https://uz.sputniknews.ru/20211031/taliby-polojitelno-otsenili-vizity-v-rossiyu-katar-i-uzbekistan-21168907.html

Талибы положительно оценили визиты в Россию, Катар и Узбекистан

Талибы положительно оценили визиты в Россию, Катар и Узбекистан

По словам представителя радикального движения Забиуллы Муджахида, делегация талибов достигла "хорошего прогресса". 31.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-31T12:25+0500

2021-10-31T12:25+0500

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в мире

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Пришедшие к власти в Афганистане сторонники движения "Талибан"* положительно оценили визиты в Россию, Катар и Узбекистан, сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на пресс-конференцию представителя движения Забиуллы Муджахида.По его словам, делегация талибов достигла "хорошего прогресса". Спикер также отметил, что в Москве обсуждались три основные темы: сохранение стабильности в Афганистане, разморозка афганских активов и поддержка республики странами региона. Кроме того, в Узбекистане делегация рассмотрела вопрос безопасности границ, транзита и таможенного сотрудничества, добавил Муджахид.Боевики активизировали наступление на правительственные силы Афганистана в начале августа, а уже 15 числа того же месяца вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Затем началась двухнедельная массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев из аэропорта Кабула. В ночь на 31 августа военнослужащие США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию американских военных в Афганистане. В начале сентября талибы объявили состав временного правительства республики, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд. Во время первого правления "Талибана"* он занимал должность главы МИД и находялся под санкциями ООН c 2001 года.* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/rf-podderjivaet-s-talibami-kontakty-po-bezopasnosti-v-tsa--lavrov-20507428.html

https://uz.sputniknews.ru/20211027/taliby-provedut-v-afganistane-perepis-naseleniya-21112277.html

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радикальное движение "талибан"