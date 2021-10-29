https://uz.sputniknews.ru/20211029/v-uzbekistane-neobosnovannyy-ajiotaj-na-pryaju--uztekstilprom-21148461.html
В Узбекистане "необоснованный ажиотаж" на пряжу – Узтекстильпром
В Узбекистане "необоснованный ажиотаж" на пряжу – Узтекстильпром
Ассоциация может ввести экспортную надбавку на хлопковую пряжу, если не удастся стабилизировать спрос и предложение. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T11:48+0500
2021-10-29T11:48+0500
2021-10-29T11:48+0500
общество
узбекистан
текстиль
узтекстильпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/752/13/7521324_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_96b8e8085690ff2ce6c0232302f11de3.jpg
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. В Узбекистане с сентября наблюдается "необоснованный ажиотаж" на хлопковую пряжу, сообщает пресс-служба "Узтекстильпром". Вызвано это резким ростом цен на хлопок и хлопковую пряжу на мировых рынках, а также растущий спрос на узбекскую пряжу у зарубежных партнеров (в первую очередь, Турции).В месяц "Узтекстильпром" производил в среднем 71 тысячу тонн различных видов пряжи. Из них на внутренний рынок поставляется около 28 тонн.Ассоциация разработала ряд мер для стабилизации спроса и предложения. В частности, раз в неделю будут публиковаться данные об объемах производимого хлопкового волокна и пряжи; будет расширен импорт хлопка, искусственных волокон и пряжи; планируется более широко практиковать предоставление оборотных средств потребителям пряжи, улучшить механизм возврата НДС и предусмотреть отсрочку по его уплате. Готовится предложение освободить от налога на прибыль продажу пряжи на внутренний рынок.Если стабилизировать спрос и предложение не удастся, в ноябре может быть введена практика временной доплаты за экспорт пряжи (по предприятиям и сортам).Напомним, 20 октября были отменены таможенные пошлины на импорт 82 видов товаров включая различные ткани, хлопчатобумажную пряжу и другие. Объем экспорта пряжи, тканей и готовых изделий в 2021 году составил более 1,62 миллиардов долларов, а одежды – 489,3 миллиарда долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/s-nachala-goda-uzbekistan-prodal-v-rf-tekstil-bolee-chem-na-polmilliarda-dollarov-20220686.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/752/13/7521324_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_cb5b844de8afe243f106b91c30de219a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, текстиль, узтекстильпром
В Узбекистане "необоснованный ажиотаж" на пряжу – Узтекстильпром
Ассоциация может ввести экспортную надбавку на хлопковую пряжу, если не удастся стабилизировать спрос и предложение.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik.
В Узбекистане с сентября наблюдается "необоснованный ажиотаж" на хлопковую пряжу, сообщает пресс-служба "Узтекстильпром
". Вызвано это резким ростом цен на хлопок и хлопковую пряжу на мировых рынках, а также растущий спрос на узбекскую пряжу у зарубежных партнеров (в первую очередь, Турции).
В месяц "Узтекстильпром" производил в среднем 71 тысячу тонн различных видов пряжи. Из них на внутренний рынок поставляется около 28 тонн.
Ассоциация разработала ряд мер для стабилизации спроса и предложения. В частности, раз в неделю будут публиковаться данные об объемах производимого хлопкового волокна и пряжи; будет расширен импорт хлопка, искусственных волокон и пряжи; планируется более широко практиковать предоставление оборотных средств потребителям пряжи, улучшить механизм возврата НДС и предусмотреть отсрочку по его уплате. Готовится предложение освободить от налога на прибыль продажу пряжи на внутренний рынок.
"Чтобы ввести механизм ограничения спекулятивного роста цен на хлопковое волокно (аналогично ведущим мировым товарным биржам), планируется установить его стартовую цену на уровне котировок Нью-Йоркской биржи (или исходя из стоимости хлопка-сырца при падении цен), а его самую высокую цену по индексу Cotlook Restriction А", - говорится в сообщении.
Если стабилизировать спрос и предложение не удастся, в ноябре может быть введена практика временной доплаты за экспорт пряжи (по предприятиям и сортам).
Напомним, 20 октября были отменены таможенные пошлины на импорт 82 видов товаров включая различные ткани, хлопчатобумажную пряжу и другие. Объем экспорта пряжи, тканей и готовых изделий в 2021 году составил более 1,62 миллиардов долларов, а одежды – 489,3 миллиарда долларов.