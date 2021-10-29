https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistantsev-xotyat-osvobodit-ot-registratsii-v-techenie-15-dney-posle-vezda-v-rf-21144250.html

Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ

Узбекистанцев хотят освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ

Такой подход действует в настоящее время в отношении граждан Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T08:30+0500

2021-10-29T08:30+0500

2021-10-29T08:30+0500

общество

узбекистан

регистрация

мвд россии

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Граждан Узбекистана могут освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию.Соответствующий проект федерального закона подготовило МВД РФ. В документТакой подход уже применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении и Кыргызстана.Отмечается, что реализация соглашения не повлечет увеличения числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведет к снижению эффективности миграционного контроля.Ранее власти обеих стран договорились упростить процедуру оформления патентов и медицинского освидетельствования для узбекских трудовых мигрантов. Стороны разработали меры, которые позволят значительно сократить временные и финансовые затраты трудовых мигрантов и создадут для многих узбекистанцев дополнительные возможности трудоустройства.

https://uz.sputniknews.ru/20211028/kak-migrantam-v-rossii-oformit-medstraxovku--instruktsiya-v-video-21132782.html

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узбекистан, регистрация, мвд россии, трудовые мигранты