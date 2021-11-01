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Музей русского авангарда в Узбекистане готовит еще три выставки в России
Музей русского авангарда в Узбекистане готовит еще три выставки в России
Все проекты планируется реализовать в 2022-2024 годах. Подробнее о том, что задумали российская и узбекская стороны — в материале. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T14:45+0500
2021-11-01T14:45+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Госмузей искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе совместно с Третьяковской галереей готовит еще три выставки мастеров русского авангарда в России. Об этом РИА Новости рассказал директор нукусского музея Тигран Мкртычев.Он уточнил, что в нукусском музее хранится более 50 произведений одного из основателей творческого объединения "Бубновый валет".Еще одним совместным с Третьяковской галереей проектом является подготовка большой выставки Соломона Никритина — одного из классиков русского авангарда.Мкртычев сообщил, что в стадии совместной с российскими специалистами разработки находится проект, связанный с темой Востока в художественной жизни России XX века. "Как раз специалисты Третьяковки разрабатывают эту тему, и я думаю, что мы будем сотрудничать с ними", — добавил директор.Он подчеркнул, что все проекты планируется реализовать в 2022-2024 годах, и это "достаточно серьезная подготовка". "Мы сейчас ожидаем визита московских коллег, они посмотрят, в каком состоянии работы, но я не думаю, что будут какие-то затруднения в плане организации выставок", — заключил Мкрытчев.На днях Россия привезла в Ташкент музейное road-show – марафон презентаций, в ходе которого руководители ведущих музеев РФ и Узбекистана продемонстрируют свои лучшие коллекции и обсудят продвижение данных учреждений.
https://uz.sputniknews.ru/20211031/knigi-ulugbeka-dissertatsiya-mirziyoeva-chto-pokazali-na-vystavke-ob-uzbekistane-v-moskve--21176360.html
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узбекистан, выставка, культура

Музей русского авангарда в Узбекистане готовит еще три выставки в России

14:45 01.11.2021
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПосетители у картины Василия Перова "Никита Пустосвят. Спор о вере" (1880—1881 г.г.) в Третьяковской галерее
Посетители у картины Василия Перова Никита Пустосвят. Спор о вере (1880—1881 г.г.) в Третьяковской галерее - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Sergey Pyatakov
/
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Все проекты планируется реализовать в 2022-2024 годах. Подробнее о том, что задумали российская и узбекская стороны — в материале.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Госмузей искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе совместно с Третьяковской галереей готовит еще три выставки мастеров русского авангарда в России.
Об этом РИА Новости рассказал директор нукусского музея Тигран Мкртычев.

"На успехе этой выставки мы продолжаем сотрудничество с Третьяковской галереей. Сейчас разрабатывается выставка такого известного художника Алексея Моргунова, и мы будем рады показать это в РФ", — сказал Мкрытчев.

Он уточнил, что в нукусском музее хранится более 50 произведений одного из основателей творческого объединения "Бубновый валет".
История музея

Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан в Нукусе был организован в 1966 году и сегодня носит имя Игоря Савицкого, собирателя картин русского авангарда в Средней Азии.

В музее собрано более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.

В мае нукуский музей принял участие в организации выставки российского живописца-супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке в Москве.

Еще одним совместным с Третьяковской галереей проектом является подготовка большой выставки Соломона Никритина — одного из классиков русского авангарда.
"Пусть у нас не такая большая коллекция работ, но есть очень знаковые вещи, в том числе знаменитая работа "Старое и новое" и графика, которая рассказывает о подготовке этой работы", — отметил директор музея.
Мкртычев сообщил, что в стадии совместной с российскими специалистами разработки находится проект, связанный с темой Востока в художественной жизни России XX века.
"Как раз специалисты Третьяковки разрабатывают эту тему, и я думаю, что мы будем сотрудничать с ними", — добавил директор.
Он подчеркнул, что все проекты планируется реализовать в 2022-2024 годах, и это "достаточно серьезная подготовка".
"Мы сейчас ожидаем визита московских коллег, они посмотрят, в каком состоянии работы, но я не думаю, что будут какие-то затруднения в плане организации выставок", — заключил Мкрытчев.
На днях Россия привезла в Ташкент музейное road-show – марафон презентаций, в ходе которого руководители ведущих музеев РФ и Узбекистана продемонстрируют свои лучшие коллекции и обсудят продвижение данных учреждений.
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