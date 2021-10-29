https://uz.sputniknews.ru/20211029/v-uzbekistane-neobosnovannyy-ajiotaj-na-pryaju--uztekstilprom-21148461.html

В Узбекистане "необоснованный ажиотаж" на пряжу – Узтекстильпром

В Узбекистане "необоснованный ажиотаж" на пряжу – Узтекстильпром

Ассоциация может ввести экспортную надбавку на хлопковую пряжу, если не удастся стабилизировать спрос и предложение. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T11:48+0500

2021-10-29T11:48+0500

2021-10-29T11:48+0500

общество

узбекистан

текстиль

узтекстильпром

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. В Узбекистане с сентября наблюдается "необоснованный ажиотаж" на хлопковую пряжу, сообщает пресс-служба "Узтекстильпром". Вызвано это резким ростом цен на хлопок и хлопковую пряжу на мировых рынках, а также растущий спрос на узбекскую пряжу у зарубежных партнеров (в первую очередь, Турции).В месяц "Узтекстильпром" производил в среднем 71 тысячу тонн различных видов пряжи. Из них на внутренний рынок поставляется около 28 тонн.Ассоциация разработала ряд мер для стабилизации спроса и предложения. В частности, раз в неделю будут публиковаться данные об объемах производимого хлопкового волокна и пряжи; будет расширен импорт хлопка, искусственных волокон и пряжи; планируется более широко практиковать предоставление оборотных средств потребителям пряжи, улучшить механизм возврата НДС и предусмотреть отсрочку по его уплате. Готовится предложение освободить от налога на прибыль продажу пряжи на внутренний рынок.Если стабилизировать спрос и предложение не удастся, в ноябре может быть введена практика временной доплаты за экспорт пряжи (по предприятиям и сортам).Напомним, 20 октября были отменены таможенные пошлины на импорт 82 видов товаров включая различные ткани, хлопчатобумажную пряжу и другие. Объем экспорта пряжи, тканей и готовых изделий в 2021 году составил более 1,62 миллиардов долларов, а одежды – 489,3 миллиарда долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210824/s-nachala-goda-uzbekistan-prodal-v-rf-tekstil-bolee-chem-na-polmilliarda-dollarov-20220686.html

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