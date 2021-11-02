Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211102/ekspert-obyasnil-pochemu-migranty-idut-na-pravonarusheniya-21202110.html
Эксперт объяснил, почему мигранты идут на правонарушения
Эксперт объяснил, почему мигранты идут на правонарушения
В России ожидается значительный приток трудовых мигрантов из Узбекистана и других стран. Правозащитник рассказал, какие правонарушения совершают приезжие и как с этим бороться.
2021-11-02T19:18+0500
2021-11-02T19:18+0500
миграция
узбекистан
эксперт
трудовые мигранты
правозащитник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/03/19076709_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_d207cef6877441708e6ad8dccc086402.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Москве и регионах России ожидается масштабный приток трудовых мигрантов. В тоже время, по данным силовых ведомств, количество правонарушений среди иностранцев растет.Многие ли узбекистанцы и граждане других стран СНГ идут на нарушения и в чём причины этого, а также как предотвратить депортацию трудящихся из России, корреспондент Sputnik узнала у правозащитника, узбекского блогера Бахрома Исмаилова.Узбекский юрист отметил, что причина роста правонарушений среди иностранных граждан не кроется в каких-то особенных нюансах.2020 год оказался трудным для узбекистанцев и других иностранцев в России, но сейчас, ситуация меняется: открыли границы и люди вернулись к работе.По словам юриста, в основном преступления мигрантов - это административные правонарушения, связанные с несоблюдением миграционного режима. Также зачастую узбекистанцы и граждане других стран СНГ становятся жертвами мошенников и привлекаются по 327 ст. УК РФ за подделку документов.Бахром Исмаилов также поддержал инициативу создания единого миграционного центра для Подмосковья и столицы на базе ММЦ Сахарово.На днях генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании ШОС отметил, что мигранты, нарушающие законодательство, нередко стаовятся жертвами торговли людьми. Ранее МВД России сообщало о росте преступности среди мигрантов на 6%.
https://uz.sputniknews.ru/20211102/kak-reshit-problemu-nexvatki-trudovyx-migrantov-v-moskvy--tri-mery-21189167.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/03/19076709_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f2ece41606a8adf754ac89a21d38d01c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, эксперт, трудовые мигранты, правозащитник

Эксперт объяснил, почему мигранты идут на правонарушения

19:18 02.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
В России ожидается значительный приток трудовых мигрантов из Узбекистана и других стран. Правозащитник рассказал, какие правонарушения совершают приезжие и как с этим бороться.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Москве и регионах России ожидается масштабный приток трудовых мигрантов. В тоже время, по данным силовых ведомств, количество правонарушений среди иностранцев растет.
Многие ли узбекистанцы и граждане других стран СНГ идут на нарушения и в чём причины этого, а также как предотвратить депортацию трудящихся из России, корреспондент Sputnik узнала у правозащитника, узбекского блогера Бахрома Исмаилова.
Узбекский юрист отметил, что причина роста правонарушений среди иностранных граждан не кроется в каких-то особенных нюансах.
"В любом обществе есть девиантные представители, которые склонны к преступлениям, независимо от этнической принадлежности и социального статуса", - отметил Исмаилов.
2020 год оказался трудным для узбекистанцев и других иностранцев в России, но сейчас, ситуация меняется: открыли границы и люди вернулись к работе.
По словам юриста, в основном преступления мигрантов - это административные правонарушения, связанные с несоблюдением миграционного режима. Также зачастую узбекистанцы и граждане других стран СНГ становятся жертвами мошенников и привлекаются по 327 ст. УК РФ за подделку документов.
"Для решения вопроса с преступностью среди мигрантов важно привлечение самих россиян к правовой ответственности, особенно при сдаче жилья иностранцам и их трудоустройстве", - добавил правозащитник.
Бахром Исмаилов также поддержал инициативу создания единого миграционного центра для Подмосковья и столицы на базе ММЦ Сахарово.
"Я думаю, что решение правильное - нужно зонировать такие учреждения. Чем дальше от жилых домов находится миграционный центр, тем лучше для межнационального мира", - подытожил узбекский юрист.
На днях генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании ШОС отметил, что мигранты, нарушающие законодательство, нередко стаовятся жертвами торговли людьми. Ранее МВД России сообщало о росте преступности среди мигрантов на 6%.
Рабочие на строительной площадке, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
Россия
Как решить проблему нехватки трудовых мигрантов в Москве — три меры
08:36
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:26Тюркоязычные страны создали Совет генпрокуроров
19:23Дорога в космос: узбекские девушки могут запустить наноспутник
19:18Эксперт объяснил, почему мигранты идут на правонарушения
19:09На границе Узбекистана остановили транзит почти 156 кг наркотиков
18:57Абдумалик Халаков прошел в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии — видео
18:37Сколько людей проживает в Узбекистане
18:25Закон суров: почему на Генпрокуратуру Узбекистана подали в суд
18:13В Узбекистане создана мобильная поликлиника в автобусе
17:52Взрывы у больницы в Кабуле: погибли 23 человека, около 50 пострадавших
17:51В Ташкенте автобусные остановки не соответствуют нормам — исследование
17:24В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме
17:17Фонд Алишера Усманова профинансирует реконструкцию резиденции князя Романова в Ташкенте
17:02Apple резко сокращает выпуск планшетов iPad — причины
17:01Создают ли талибы помехи Узбекистану в торговле?
16:36США важно помнить урок Афганистана и уважать суверенитет стран ЦА – Пекин
16:20Камилов: Строительство АЭС в Узбекистане — вне всякой политики
14:30В Узбекистане донорами органов могут стать не только родственники пациента
14:30Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане
14:26Спасатели стран ЦА обсудят в Ташкенте инновации в предотвращении ЧС
14:18Кыргызстан предупредил соседей о надвигающемся водном кризисе