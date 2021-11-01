https://uz.sputniknews.ru/20211101/gornolyjnik-komiljon-tuxtaev-zavoeval-pervuyu-putevku-na-zimnie-oi-v-pekine-21182715.html

Горнолыжник Комилжон Тухтаев завоевал первую путевку на зимние ОИ в Пекине

Горнолыжник Комилжон Тухтаев завоевал первую путевку на зимние ОИ в Пекине

Во время выступления в квалификационных соревнованиях спортсмен набрал необходимую сумму очков в дисциплинах "слалом" и "слалом гигант". 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T14:25+0500

2021-11-01T14:25+0500

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спорт

узбекистанец

лыжники

зимние олимпийские игры в пекине

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистанский горнолыжник Комилжон Тухтаев завоевал путевку на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщает пресс-служба Федерации лыжного спорта Узбекистана.Во время выступления в квалификационных соревнованиях спортсмен набрал необходимую сумму очков в дисциплинах "слалом" и "слалом гигант", что дало ему право принять участие на Олимпиаде-2022.В соответствии с установленными правилами Международного Олимпийского комитета, в настоящее время Узбекистан может претендовать только на две квоты в горнолыжном спорте (1 женщина, 1 мужчина).Отмечается, что квалификационный период продлится до 16 января следующего года.Зимняя Олимпиада пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022-го. По ожиданиям, в состязаниях примут участие четыре тысячи спортсменов. На Олимпийских играх будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта: биатлон, бобслей, скелетон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, санный спорт, фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, лыжные гонки и сноуборд.

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узбекистанец, лыжники, зимние олимпийские игры в пекине