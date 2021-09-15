https://uz.sputniknews.ru/20210915/rf-podderjivaet-s-talibami-kontakty-po-bezopasnosti-v-tsa--lavrov-20507428.html
РФ поддерживает с талибами контакты по безопасности в ЦА — Лавров
РФ поддерживает с талибами контакты по безопасности в ЦА — Лавров
Сергей Лавров рассказал журналистам о контактах с новыми властями в Афганистане относительно безопасности в Центральноазиатском регионе и наблюдении за... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T16:02+0500
2021-09-15T16:02+0500
2021-09-15T16:02+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сергей лавров
афганистан
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Россия поддерживает с талибами контакты по вопросам, касающимся снятия рисков с соседей по Центральной Азии.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Между тем, Москва не спешит делать выводы относительно нового правительства Афганистана. Для этого, по словам Лаврова, прошло мало времени. Он напомнил, что талибы провозгласили свои цели, в том числе "борьбу с терроризмом, наркотрафиком, а также заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран и что у них никаких нет намерений дестабилизировать соседние страны, что будут формировать инклюзивное правительство, которое будет отражать всю полноту спектра афганского общества".Состав временного правительства в Афганистане объявили несколько дней назад. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Это стало возможным после вывода американского контингента с территории Афганистана, где он провел без малого 20 лет. Окончательно аэропорт Кабула военные покинули в ночь на 31 августа.В середине августа власть в стране перешла в руки боевиков, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В регионе не исключают наплыв беженцев. В частности, данный вопрос один из центральных в повестке Москвы и Ташкента. Об этом ранее заявил посол РФ в Узбекистане.По его словам, президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсуждали его несколько раз, поскольку “дальше границы идут достаточно прозрачные".* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-uzbekistane-sozdan-logisticheskiy-tsentr-dlya-pomoschi-afganistanu-20505786.html
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сергей лавров, афганистан, радикальное движение "талибан"
РФ поддерживает с талибами контакты по безопасности в ЦА — Лавров
Сергей Лавров рассказал журналистам о контактах с новыми властями в Афганистане относительно безопасности в Центральноазиатском регионе и наблюдении за обещаниями талибов.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Россия поддерживает с талибами контакты по вопросам, касающимся снятия рисков с соседей по Центральной Азии.
Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"На данном этапе… мы поддерживаем с ними контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам, которые касаются снятия любых рисков для наших центральноазиатских соседей", — сказал журналистам глава внешнеполитического ведомства.
Между тем, Москва не спешит делать выводы относительно нового правительства Афганистана. Для этого, по словам Лаврова, прошло мало времени. Он напомнил, что талибы провозгласили свои цели, в том числе "борьбу с терроризмом, наркотрафиком, а также заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран и что у них никаких нет намерений дестабилизировать соседние страны, что будут формировать инклюзивное правительство, которое будет отражать всю полноту спектра афганского общества".
"Мы, как и подавляющее большинство стран мира, приветствовали такой подход и сейчас наблюдаем как он будет воплощаться в жизнь. Конечно, еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы", — сказал министр, отметив, что Россия не навязывает талибам никакие условия, а наблюдает, как будут воплощаться в жизнь их обещания.
Состав временного правительства в Афганистане объявили
несколько дней назад. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
Это стало возможным после вывода американского контингента с территории Афганистана, где он провел без малого 20 лет. Окончательно аэропорт Кабула военные покинули в ночь на 31 августа.
В середине августа власть в стране перешла в руки боевиков, началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В регионе не исключают наплыв беженцев. В частности, данный вопрос один из центральных в повестке Москвы и Ташкента. Об этом ранее заявил
посол РФ в Узбекистане.
По его словам, президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсуждали его несколько раз, поскольку “дальше границы идут достаточно прозрачные".
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран