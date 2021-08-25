https://uz.sputniknews.ru/20210825/vse-uchityvat-nichego-ne-pryatat--opredelen-poryadok-dobychi-dragotsennyx-kamney-i-metallov-20228359.html

Все учитывать, ничего не прятать – определен порядок добычи драгоценных камней и металлов

Все учитывать, ничего не прятать – определен порядок добычи драгоценных камней и металлов

При сокрытии добытых драгоценностей, физические или юридические лица теряют право использовать участок для разработки. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T10:40+0500

2021-08-25T10:40+0500

2021-08-25T10:40+0500

экономика

узбекистан

законодательство

драгоценные камни

драгоценные металлы

полезные ископаемые

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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", сообщает Министерство юстиции в Telegram-канале.В частности, закон очерчивает полномочия Пробирной палаты. Она осуществляет контроль за добычей, переработкой и реализацией драгоценностей на всех этапах и следит за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства в этой сфере.Согласно закону, участки недр, содержащие драгоценные металлы или камни, принадлежат Республике Узбекистан и охраняются государством. Разрешение на использование участков недр для добычи драгоценных металлов или камней дает юридическим или физическим лицам Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам по результатам электронного аукциона.При этом "арендатор" теряет право пользоваться данным участком при сокрытии добытых драгоценностей. После прекращения права на использование какого-либо участка недр, добытчики обязаны привести их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.Аффинаж (очистку) добытых драгоценных металлов должны осуществлять специализированные предприятия на основании лицензии. А изготовление ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней осуществляется в уведомительном порядке.Драгоценные металлы и камни подлежат обязательному учету при добыче, производстве, использовании и реализации.Ранее сообщалось, что для эффективного использования и учета недр на горнорудных предприятиях по добыче полезных ископаемых в Самаркандской области будет установлена автоматизированная система контроля "Норуда-Назорат", а также камеры видеонаблюдения и контрольное оборудование на въезде и выезде с предприятий.Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по запасам и ресурсам важнейших видов таких полезных ископаемых, как золото, уран, медь, калийные соли, фосфориты и каолин. По запасам золота республика занимает четвертое место в мире, а по интенсивности его добычи — седьмое в мире и второе среди стран СНГ. По запасам урана и меди Узбекистан входит в первую десятку стран мира.

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узбекистан, законодательство, драгоценные камни, драгоценные металлы, полезные ископаемые