https://uz.sputniknews.ru/20211102/ekspert-obyasnil-pochemu-migranty-idut-na-pravonarusheniya-21202110.html

Эксперт объяснил, почему мигранты идут на правонарушения

Эксперт объяснил, почему мигранты идут на правонарушения

В России ожидается значительный приток трудовых мигрантов из Узбекистана и других стран. Правозащитник рассказал, какие правонарушения совершают приезжие и как с этим бороться.

2021-11-02T19:18+0500

2021-11-02T19:18+0500

2021-11-02T19:18+0500

миграция

узбекистан

эксперт

трудовые мигранты

правозащитник

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Москве и регионах России ожидается масштабный приток трудовых мигрантов. В тоже время, по данным силовых ведомств, количество правонарушений среди иностранцев растет.Многие ли узбекистанцы и граждане других стран СНГ идут на нарушения и в чём причины этого, а также как предотвратить депортацию трудящихся из России, корреспондент Sputnik узнала у правозащитника, узбекского блогера Бахрома Исмаилова.Узбекский юрист отметил, что причина роста правонарушений среди иностранных граждан не кроется в каких-то особенных нюансах.2020 год оказался трудным для узбекистанцев и других иностранцев в России, но сейчас, ситуация меняется: открыли границы и люди вернулись к работе.По словам юриста, в основном преступления мигрантов - это административные правонарушения, связанные с несоблюдением миграционного режима. Также зачастую узбекистанцы и граждане других стран СНГ становятся жертвами мошенников и привлекаются по 327 ст. УК РФ за подделку документов.Бахром Исмаилов также поддержал инициативу создания единого миграционного центра для Подмосковья и столицы на базе ММЦ Сахарово.На днях генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании ШОС отметил, что мигранты, нарушающие законодательство, нередко стаовятся жертвами торговли людьми. Ранее МВД России сообщало о росте преступности среди мигрантов на 6%.

https://uz.sputniknews.ru/20211102/kak-reshit-problemu-nexvatki-trudovyx-migrantov-v-moskvy--tri-mery-21189167.html

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узбекистан, эксперт, трудовые мигранты, правозащитник