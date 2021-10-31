https://uz.sputniknews.ru/20211031/v-tashkente-otkrylos-road-show-muzeev-rossii-i-uzbekistana-21166113.html

В Ташкенте открылось Road show музеев России и Узбекистана

В Ташкенте открылось Road show музеев России и Узбекистана

В рамках мероприятия также состоялось открытие выставки-презентации государственного центрального музея кино РФ. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-31T10:32+0500

2021-10-31T10:32+0500

2021-10-31T10:37+0500

культура

ташкент

музей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1234/70/12347008_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8270ff746d6f31e6c612f1a77e0d1896.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Первое road show музеев России и Узбекистана открылось накануне в столице. По ожиданиям, новый формат культурного сотрудничества двух стран поможет создать совместные выставочные и исследовательские проекты, передает РИА Новости.Трехдневное мероприятие проходит в Академии художеств республики. Организаторами мероприятия выступили министерства культуры России и Узбекистана.Отмечается, что в road show участвуют представители десяти российских музеев, а также эксперты из аналогичных узбекистанских учреждений."Road show - это программа министерства культуры России для продвижения отечественных музеев в мировом пространстве. Подобный формат проводится впервые в Узбекистане", - сказала на церемонии открытия замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталья Чечель.По ее словам, мероприятие откроет новые возможности для реализации совместных выставочных и исследовательских проектов.В Академии художеств Узбекистана также состоялось открытие выставки-презентации государственного центрального музея кино РФ. В рамках программы road show пройдут презентационные сессии ведущих российских и узбекистанских музеев, а также планируется организовать круглый стол "Современные инструменты и технологии продвижения музейных брендов".

https://uz.sputniknews.ru/20210531/tashkentskiy-muzey-slavy-poluchil-podarok-iz-rossii-19005627.html

https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-djizakskoy-oblasti-proshla-tseremoniya-otkrytiya-muzeya-aviatsii-i-kosmonavtiki-18470910.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, музей