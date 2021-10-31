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https://uz.sputniknews.ru/20211031/taliby-polojitelno-otsenili-vizity-v-rossiyu-katar-i-uzbekistan-21168907.html
Талибы положительно оценили визиты в Россию, Катар и Узбекистан
Талибы положительно оценили визиты в Россию, Катар и Узбекистан
По словам представителя радикального движения Забиуллы Муджахида, делегация талибов достигла "хорошего прогресса". 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-31T12:25+0500
2021-10-31T12:37+0500
в мире
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Пришедшие к власти в Афганистане сторонники движения "Талибан"* положительно оценили визиты в Россию, Катар и Узбекистан, сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на пресс-конференцию представителя движения Забиуллы Муджахида.По его словам, делегация талибов достигла "хорошего прогресса". Спикер также отметил, что в Москве обсуждались три основные темы: сохранение стабильности в Афганистане, разморозка афганских активов и поддержка республики странами региона. Кроме того, в Узбекистане делегация рассмотрела вопрос безопасности границ, транзита и таможенного сотрудничества, добавил Муджахид.Боевики активизировали наступление на правительственные силы Афганистана в начале августа, а уже 15 числа того же месяца вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Затем началась двухнедельная массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев из аэропорта Кабула. В ночь на 31 августа военнослужащие США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию американских военных в Афганистане. В начале сентября талибы объявили состав временного правительства республики, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд. Во время первого правления "Талибана"* он занимал должность главы МИД и находялся под санкциями ООН c 2001 года.* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/rf-podderjivaet-s-talibami-kontakty-po-bezopasnosti-v-tsa--lavrov-20507428.html
https://uz.sputniknews.ru/20211027/taliby-provedut-v-afganistane-perepis-naseleniya-21112277.html
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радикальное движение "талибан"

Талибы положительно оценили визиты в Россию, Катар и Узбекистан

12:25 31.10.2021 (обновлено: 12:37 31.10.2021)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкП/к запрещенного в РФ движения "Талибан"
П/к запрещенного в РФ движения Талибан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Стрингер
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По словам представителя радикального движения Забиуллы Муджахида, делегация талибов достигла "хорошего прогресса".
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Пришедшие к власти в Афганистане сторонники движения "Талибан"* положительно оценили визиты в Россию, Катар и Узбекистан, сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на пресс-конференцию представителя движения Забиуллы Муджахида.
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По его словам, делегация талибов достигла "хорошего прогресса". Спикер также отметил, что в Москве обсуждались три основные темы: сохранение стабильности в Афганистане, разморозка афганских активов и поддержка республики странами региона.
Кроме того, в Узбекистане делегация рассмотрела вопрос безопасности границ, транзита и таможенного сотрудничества, добавил Муджахид.
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Боевики активизировали наступление на правительственные силы Афганистана в начале августа, а уже 15 числа того же месяца вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Затем началась двухнедельная массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев из аэропорта Кабула. В ночь на 31 августа военнослужащие США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию американских военных в Афганистане. В начале сентября талибы объявили состав временного правительства республики, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд. Во время первого правления "Талибана"* он занимал должность главы МИД и находялся под санкциями ООН c 2001 года.
* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.
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