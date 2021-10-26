https://uz.sputniknews.ru/20211026/mintruda-uzbekistana-trudovye-migranty-doljny-znat-yazyk-strany-kuda-oni-poedut-rabotat-21104460.html
Минтруд Узбекистана: трудовые мигранты должны знать язык страны, куда они поедут работать
Минтруд Узбекистана: трудовые мигранты должны знать язык страны, куда они поедут работать
Это одна из основных задач, стоящих перед правительством республики, в процессе работы над организованным набором трудовых мигрантов для осуществления трудовой... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T20:46+0500
2021-10-26T20:46+0500
2021-10-26T21:13+0500
миграция
узбекистан
тпп
соглашение
министерство труда узбекистана
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Каждый гражданин, который изъявил желание работать за рубежом, должен знать язык, историю, законы и культурные ценности той страны, куда он поедет, заявил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов.По словам руководителя ведомства, это одна из основных задач, стоящих перед правительством республики, в процессе работы над организованным набором трудовых мигрантов для осуществления трудовой деятельности в РФ.Министр отметил, что для этого при ведомстве открыто порядка пятидесяти различных учебных заведений по всей стране. Только в этом году по 30 профессиям в них обучено более 90 тысяч человек. При этом тесное взаимодействие ведется с Агентством развития профессионального мастерства WorldSkills Russia.Для этого в Узбекистане организовано обучение языку, трудовые мигранты сдают экзамены. С начала года подобные курсы начали действовать и в российских городах.Коснулся министр в своем выступлении и пилотного проекта по привлечению на стройки РФ 10 тысяч граждан Узбекистана. По его словам, сторонам еще предстоит определить работодателей, так как та база, что есть на данный момент, еще не достаточная, чтобы набрать необходимое количество работников.О 10 тысячах вакансиях для узбекистанцев, желающих отправиться работать на российские стройки, объявили в конце сентября. Уже в начале октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске соответствующей пилотной программы.В Ташкент уже прибыли порядка 40 специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и шесть сотрудников паспортно-визового сервиса МВД РФ, а также доставлено необходимое оборудование и 12 тыс. доз однокомпонентной вакцины от коронавируса Sputnik Lite.Пилотный проект планируется реализовать до середины 2022 года. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации. По взаимной договоренности госорганов двух стран, часть процедур, необходимых для въезда в Россию и получения патента, граждане Узбекистана могут пройти еще на родине.В частности, речь идет о медицинском осмотре, дактилоскопической регистрации, вакцинации от коронавируса.
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Минтруд Узбекистана: трудовые мигранты должны знать язык страны, куда они поедут работать
20:46 26.10.2021 (обновлено: 21:13 26.10.2021)
Это одна из основных задач, стоящих перед правительством республики, в процессе работы над организованным набором трудовых мигрантов для осуществления трудовой деятельности в РФ.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Каждый гражданин, который изъявил желание работать за рубежом, должен знать язык, историю, законы и культурные ценности той страны, куда он поедет, заявил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов.
По словам руководителя ведомства, это одна из основных задач, стоящих перед правительством республики, в процессе работы над организованным набором трудовых мигрантов для осуществления трудовой деятельности в РФ.
"Последние два года мы большое внимание уделяем подготовке наших граждан, которые изъявили желание осуществлять свою трудовую деятельность в других странах", — сказал Хусанов во вторник во время подписания соглашения о сотрудничестве между странами.
Министр отметил, что для этого при ведомстве открыто порядка пятидесяти различных учебных заведений по всей стране. Только в этом году по 30 профессиям в них обучено более 90 тысяч человек. При этом тесное взаимодействие ведется с Агентством развития профессионального мастерства WorldSkills Russia.
"И конечно же вторая часть (направления деятельности. — Прим. Sputnik) — обучение русскому языку, истории и законам. Поэтому мы поставили перед собой цели, что каждый гражданин, который изъявил желание работать за рубежом, должен знать язык, историю, законы и культурные ценности той страны, куда он поедет", — сказал чиновник.
Для этого в Узбекистане организовано обучение языку, трудовые мигранты сдают экзамены. С начала года подобные курсы начали действовать и в российских городах.
"Сегодня в пяти городах России у нас обучаются. В этом году порядка четырех тысяч наших граждан были обучены и получили сертификаты на знание русского языка на территории РФ", — добавил Хусанов.
Коснулся министр в своем выступлении и пилотного проекта по привлечению на стройки РФ 10 тысяч граждан Узбекистана. По его словам, сторонам еще предстоит определить работодателей, так как та база, что есть на данный момент, еще не достаточная, чтобы набрать необходимое количество работников.
"Думаю, при помощи региональных филиалов ТПП РФ у нас будет больше возможностей привлечь российских работодателей к этой программе", — заключил глава ведомства.
О 10 тысячах вакансиях для узбекистанцев, желающих отправиться работать на российские стройки, объявили
в конце сентября. Уже в начале октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске соответствующей пилотной программы.
В Ташкент уже прибыли
порядка 40 специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и шесть сотрудников паспортно-визового сервиса МВД РФ, а также доставлено необходимое оборудование и 12 тыс. доз однокомпонентной вакцины от коронавируса Sputnik Lite.
Пилотный проект планируется реализовать до середины 2022 года. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации. По взаимной договоренности госорганов двух стран, часть процедур, необходимых для въезда в Россию и получения патента, граждане Узбекистана могут пройти еще на родине.
В частности, речь идет о медицинском осмотре, дактилоскопической регистрации, вакцинации от коронавируса.