Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211101/v-uzbekistane-poyavitsya-tsentr-povysheniya-kvalifikatsii-restavratorov-21180901.html
При международном вузе Узбекистана появится Центр повышения квалификации реставраторов
При международном вузе Узбекистана появится Центр повышения квалификации реставраторов
Для преподавателей вуза, прибывшим из-за рубежа, выделят 20 домов, которые будут использоваться в качестве служебного жилья. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T12:01+0500
2021-11-01T12:22+0500
общество
образование
туризм
шелковый путь
высшее образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1313/70/13137088_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cc9860efaac1de288641559ca595e0e2.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Международный университет туризма "Шелковый путь" переименован в Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь". Об этом говорится в профильном постановлении, которое предусматривает совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма, культурного наследия и музееведения, сообщает Минюст.Со следующего учебного года на базе Шахрисабзского, Маргиланского и Хивинского колледжей туризма и сервиса будут созданы техникумы туризма и культурного наследия.А на базе Ташкентского колледжа туризма и сервиса появится столичный филиал университета "Шелковый путь". Университет расширит свою деятельность, на его базе появятся:Ежегодно вузу будет выделяться 85 квот на основе государственного гранта для обучения в магистратуре студентов из стран-участниц ШОС, СНГ и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.А для размещения иностранного профессорско-преподавательского состава университета в качестве служебного жилья выделят 20 домов.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-uzbekistane-zavershili-restavratsiyu-fragmenta-unikalnogo-rukopisnogo-korana--19216405.html
https://uz.sputniknews.ru/20210803/universitet-turizma-shelkovyy-put-otkryl-novuyu-programmu-dlya-magistrov-muzeevedov--19928762.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1313/70/13137088_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c995db216a24eafe7705431719a3cd29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
образование, туризм, шелковый путь, высшее образование

При международном вузе Узбекистана появится Центр повышения квалификации реставраторов

12:01 01.11.2021 (обновлено: 12:22 01.11.2021)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРеставрация декоративных элементов к/т "Художественный"
Реставрация декоративных элементов к/т Художественный - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
Для преподавателей вуза, прибывшим из-за рубежа, выделят 20 домов, которые будут использоваться в качестве служебного жилья.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Международный университет туризма "Шелковый путь" переименован в Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь". Об этом говорится в профильном постановлении, которое предусматривает совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма, культурного наследия и музееведения, сообщает Минюст.
Со следующего учебного года на базе Шахрисабзского, Маргиланского и Хивинского колледжей туризма и сервиса будут созданы техникумы туризма и культурного наследия.
А на базе Ташкентского колледжа туризма и сервиса появится столичный филиал университета "Шелковый путь".
Фрагмент уникального рукописного Корана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Культура
В Узбекистане завершили реставрацию фрагмента уникального рукописного Корана
11 июня, 20:36
Университет расширит свою деятельность, на его базе появятся:
Международный научно-исследовательский институт "Шелковый путь";
Музей "Шелковый путь";
Арт-резиденция "Шелковый путь";
Художественная галерея "Шелковый путь";
Центр переподготовки и повышения квалификации реставраторов.
Ежегодно вузу будет выделяться 85 квот на основе государственного гранта для обучения в магистратуре студентов из стран-участниц ШОС, СНГ и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
А для размещения иностранного профессорско-преподавательского состава университета в качестве служебного жилья выделят 20 домов.
Международный университет туризма Шелковый путь посетил вице-президент Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
Культура
Университет туризма "Шелковый путь" открыл новую программу для магистров-музееведов
3 августа, 13:43
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:45Музей русского авангарда в Узбекистане готовит еще три выставки в России
14:25Горнолыжник Комилжон Тухтаев завоевал первую путевку на зимние ОИ в Пекине
13:50Халима Ибрагимова поддержала Юлдуз Усманову в скандале с авторскими правами — видео
13:39Южная Корея планирует возобновить поток мигрантов из Узбекистана
12:51"Игра в кальмара" по-узбекски: на ТВ выйдет новое необычное шоу — видео
12:01При международном вузе Узбекистана появится Центр повышения квалификации реставраторов
11:44Узбекистан откроет "морские торговые ворота" при помощи порта Чабахар
11:01Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
10:36Байден предложил союзникам поуправлять вселенной
10:16Узбекистан ужесточил "штрафное" наказание за нарушение закона о данных
09:46Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана
09:30В UzAuto Motors продлили сроки поставки Lacetti и Labo на два месяца
08:59Пасмурно и прохладно: каким будет начало ноября в Узбекистане
08:30Узбекские повара удивили Душанбе "царь-пловом" — видео
05:30Только для СНГ: "Россотрудничество" продлило прием до 25 ноября
ВчераКниги Улугбека, диссертация Мирзиёева: что показали на выставке об Узбекистане в Москве
ВчераШахобиддин Зоиров потерпел поражение на ЧМ по боксу
ВчераВ Японии не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в электричке
ВчераВ Узбекистане высокопоставленных чиновников привлекли к ответственности
ВчераПобеда Мирзиёева на выборах, отставка Меркель, свадьба принцессы Японии Мако — фото недели