https://uz.sputniknews.ru/20211102/ekspert-obyasnil-pochemu-migranty-idut-na-pravonarusheniya-21202110.html
Эксперт объяснил, почему мигранты идут на правонарушения
Эксперт объяснил, почему мигранты идут на правонарушения
В России ожидается значительный приток трудовых мигрантов из Узбекистана и других стран. Правозащитник рассказал, какие правонарушения совершают приезжие и как с этим бороться.
2021-11-02T19:18+0500
2021-11-02T19:18+0500
2021-11-02T19:18+0500
миграция
узбекистан
эксперт
трудовые мигранты
правозащитник
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Москве и регионах России ожидается масштабный приток трудовых мигрантов. В тоже время, по данным силовых ведомств, количество правонарушений среди иностранцев растет.Многие ли узбекистанцы и граждане других стран СНГ идут на нарушения и в чём причины этого, а также как предотвратить депортацию трудящихся из России, корреспондент Sputnik узнала у правозащитника, узбекского блогера Бахрома Исмаилова.Узбекский юрист отметил, что причина роста правонарушений среди иностранных граждан не кроется в каких-то особенных нюансах.2020 год оказался трудным для узбекистанцев и других иностранцев в России, но сейчас, ситуация меняется: открыли границы и люди вернулись к работе.По словам юриста, в основном преступления мигрантов - это административные правонарушения, связанные с несоблюдением миграционного режима. Также зачастую узбекистанцы и граждане других стран СНГ становятся жертвами мошенников и привлекаются по 327 ст. УК РФ за подделку документов.Бахром Исмаилов также поддержал инициативу создания единого миграционного центра для Подмосковья и столицы на базе ММЦ Сахарово.На днях генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании ШОС отметил, что мигранты, нарушающие законодательство, нередко стаовятся жертвами торговли людьми. Ранее МВД России сообщало о росте преступности среди мигрантов на 6%.
https://uz.sputniknews.ru/20211102/kak-reshit-problemu-nexvatki-trudovyx-migrantov-v-moskvy--tri-mery-21189167.html
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узбекистан, эксперт, трудовые мигранты, правозащитник
Эксперт объяснил, почему мигранты идут на правонарушения
В России ожидается значительный приток трудовых мигрантов из Узбекистана и других стран. Правозащитник рассказал, какие правонарушения совершают приезжие и как с этим бороться.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Москве и регионах России ожидается масштабный приток трудовых мигрантов. В тоже время, по данным силовых ведомств, количество правонарушений среди иностранцев растет.
Многие ли узбекистанцы и граждане других стран СНГ идут на нарушения и в чём причины этого, а также как предотвратить депортацию трудящихся из России, корреспондент Sputnik
узнала у правозащитника, узбекского блогера Бахрома Исмаилова.
Узбекский юрист отметил, что причина роста правонарушений среди иностранных граждан не кроется в каких-то особенных нюансах.
"В любом обществе есть девиантные представители, которые склонны к преступлениям, независимо от этнической принадлежности и социального статуса", - отметил Исмаилов.
2020 год оказался трудным для узбекистанцев и других иностранцев в России, но сейчас, ситуация меняется: открыли границы и люди вернулись к работе.
По словам юриста, в основном преступления мигрантов - это административные правонарушения, связанные с несоблюдением миграционного режима. Также зачастую узбекистанцы и граждане других стран СНГ становятся жертвами мошенников и привлекаются по 327 ст. УК РФ за подделку документов.
"Для решения вопроса с преступностью среди мигрантов важно привлечение самих россиян к правовой ответственности, особенно при сдаче жилья иностранцам и их трудоустройстве", - добавил правозащитник.
Бахром Исмаилов также поддержал инициативу создания единого миграционного центра для Подмосковья и столицы на базе ММЦ Сахарово.
"Я думаю, что решение правильное - нужно зонировать такие учреждения. Чем дальше от жилых домов находится миграционный центр, тем лучше для межнационального мира", - подытожил узбекский юрист.
На днях генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании ШОС отметил, что мигранты, нарушающие законодательство, нередко стаовятся жертвами торговли людьми. Ранее МВД России сообщало о росте преступности среди мигрантов на 6%.