-28T15:16+0500
общество
антимонопольный комитет узбекистана
растительное масло
повышение цен
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана увидел признаки нарушения закона "О конкуренции" со стороны отечественных предпринимателей, реализующих технические семена хлопчатника, сообщают в ведомстве.По мнению АМК, они воспользовались ситуацией с подорожанием подсолнечного масла в основных странах-производителях и следом необоснованно повысили стоимость семян или же создали искусственное сдерживание его предложение на рынке. С целью сдерживания роста цен на хлопковое масло Антимонопольный комитет, в качестве первоочередной меры, ограничил объем закупок на товарно-сырьевой бирже. Теперь один покупатель не сможет приобрести более трех тонн хлопкового масла.В АМК предупреждают: в случае выявления антиконкурентных действий ведомство предпримет "все предусмотренные законом меры" в отношении компаний и лиц, незаконно поднявших цены на масло-жировую продукцию.О резком повышении цен на масло-жировую продукцию в Узбекистане заговорили в начале месяца. После этого их сравнительных анализ провела Федерация обществ защиты прав потребителей. Самую низкую цену на хлопковое масло эксперты нашли в Каракалпакстане — 13 тысяч сумов за литр, наивысшую — в Бухарской области (23 тысячи).Заинтересовался темой и Антимонопольный комитет, который провел свое изучение. Оно показало, что на подорожание повлияло повышение цен на внешнем рынке, обусловленное снижением объемов производства в государствах-экспортерах. По этой причине возросли таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян.При этом, заявили тогда в АМК, данной продукции имеется в достаточных объемах, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.
https://uz.sputniknews.ru/20210424/v-uzbekistane-import-rastitelnogo-masla-vremenno-osvobodyat-ot-uplaty-nds-18479846.html
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антимонопольный комитет узбекистана, растительное масло, повышение цен
АМК заподозрил сговор в повышении цен на хлопковое масло
15:09 28.04.2021 (обновлено: 15:16 28.04.2021)
АМК проверяет наличие согласованных действий хозяйствующих субъектов с целью искусственного изменения объема предложения хлопкового масла на внутреннем рынке страны.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Антимонопольный комитет Узбекистана увидел признаки нарушения закона "О конкуренции" со стороны отечественных предпринимателей, реализующих технические семена хлопчатника, сообщают
в ведомстве.
По мнению АМК, они воспользовались ситуацией с подорожанием подсолнечного масла в основных странах-производителях и следом необоснованно повысили стоимость семян или же создали искусственное сдерживание его предложение на рынке.
"Созданная в комитете рабочая группа начала изучение наличия согласованных действий и соглашений хозяйствующих субъектов — текстильных кластеров и коопераций, ограничивающих конкуренцию, создающих тем самым искусственное установление или поддержание цен и согласование объемов производства с целью искусственного изменения объема предложения", — говорится в сообщении.
С целью сдерживания роста цен на хлопковое масло Антимонопольный комитет, в качестве первоочередной меры, ограничил объем закупок на товарно-сырьевой бирже. Теперь один покупатель не сможет приобрести более трех тонн хлопкового масла.
В АМК предупреждают: в случае выявления антиконкурентных действий ведомство предпримет "все предусмотренные законом меры" в отношении компаний и лиц, незаконно поднявших цены на масло-жировую продукцию.
О резком повышении цен на масло-жировую продукцию в Узбекистане заговорили в начале месяца. После этого их сравнительных анализ провела
Федерация обществ защиты прав потребителей. Самую низкую цену на хлопковое масло эксперты нашли в Каракалпакстане — 13 тысяч сумов за литр, наивысшую — в Бухарской области (23 тысячи).
Заинтересовался темой и Антимонопольный комитет, который провел свое изучение. Оно показало
, что на подорожание повлияло повышение цен на внешнем рынке, обусловленное снижением объемов производства в государствах-экспортерах. По этой причине возросли таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян.
При этом, заявили тогда в АМК, данной продукции имеется в достаточных объемах, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.