https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistantsev-xotyat-osvobodit-ot-registratsii-v-techenie-15-dney-posle-vezda-v-rf-21144250.html
Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ
Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ
Такой подход действует в настоящее время в отношении граждан Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T08:30+0500
2021-10-29T08:30+0500
2021-10-29T08:30+0500
общество
узбекистан
регистрация
мвд россии
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Граждан Узбекистана могут освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию.Соответствующий проект федерального закона подготовило МВД РФ. В документТакой подход уже применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении и Кыргызстана.Отмечается, что реализация соглашения не повлечет увеличения числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведет к снижению эффективности миграционного контроля.Ранее власти обеих стран договорились упростить процедуру оформления патентов и медицинского освидетельствования для узбекских трудовых мигрантов. Стороны разработали меры, которые позволят значительно сократить временные и финансовые затраты трудовых мигрантов и создадут для многих узбекистанцев дополнительные возможности трудоустройства.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/kak-migrantam-v-rossii-oformit-medstraxovku--instruktsiya-v-video-21132782.html
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узбекистан, регистрация, мвд россии, трудовые мигранты
Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ
Такой подход действует в настоящее время в отношении граждан Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Граждан Узбекистана могут освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию.
Соответствующий проект
федерального закона подготовило МВД РФ. В документ
"В целях создания благоприятных условий для пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны соглашением предусматривается освобождение граждан государства одной стороны, временно пребывающих на территории государства другой стороны, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда", — говорится в пояснительной записке.
Такой подход уже применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении и Кыргызстана.
Отмечается, что реализация соглашения не повлечет увеличения числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведет к снижению эффективности миграционного контроля.
Ранее власти обеих стран договорились упростить
процедуру оформления патентов и медицинского освидетельствования для узбекских трудовых мигрантов.
Стороны разработали меры, которые позволят значительно сократить временные и финансовые затраты трудовых мигрантов и создадут для многих узбекистанцев дополнительные возможности трудоустройства.