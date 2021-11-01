https://uz.sputniknews.ru/20211101/xalima-ibragimova-podderjala-yulduz-usmanovu-v-skandale-s-avtorskimi-pravami--video-21181871.html

Халима Ибрагимова поддержала Юлдуз Усманову в скандале с авторскими правами — видео

Халима Ибрагимова поддержала Юлдуз Усманову в скандале с авторскими правами — видео

Узбекская актриса Халима Ибрагимова заступилась за отечественную примадонну Юлдуз Усманову

2021-11-01T13:50+0500

2021-11-01T13:50+0500

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общество

шоу-бизнес

юлдуз усманова

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекская актриса Халима Ибрагимова заступилась за отечественную примадонну Юлдуз Усманову. Напомним: на днях Мирзо-Улугбекский межрайонный суд постановил взыскать с певицы 185 миллионов сумов за нарушение авторских прав. Эти деньги Усманова должна выплатить поэту Юлчи Рузиеву, стихотворение которого без разрешения использовала в своей песне. Звезду эстрады поддержала Ибрагимова. Она призвала по-иному посмотреть на ситуацию: стихотворения поэтов остаются на страницах старых газета, которые никто не замечает. Артисты, в свою очередь, дают сочинениям "второе дыхание", позволяют им возродиться и прозвучать со сцены. Благодаря этому, стихи становятся популярными, подчеркнула Ибрагимова.Чуть позднее Усманова репостнула к себе на страницу эти сторис.Ранее артистка раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере.

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шоу-бизнес, юлдуз усманова