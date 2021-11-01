https://uz.sputniknews.ru/20211101/v-uzbekistane-poyavitsya-tsentr-povysheniya-kvalifikatsii-restavratorov-21180901.html
При международном вузе Узбекистана появится Центр повышения квалификации реставраторов
При международном вузе Узбекистана появится Центр повышения квалификации реставраторов
Для преподавателей вуза, прибывшим из-за рубежа, выделят 20 домов, которые будут использоваться в качестве служебного жилья. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T12:01+0500
2021-11-01T12:01+0500
2021-11-01T12:22+0500
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образование
туризм
шелковый путь
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Международный университет туризма "Шелковый путь" переименован в Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь". Об этом говорится в профильном постановлении, которое предусматривает совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма, культурного наследия и музееведения, сообщает Минюст.Со следующего учебного года на базе Шахрисабзского, Маргиланского и Хивинского колледжей туризма и сервиса будут созданы техникумы туризма и культурного наследия.А на базе Ташкентского колледжа туризма и сервиса появится столичный филиал университета "Шелковый путь". Университет расширит свою деятельность, на его базе появятся:Ежегодно вузу будет выделяться 85 квот на основе государственного гранта для обучения в магистратуре студентов из стран-участниц ШОС, СНГ и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.А для размещения иностранного профессорско-преподавательского состава университета в качестве служебного жилья выделят 20 домов.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-uzbekistane-zavershili-restavratsiyu-fragmenta-unikalnogo-rukopisnogo-korana--19216405.html
https://uz.sputniknews.ru/20210803/universitet-turizma-shelkovyy-put-otkryl-novuyu-programmu-dlya-magistrov-muzeevedov--19928762.html
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образование, туризм, шелковый путь, высшее образование
При международном вузе Узбекистана появится Центр повышения квалификации реставраторов
12:01 01.11.2021 (обновлено: 12:22 01.11.2021)
Для преподавателей вуза, прибывшим из-за рубежа, выделят 20 домов, которые будут использоваться в качестве служебного жилья.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
Международный университет туризма "Шелковый путь" переименован в Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь". Об этом говорится в профильном постановлении, которое предусматривает совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма, культурного наследия и музееведения, сообщает
Минюст.
Со следующего учебного года на базе Шахрисабзского, Маргиланского и Хивинского колледжей туризма и сервиса будут созданы техникумы туризма и культурного наследия.
А на базе Ташкентского колледжа туризма и сервиса появится столичный филиал университета "Шелковый путь".
Университет расширит свою деятельность, на его базе появятся:
Международный научно-исследовательский институт "Шелковый путь";
Арт-резиденция "Шелковый путь";
Художественная галерея "Шелковый путь";
Центр переподготовки и повышения квалификации реставраторов.
Ежегодно вузу будет выделяться 85 квот на основе государственного гранта для обучения в магистратуре студентов из стран-участниц ШОС, СНГ и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
А для размещения иностранного профессорско-преподавательского состава университета в качестве служебного жилья выделят 20 домов.