https://uz.sputniknews.ru/20211031/v-tashkente-otkrylos-road-show-muzeev-rossii-i-uzbekistana-21166113.html
В Ташкенте открылось Road show музеев России и Узбекистана
В Ташкенте открылось Road show музеев России и Узбекистана
В рамках мероприятия также состоялось открытие выставки-презентации государственного центрального музея кино РФ. 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-31T10:32+0500
2021-10-31T10:32+0500
2021-10-31T10:37+0500
культура
ташкент
музей
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Первое road show музеев России и Узбекистана открылось накануне в столице. По ожиданиям, новый формат культурного сотрудничества двух стран поможет создать совместные выставочные и исследовательские проекты, передает РИА Новости.Трехдневное мероприятие проходит в Академии художеств республики. Организаторами мероприятия выступили министерства культуры России и Узбекистана.Отмечается, что в road show участвуют представители десяти российских музеев, а также эксперты из аналогичных узбекистанских учреждений."Road show - это программа министерства культуры России для продвижения отечественных музеев в мировом пространстве. Подобный формат проводится впервые в Узбекистане", - сказала на церемонии открытия замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталья Чечель.По ее словам, мероприятие откроет новые возможности для реализации совместных выставочных и исследовательских проектов.В Академии художеств Узбекистана также состоялось открытие выставки-презентации государственного центрального музея кино РФ. В рамках программы road show пройдут презентационные сессии ведущих российских и узбекистанских музеев, а также планируется организовать круглый стол "Современные инструменты и технологии продвижения музейных брендов".
https://uz.sputniknews.ru/20210531/tashkentskiy-muzey-slavy-poluchil-podarok-iz-rossii-19005627.html
https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-djizakskoy-oblasti-proshla-tseremoniya-otkrytiya-muzeya-aviatsii-i-kosmonavtiki-18470910.html
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ташкент, музей
В Ташкенте открылось Road show музеев России и Узбекистана
10:32 31.10.2021 (обновлено: 10:37 31.10.2021)
В рамках мероприятия также состоялось открытие выставки-презентации государственного центрального музея кино РФ.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik.
Первое road show музеев России и Узбекистана открылось накануне в столице. По ожиданиям, новый формат культурного сотрудничества двух стран поможет создать совместные выставочные и исследовательские проекты, передает РИА Новости
.
Трехдневное мероприятие проходит в Академии художеств республики. Организаторами мероприятия выступили министерства культуры России и Узбекистана.
Отмечается, что в road show участвуют представители десяти российских музеев, а также эксперты из аналогичных узбекистанских учреждений.
"Road show - это программа министерства культуры России для продвижения отечественных музеев в мировом пространстве. Подобный формат проводится впервые в Узбекистане", - сказала на церемонии открытия замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталья Чечель.
По ее словам, мероприятие откроет новые возможности для реализации совместных выставочных и исследовательских проектов.
В Академии художеств Узбекистана также состоялось открытие выставки-презентации государственного центрального музея кино РФ. В рамках программы road show пройдут презентационные сессии ведущих российских и узбекистанских музеев, а также планируется организовать круглый стол "Современные инструменты и технологии продвижения музейных брендов".