Музей русского авангарда в Узбекистане готовит еще три выставки в России

Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан в Нукусе был организован в 1966 году и сегодня носит имя Игоря Савицкого, собирателя картин русского авангарда в Средней Азии.

В музее собрано более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.

В мае нукуский музей принял участие в организации выставки российского живописца-супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке в Москве.