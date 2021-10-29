Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistantsev-xotyat-osvobodit-ot-registratsii-v-techenie-15-dney-posle-vezda-v-rf-21144250.html
Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ
Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ
Такой подход действует в настоящее время в отношении граждан Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T08:30+0500
2021-10-29T08:30+0500
общество
узбекистан
регистрация
мвд россии
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1d/21144361_270:0:2844:1448_1920x0_80_0_0_71e8697942a2e70120358ab0882171d7.jpg
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Граждан Узбекистана могут освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию.Соответствующий проект федерального закона подготовило МВД РФ. В документТакой подход уже применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении и Кыргызстана.Отмечается, что реализация соглашения не повлечет увеличения числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведет к снижению эффективности миграционного контроля.Ранее власти обеих стран договорились упростить процедуру оформления патентов и медицинского освидетельствования для узбекских трудовых мигрантов. Стороны разработали меры, которые позволят значительно сократить временные и финансовые затраты трудовых мигрантов и создадут для многих узбекистанцев дополнительные возможности трудоустройства.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/kak-migrantam-v-rossii-oformit-medstraxovku--instruktsiya-v-video-21132782.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1d/21144361_591:0:2522:1448_1920x0_80_0_0_bfe63e6a3c9b75d0e7fa9a9ceab9fe63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, регистрация, мвд россии, трудовые мигранты

Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ

08:30 29.10.2021
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийМигранты стоят на улице, архивное фото
Мигранты стоят на улице, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Такой подход действует в настоящее время в отношении граждан Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Граждан Узбекистана могут освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию.
Соответствующий проект федерального закона подготовило МВД РФ. В документ
"В целях создания благоприятных условий для пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны соглашением предусматривается освобождение граждан государства одной стороны, временно пребывающих на территории государства другой стороны, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда", — говорится в пояснительной записке.
Такой подход уже применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении и Кыргызстана.
Отмечается, что реализация соглашения не повлечет увеличения числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведет к снижению эффективности миграционного контроля.
Ранее власти обеих стран договорились упростить процедуру оформления патентов и медицинского освидетельствования для узбекских трудовых мигрантов.
Стороны разработали меры, которые позволят значительно сократить временные и финансовые затраты трудовых мигрантов и создадут для многих узбекистанцев дополнительные возможности трудоустройства.
Оформление страховых полисов нового образца в офисе компании Росгосстрах - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
Общество
Как мигрантам в России оформить медстраховку: инструкция — в видео
Вчера, 13:00
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:30Дипломаты РФ помогут сохранить памятники на русском кладбище в Ташкенте
08:59Узбекистан нарастит производство авто по технологиям из России
08:30Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ
ВчераВ Узбекистане откроются филиалы еще двух российских вузов
ВчераУдастся ли США "дожать" Узбекистан через партнерство НАТО
ВчераУзбекистан задает тон в отношениях с новыми властями Афганистана — эксперт
ВчераГоссуд вернул на пересмотр дело Sputnik Эстония
ВчераУзбекистан и РФ намерены ускорить принятие новой пятилетней программы сотрудничества
ВчераВ Казахстане произошла массовая драка
ВчераМинистр высшего образования встретился с узбекскими студентами в России
ВчераInstagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис
ВчераБизнесменам Узбекистана объяснили пользу от ВТО
ВчераВстретимся в суде: как в Узбекистане обжаловать решение госорганов
ВчераУзбекистанцы задолжали 2,5 трлн сумов за коммунальные услуги — замминистра ЖКХ
ВчераЦены на авто на вторичном рынке в Узбекистане выросли до 18%
ВчераВ техническом вузе Ташкента произошел крупный пожар — видео
ВчераТаджикистан не намерен признавать правительство талибов
ВчераУзбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств
Вчера"Узбекистон темир йуллари" вводит 25% скидку на провоз более ста вида товаров
ВчераВедущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов