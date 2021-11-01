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Халима Ибрагимова поддержала Юлдуз Усманову в скандале с авторскими правами — видео
Халима Ибрагимова поддержала Юлдуз Усманову в скандале с авторскими правами — видео
Узбекская актриса Халима Ибрагимова заступилась за отечественную примадонну Юлдуз Усманову
2021-11-01T13:50+0500
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общество
шоу-бизнес
юлдуз усманова
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекская актриса Халима Ибрагимова заступилась за отечественную примадонну Юлдуз Усманову. Напомним: на днях Мирзо-Улугбекский межрайонный суд постановил взыскать с певицы 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Эти деньги Усманова должна выплатить поэту Юлчи Рузиеву, стихотворение которого без разрешения использовала в своей песне. Звезду эстрады поддержала Ибрагимова. Она призвала по-иному посмотреть на ситуацию: стихотворения поэтов остаются на страницах старых газета, которые никто не замечает. Артисты, в свою очередь, дают сочинениям "второе дыхание", позволяют им возродиться и прозвучать со сцены. Благодаря этому, стихи становятся популярными, подчеркнула Ибрагимова.Чуть позднее Усманова репостнула к себе на страницу эти сторис.Ранее артистка раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере.
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шоу-бизнес, юлдуз усманова

Халима Ибрагимова поддержала Юлдуз Усманову в скандале с авторскими правами — видео

13:50 01.11.2021 (обновлено: 14:19 01.11.2021)
© Instagram / yulduzibragimovnausmonovaЮлдуз Усманова
Юлдуз Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Instagram / yulduzibragimovnausmonova
Ситуация вокруг звезды эстрады набирает обороты. За нее начали заступаться коллеги по шоу-бизнесу.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекская актриса Халима Ибрагимова заступилась за отечественную примадонну Юлдуз Усманову.
Напомним: на днях Мирзо-Улугбекский межрайонный суд постановил взыскать с певицы 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Эти деньги Усманова должна выплатить поэту Юлчи Рузиеву, стихотворение которого без разрешения использовала в своей песне.
Звезду эстрады поддержала Ибрагимова. Она призвала по-иному посмотреть на ситуацию: стихотворения поэтов остаются на страницах старых газета, которые никто не замечает.
Артисты, в свою очередь, дают сочинениям "второе дыхание", позволяют им возродиться и прозвучать со сцены. Благодаря этому, стихи становятся популярными, подчеркнула Ибрагимова.

"Друзья, эти стихи остались в пожелтевших газетах. Но художники "отполировали" их и спели. Посвящаю всем нашим "типа" поэтам, которые требуют соблюдение прав. Я думаю, что вы должны помнить, кто отшлифовал это стихотворение, кто его оживил, прежде чем требовать что-то", — обратилась актриса в своем Instagram.

Чуть позднее Усманова репостнула к себе на страницу эти сторис.
Ранее артистка раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере.
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