https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-narastit-proizvodstvo-avto-po-texnologiyam-iz-rossii-21144467.html
Узбекистан нарастит производство авто по технологиям из России
Узбекистан нарастит производство авто по технологиям из России
Это не единственное, о чем договорились обе стороны. Подробнее читайте в обзоре. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T08:59+0500
2021-10-29T08:59+0500
2021-10-29T08:59+0500
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на увеличение объемов производства авто по технологиям из РФ. На днях в Москве прошло 22-е заседание узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли РУз Сардора Умурзакова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. По данным ведомства, достигнуты также договоренности об активном участии российских компаний в модернизации предприятий горно-металлургической промышленности Узбекистана и реализации совместных проектов в областях машиностроения и станкостроения. В конце сентября компания Roodell, официальный дилер автомобилей Lada в РУз, сообщила, что на ADM Jizzakh в Джизакской области страны началась сборка моделей Lada Vesta SW и Lada Xray методом крупноузловой сборки. В начале 2023-го завод освоит выпуск комплектующих и мелкоузловую сборку.Весной 2018 года российский автопроизводитель грузовиков "Камаз" приступил к сборке на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области Узбекистана 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. В число заказчиков входит Минобороны Узбекистана. Позднее Госкомитет по оборонной промышленности сообщил, что планирует наладить в Ташкенте сборку полноприводных автомобилей "Урал NEXT" и "Урал-М" с колесной формулой 4х4 и 6х6. "Группа ГАЗ" также рассматривает возможность запуска в Узбекистане сборки легкой коммерческой техники.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-nachali-seriynuyu-sborku-avtomobiley-lada-20581254.html
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узбекистан, машина, автомобили
Узбекистан нарастит производство авто по технологиям из России
Это не единственное, о чем договорились обе стороны. Подробнее читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на увеличение объемов производства авто по технологиям из РФ.
На днях в Москве прошло
22-е заседание узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли РУз Сардора Умурзакова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
"Планируется последовательно наращивать объемы производства автомобилей и сельскохозяйственной техники по российским технологиям на базе отечественных производственных мощностей", — сообщили в МИВТ республики.
По данным ведомства, достигнуты также договоренности об активном участии российских компаний в модернизации предприятий горно-металлургической промышленности Узбекистана и реализации совместных проектов в областях машиностроения и станкостроения.
"Рассмотрены возможности для привлечения российских инвестиций для модернизации энергогенерирующих мощностей в Узбекистане и реализации проектов в сфере альтернативной энергетики", — добавили в МИВТ.
В конце сентября компания Roodell, официальный дилер автомобилей Lada в РУз, сообщила
, что на ADM Jizzakh в Джизакской области страны началась сборка моделей Lada Vesta SW и Lada Xray методом крупноузловой сборки.
В начале 2023-го завод освоит выпуск комплектующих и мелкоузловую сборку.
Весной 2018 года российский автопроизводитель грузовиков "Камаз" приступил к сборке на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области Узбекистана 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн.
В число заказчиков входит Минобороны Узбекистана. Позднее Госкомитет по оборонной промышленности сообщил, что планирует наладить в Ташкенте сборку полноприводных автомобилей "Урал NEXT" и "Урал-М" с колесной формулой 4х4 и 6х6. "Группа ГАЗ" также рассматривает возможность запуска в Узбекистане сборки легкой коммерческой техники.