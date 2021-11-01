Культура
Музей русского авангарда в Узбекистане готовит еще три выставки в России
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПосетители у картины Василия Перова "Никита Пустосвят. Спор о вере" (1880—1881 г.г.) в Третьяковской галерее
© Sputnik / Sergey Pyatakov/
Все проекты планируется реализовать в 2022-2024 годах. Подробнее о том, что задумали российская и узбекская стороны — в материале.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Госмузей искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе совместно с Третьяковской галереей готовит еще три выставки мастеров русского авангарда в России.
Об этом РИА Новости рассказал директор нукусского музея Тигран Мкртычев.
"На успехе этой выставки мы продолжаем сотрудничество с Третьяковской галереей. Сейчас разрабатывается выставка такого известного художника Алексея Моргунова, и мы будем рады показать это в РФ", — сказал Мкрытчев.
Он уточнил, что в нукусском музее хранится более 50 произведений одного из основателей творческого объединения "Бубновый валет".
История музея
Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан в Нукусе был организован в 1966 году и сегодня носит имя Игоря Савицкого, собирателя картин русского авангарда в Средней Азии.
В музее собрано более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.
В мае нукуский музей принял участие в организации выставки российского живописца-супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке в Москве.
Еще одним совместным с Третьяковской галереей проектом является подготовка большой выставки Соломона Никритина — одного из классиков русского авангарда.
"Пусть у нас не такая большая коллекция работ, но есть очень знаковые вещи, в том числе знаменитая работа "Старое и новое" и графика, которая рассказывает о подготовке этой работы", — отметил директор музея.
Мкртычев сообщил, что в стадии совместной с российскими специалистами разработки находится проект, связанный с темой Востока в художественной жизни России XX века.
"Как раз специалисты Третьяковки разрабатывают эту тему, и я думаю, что мы будем сотрудничать с ними", — добавил директор.
Он подчеркнул, что все проекты планируется реализовать в 2022-2024 годах, и это "достаточно серьезная подготовка".
"Мы сейчас ожидаем визита московских коллег, они посмотрят, в каком состоянии работы, но я не думаю, что будут какие-то затруднения в плане организации выставок", — заключил Мкрытчев.
На днях Россия привезла в Ташкент музейное road-show – марафон презентаций, в ходе которого руководители ведущих музеев РФ и Узбекистана продемонстрируют свои лучшие коллекции и обсудят продвижение данных учреждений.